Убил любовницу и сам застрелился: трагедия в рижской квартире — уголовные дела 1970-х

Два выстрела

Это был ведомственный дом, где проживали работники одного из крупных рижских предприятий. Даже многие рабочие, не говоря уже об инженерно-техническом персонале, здесь были с высшим образованием. Поэтому обитатели ведомственной многоэтажки никогда особых проблем милиции не доставляли. Тем неожиданней оказался телефонный звонок в дежурную часть, который был зарегистрирован рано утром в воскресенье. Большинство рижан в это время мирно спали, так как наступал выходной день и можно было отоспаться.

Но сон Михаила и его жены в ту ночь оказался беспокойным. За стеной их двухкомнатной квартиры проживал младший научный сотрудник ведомственного НИИ Николай. Он был холост, но ему каким-то образом удалось получить отдельную однокомнатную квартиру, так как в те времена для получения отдельной жилплощади надо было сперва жениться.

Вел он себя вполне прилично, регулярно здороваясь с соседями по лестничной площадке. Тем неожиданнее оказались два пистолетных выстрела, отчетливо раздавшихся за стеной. Сначала Михаил подумал, что они ему приснились. Но и жена их тоже слышала. К тому же в ту ночь у соседа явно кто-то был, поскольку из его квартиры долго доносились чьи-то посторонние голоса, а также звучала приглушенная музыка.

Михаил решил сходить проверить, вдруг у Николая что-то случилось и ему нужна помощь. Входная дверь квартиры оказалась запертой, а от стука проснулись другие соседи по лестничной площадке. И они тоже слышали выстрелы. В итоге было решено позвонить в милицию и рассказать о случившемся.

В дежурной части звонок зарегистрировали и прислали наряд патрульно-постовой службы. Милиционеры приехали примерно через полчаса. Михаил их встретил и рассказал, что хозяин квартиры явно был не один, а выстрелы он слышал отчетливо. И он подозревает, что в квартире произошло что-то страшное.

Старший наряда решил вскрывать входную дверь квартиры. Пока искали слесаря из жэка, прошло больше часа. Наконец заспанный работник домоуправления выполнил задание, причем сделал это довольно быстро. В те времена входные двери квартир новых многоэтажек обычно были оборудованы стандартными замками.

Ступив через порог единственной комнаты, вошедшие застали жуткую картину – на кровати лежали обнаженные мужчина и женщина. Оба были мертвы. Незамедлительно была вызвана оперативно-следственная группа. Медицинский эксперт установил, что смерть женщины наступила в результате выстрела в сердце, а мужчина погиб от выстрела в висок.

На первый взгляд налицо было явное убийство с последующим самоубийством. Два смертельных выстрела из бельгийского пистолета браунинг 1912 года выпуска, которые и слышали соседи, произвел мужчина (это был хозяин квартиры Николай). Первым выстрелом он застрелил свою спутницу, а вторым застрелился сам.

Все улики указывали именно на это. Входная дверь квартиры была заперта и закрыта на цепочку. Так что никто посторонний двойное убийство совершить не мог. Личность женщины тоже установили быстро, так как у нее был паспорт на имя Людмилы П. с ленинградской пропиской, а также билет на поезд Рига - Ленинград с отправлением вечером того дня, когда произошла трагедия.

Затянувшийся курортный роман

Но оперативников смущало одно обстоятельство. Это стол, заставленный бутылками с шампанским и другими напитками и разнообразными закусками. Он был сервирован на троих: было три тарелки с остатками еды и три рюмки. Значит, был кто-то третий. Его и предстояло разыскать.

Прежде всего сыщики установили круг знакомых Николая, а также опросили жильцов дома. И нашелся свидетель - мужчина, который непривычно рано отправился на прогулку с собакой, который видел постороннего, выходящего где-то за час до выстрелов из подъезда дома. И им оказался друг погибшего - Евгений, инженер-конструктор одного из рижских заводов.

Свидетель его опознал. Евгения задержали. Он подтвердил, что действительно был в ту ночь в квартире. Николай пригласил его в гости, чтобы заодно показать свою богатую любовницу.

Николай рассказал, что познакомился с ней летом в Юрмале на пляже. Людмила была намного старше его, но тщательно следила за собой. Деньги у нее водились, и она сразу же запала на красавца-рижанина.

Начался курортный роман. Новая пассия рассказала, что у нее есть пожилой муж, которого она давным-давно разлюбила. Но супруг занимает ответственный пост и ее полностью содержит, отпуская и на курорты. У них есть 16-летний сын и 11-летняя дочь. Но молодящейся блондинке жизнь с пожилым мужем опостылела, потому что как мужчина он уже давно был никаким.

Курортный роман получил продолжение. Людмила при каждом удобном случае старалась вырваться в Ригу, чтобы отвести душу с молодым любовником. И у нее для этого был разработан хитрый план. Муж всегда провожал ее на Витебский вокзал, поэтому женщина всякий раз говорила, что едет в Лугу к подруге.

Она действительно садилась в электричку, проезжала до конечной станции, а там уже ждала рижский поезд. Поступила она таким же образом и в этот раз, о чем наглядно свидетельствовали билеты, обнаруженные в ее сумочке.

Роковой треугольник

Первое время Николай скрывал от всех наличие своей ленинградской любовницы. Но он сам не заметил, как влюбился в нее. Любовники уже вовсю строили планы, как Людмила бросит своего пожилого мужа - ответственного работника и переедет в Ригу в отдельную, хотя и однокомнатную квартиру. К тому же родители Николая были тоже людьми с большими связями, поэтому можно было надеяться на улучшение жилищных условий. А друга в гости мужчина пригласил специально, чтобы продемонстрировать серьезность своих отношений.

Евгений рассказал о том, что произошло в ту ночь. Он сильно выпил и стал весьма активно ухаживать за любовницей друга: приглашал ее танцевать, отпускал по ее адресу весьма недвусмысленные комплименты, целовал руки. При этом гостья тоже вовсю кокетничала с новым знакомым. Николай все это прекрасно видел, и в нем взыграла ревность. Он на повышенных тонах объяснил другу, что о нем думает, и выпроводил его вон из квартиры.

Развязка кровавой драмы произошла уже без свидетелей, и ее подробности можно только представить. Скорее всего, женщина решила развеять подозрения любовника, занявшись с ним сексом. Любовники легли в постель, но скандал продолжился. Николай, по всей видимости, продолжал упрекать свою возлюбленную в распутности, а та могла ему в ответ сказать что-то не менее неприятное.

В итоге мужчина и схватился за пистолет, достав оружие из тайника, и произвел роковые выстрелы. Следствие установило, что браунинг погибший хранил незаконно.

Ввиду смерти обвиняемого уголовное дело было прекращено. Что же испытал ленинградский муж-рогоносец, когда ему сообщили о проделках супруги, - об этом история умалчивает.

Александр ВАЛЬТЕР