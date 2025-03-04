Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 10. Марта Завтра: Laimrota, Liliana, Silvija
Доступность

Убил любовницу и сам застрелился: трагедия в рижской квартире — уголовные дела 1970-х

«Семь секретов» 4 марта, 2025 11:40

Важно 0 комментариев

В этой истории, произошедшей в Риге в первой половине 70-х годов прошлого века, убийцей оказался молодой любовник, хотя его замужняя возлюбленная ради встречи с ним регулярно приезжала из Ленинграда, обманывая своего пожилого мужа, занимавшего ответственный пост. Кровавая драма произошла весной в ночь на воскресенье. Что же случилось в однокомнатной рижской квартире? Об этом рассказывалось в статье, опубликованной в 1978 году в ведомственном журнале Прокуратуры СССР «Социалистическая законность".

Два выстрела

Это был ведомственный дом, где проживали работники одного из крупных рижских предприятий. Даже многие рабочие, не говоря уже об инженерно-техническом персонале, здесь были с высшим образованием. Поэтому обитатели ведомственной многоэтажки никогда особых проблем милиции не доставляли. Тем неожиданней оказался телефонный звонок в дежурную часть, который был зарегистрирован рано утром в воскресенье. Большинство рижан в это время мирно спали, так как наступал выходной день и можно было отоспаться.

Но сон Михаила и его жены в ту ночь оказался беспокойным. За стеной их двухкомнатной квартиры проживал младший научный сотрудник ведомственного НИИ Николай. Он был холост, но ему каким-то образом удалось получить отдельную однокомнатную квартиру, так как в те времена для получения отдельной жилплощади надо было сперва жениться.

Вел он себя вполне прилично, регулярно здороваясь с соседями по лестничной площадке. Тем неожиданнее оказались два пистолетных выстрела, отчетливо раздавшихся за стеной. Сначала Михаил подумал, что они ему приснились. Но и жена их тоже слышала. К тому же в ту ночь у соседа явно кто-то был, поскольку из его квартиры долго доносились чьи-то посторонние голоса, а также звучала приглушенная музыка.

Михаил решил сходить проверить, вдруг у Николая что-то случилось и ему нужна помощь. Входная дверь квартиры оказалась запертой, а от стука проснулись другие соседи по лестничной площадке. И они тоже слышали выстрелы. В итоге было решено позвонить в милицию и рассказать о случившемся.

В дежурной части звонок зарегистрировали и прислали наряд патрульно-постовой службы. Милиционеры приехали примерно через полчаса. Михаил их встретил и рассказал, что хозяин квартиры явно был не один, а выстрелы он слышал отчетливо. И он подозревает, что в квартире произошло что-то страшное.

Старший наряда решил вскрывать входную дверь квартиры. Пока искали слесаря из жэка, прошло больше часа. Наконец заспанный работник домоуправления выполнил задание, причем сделал это довольно быстро. В те времена входные двери квартир новых многоэтажек обычно были оборудованы стандартными замками.

Ступив через порог единственной комнаты, вошедшие застали жуткую картину – на кровати лежали обнаженные мужчина и женщина. Оба были мертвы. Незамедлительно была вызвана оперативно-следственная группа. Медицинский эксперт установил, что смерть женщины наступила в результате выстрела в сердце, а мужчина погиб от выстрела в висок.

На первый взгляд налицо было явное убийство с последующим самоубийством. Два смертельных выстрела из бельгийского пистолета браунинг 1912 года выпуска, которые и слышали соседи, произвел мужчина (это был хозяин квартиры Николай). Первым выстрелом он застрелил свою спутницу, а вторым застрелился сам.

Все улики указывали именно на это. Входная дверь квартиры была заперта и закрыта на цепочку. Так что никто посторонний двойное убийство совершить не мог. Личность женщины тоже установили быстро, так как у нее был паспорт на имя Людмилы П. с ленинградской пропиской, а также билет на поезд Рига - Ленинград с отправлением вечером того дня, когда произошла трагедия.

Затянувшийся курортный роман

Но оперативников смущало одно обстоятельство. Это стол, заставленный бутылками с шампанским и другими напитками и разнообразными закусками. Он был сервирован на троих: было три тарелки с остатками еды и три рюмки. Значит, был кто-то третий. Его и предстояло разыскать.

Прежде всего сыщики установили круг знакомых Николая, а также опросили жильцов дома. И нашелся свидетель - мужчина, который непривычно рано отправился на прогулку с собакой, который видел постороннего, выходящего где-то за час до выстрелов из подъезда дома. И им оказался друг погибшего - Евгений, инженер-конструктор одного из рижских заводов.

Свидетель его опознал. Евгения задержали. Он подтвердил, что действительно был в ту ночь в квартире. Николай пригласил его в гости, чтобы заодно показать свою богатую любовницу.

Николай рассказал, что познакомился с ней летом в Юрмале на пляже. Людмила была намного старше его, но тщательно следила за собой. Деньги у нее водились, и она сразу же запала на красавца-рижанина.

Начался курортный роман. Новая пассия рассказала, что у нее есть пожилой муж, которого она давным-давно разлюбила. Но супруг занимает ответственный пост и ее полностью содержит, отпуская и на курорты. У них есть 16-летний сын и 11-летняя дочь. Но молодящейся блондинке жизнь с пожилым мужем опостылела, потому что как мужчина он уже давно был никаким.

Курортный роман получил продолжение. Людмила при каждом удобном случае старалась вырваться в Ригу, чтобы отвести душу с молодым любовником. И у нее для этого был разработан хитрый план. Муж всегда провожал ее на Витебский вокзал, поэтому женщина всякий раз говорила, что едет в Лугу к подруге.

Она действительно садилась в электричку, проезжала до конечной станции, а там уже ждала рижский поезд. Поступила она таким же образом и в этот раз, о чем наглядно свидетельствовали билеты, обнаруженные в ее сумочке.

Роковой треугольник

Первое время Николай скрывал от всех наличие своей ленинградской любовницы. Но он сам не заметил, как влюбился в нее. Любовники уже вовсю строили планы, как Людмила бросит своего пожилого мужа - ответственного работника и переедет в Ригу в отдельную, хотя и однокомнатную квартиру. К тому же родители Николая были тоже людьми с большими связями, поэтому можно было надеяться на улучшение жилищных условий. А друга в гости мужчина пригласил специально, чтобы продемонстрировать серьезность своих отношений.

Евгений рассказал о том, что произошло в ту ночь. Он сильно выпил и стал весьма активно ухаживать за любовницей друга: приглашал ее танцевать, отпускал по ее адресу весьма недвусмысленные комплименты, целовал руки. При этом гостья тоже вовсю кокетничала с новым знакомым. Николай все это прекрасно видел, и в нем взыграла ревность. Он на повышенных тонах объяснил другу, что о нем думает, и выпроводил его вон из квартиры.

Развязка кровавой драмы произошла уже без свидетелей, и ее подробности можно только представить. Скорее всего, женщина решила развеять подозрения любовника, занявшись с ним сексом. Любовники легли в постель, но скандал продолжился. Николай, по всей видимости, продолжал упрекать свою возлюбленную в распутности, а та могла ему в ответ сказать что-то не менее неприятное.

В итоге мужчина и схватился за пистолет, достав оружие из тайника, и произвел роковые выстрелы. Следствие установило, что браунинг погибший хранил незаконно.

Ввиду смерти обвиняемого уголовное дело было прекращено. Что же испытал ленинградский муж-рогоносец, когда ему сообщили о проделках супруги, - об этом история умалчивает.

Александр ВАЛЬТЕР

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Стать денежным мулом может каждый — но лучше этого не делать; какими могут быть последствия?

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Денежный мул - это человек, при посредничестве которого преступные группы перемещают и обналичивают средства, полученные преступным путем, то есть, попросту говоря, курьер на службе у мошенников. Эта деятельность уголовно наказуема. Однако, как пояснил в беседе с lvportals.lv начальник 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Нормунд Штейнбрикс, этим самым мулом может стать каждый, сам того не осознавая.

Денежный мул - это человек, при посредничестве которого преступные группы перемещают и обналичивают средства, полученные преступным путем, то есть, попросту говоря, курьер на службе у мошенников. Эта деятельность уголовно наказуема. Однако, как пояснил в беседе с lvportals.lv начальник 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Нормунд Штейнбрикс, этим самым мулом может стать каждый, сам того не осознавая.

Читать
Загрузка

Последствия пожара на 9 мая в Гризинькалнсе: за 10 месяцев развалины никто не убрал, там завелись крысы

Важно 19:29

Важно 0 комментариев

С мая прошлого года жители рижского микрорайона Гризинькалнс вынуждены ежедневно наблюдать развалины сгоревшего дома, которые не убраны по сей день. Есть опасения, что там завелись крысы. Дом принадлежал нескольким собственникам, у которых нет денег, чтобы привести это место в порядок. Самоуправление несколько раз продлевала срок очистки территории, теперь он назначен на осень, сообщает TV3 Ziņas.

С мая прошлого года жители рижского микрорайона Гризинькалнс вынуждены ежедневно наблюдать развалины сгоревшего дома, которые не убраны по сей день. Есть опасения, что там завелись крысы. Дом принадлежал нескольким собственникам, у которых нет денег, чтобы привести это место в порядок. Самоуправление несколько раз продлевала срок очистки территории, теперь он назначен на осень, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

«У нас вообще есть правительство?» — в соцсети раскритиковали очередной пост Пабрикса

Важно 19:10

Важно 0 комментариев

Экс-министр обороны Артис Пабрикс 9 марта опубликовал твит, в котором он призывает правительство предпринять меры, учитывая новую мировую реальность, но понимания среди своих подписчиков он снова не нашел.

Экс-министр обороны Артис Пабрикс 9 марта опубликовал твит, в котором он призывает правительство предпринять меры, учитывая новую мировую реальность, но понимания среди своих подписчиков он снова не нашел.

Читать

Издеваются над продавцами и воруют: дети, бросившие школу, болтаются в торговых центрах — «Без табу»

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

Рижанин Гинтс волнуется по поводу детей, бродяжничающих в Риге. Он заметил, что дети без присмотра взрослых часто проводят время в торговых центрах, в том числе Akropole. Журналисты "Без табу" убедились, что подростки делают пакости, в том числе творят противозаконные дела не только там, но и в других местах в столице.

Рижанин Гинтс волнуется по поводу детей, бродяжничающих в Риге. Он заметил, что дети без присмотра взрослых часто проводят время в торговых центрах, в том числе Akropole. Журналисты "Без табу" убедились, что подростки делают пакости, в том числе творят противозаконные дела не только там, но и в других местах в столице.

Читать

В Латвии задержан фотограф из Эстонии; эстонские СМИ пишут о подозрении в шпионаже

Важно 17:22

Важно 0 комментариев

Эстонский фотограф Маттиас Рикка был задержан 24 февраля, но об этом СМИ Эстонии оповестили только 9 марта, сообщает TV3 Ziņas.

Эстонский фотограф Маттиас Рикка был задержан 24 февраля, но об этом СМИ Эстонии оповестили только 9 марта, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

Греемся, пока тепло: в середине следующей недели в Латвии похолодает

Важно 16:51

Важно 0 комментариев

Неделя начнется с теплой погоды, во многих местах воздух прогреется до +10...+16 градусов, но в середине недели в Латвию постепенно придет холод, станет облачно, временами ожидается небольшой дождь, кое-где даже мокрый снег, а самые интенсивные осадки ожидаются в четверг и в пятницу. Такой не слишком веселый прогноз дают на 10-16 марта латвийские метеорологи.

Неделя начнется с теплой погоды, во многих местах воздух прогреется до +10...+16 градусов, но в середине недели в Латвию постепенно придет холод, станет облачно, временами ожидается небольшой дождь, кое-где даже мокрый снег, а самые интенсивные осадки ожидаются в четверг и в пятницу. Такой не слишком веселый прогноз дают на 10-16 марта латвийские метеорологи.

Читать

8 марта в женской зоне: заключенных женщин поздравили юмористы

Для настроения 16:02

Для настроения 0 комментариев

В Международный женский день заключенных Ильгюциемской тюрьмы, где отбывают наказание около 200 женщин, поздравили комики Ральф Эйландс и Каспарс Брейдакс, выступившие с юмористическим шоу "Мы вас любим", о чем сообщили TV3 Ziņas.

В Международный женский день заключенных Ильгюциемской тюрьмы, где отбывают наказание около 200 женщин, поздравили комики Ральф Эйландс и Каспарс Брейдакс, выступившие с юмористическим шоу "Мы вас любим", о чем сообщили TV3 Ziņas.

Читать