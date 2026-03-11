Убытки есть, но уже почти в 3 раза меньше: airBaltic отчитался за год

При этом оборот концерна вырос на 4,2% и составил 779,34 млн евро. В 2025 году по маршрутам airBaltic перевезено 5,2 млн пассажиров, на 1% больше, чем в 2024 году.

Общее количество выполненных рейсов, включая услуги полного обслуживания ACMI, составило 78 400 (+7%). Из них 48 300 рейсов пришлось на маршруты авиакомпании (+3%), а 30 100 — на ACMI (+15%). Средний коэффициент заполнения мест составил 80,2%, что на 1 п. п. меньше, чем в 2024 году.

Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и аренд (EBITDAR) составила 143,9 млн евро против 184,2 млн евро в 2024 году.

Для сравнения, в 2024 году концерн показал убытки 118,16 млн евро, тогда как оборот увеличился на 11,9%, достигнув 747,57 млн евро.

В августе 2025 года немецкая Lufthansa стала акционером airBaltic. Сейчас Латвийское государство владеет 88,37% акций, Lufthansa — 10%, финансовый инвестор Lars Thuesen через Aircraft Leasing 1 — 1,62%, остальные — 0,01%. Уставный капитал компании составляет 41,819 млн евро.

После потенциального IPO Lufthansa сохранит не менее 5% акций airBaltic, а Латвия — минимум 25% плюс одна акция. В августе 2025 года правительство решило, что Латвия и Lufthansa внесут совместно 14 млн евро в капитал airBaltic перед IPO.