У Юлии Тимошенко прошли обыски по обвинению в коррупции

Тимошенко отвергла обвинения в коррупции и сравнила произошедшее с временами экс-президента Украины Виктора Януковича . "Более 30 вооруженных до зубов мужчин, не предъявив никаких документов, фактически захватили здание и взяли сотрудников в заложники", - написала она. По ее словам, в последний раз в офис "Батькивщины" таким образом врывались силовики во время Евромайдана.

Юлия Тимошенко также указала, что обвинения в ее адрес строятся лишь на "громких публичных заявлениях в интернете без каких-либо доказательств". Это "не имеет никакого отношения ни к праву, ни к закону", является "грандиозным пиар‑ходом" и "политическим заказом". "Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения", - написала политик.

Тимошенко вручили уведомление о подозрении

По данным "Суспiльне", Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вручили Тимошенко уведомление о подозрении. Ей вменяется в вину предложение неправомерной выгоды должностным лицам, сообщила телеканалу представитель САП Ольга Постолюк.

По ее словам, следствие собрало достаточно доказательств для того, чтобы "уведомить указанное лицо о подозрении". Данное расследование не является политическим преследованием, добавила Постолюк. По этим данным, антикоррупционные ведомства проверяют причастность к делу о коррупции около 20 народных депутатов из других фракций, которые могли получать средства за голосование за конкретные законопроекты.

НАБУ и САП заявили о разоблачении лидера одной из фракций Рады

Накануне вечером НАБУ и САП заявили о разоблачении руководителя одной из фракций в Верховной раде. Политик был уличен в "предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к фракциям, не возглавляемым этим лицом", а также в "голосовании "за" или "против" конкретных законопроектов". "Предварительная квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины", - уточнили в НАБУ.

Личность подозреваемого в заявлении не раскрывалась, но украинские СМИ написали, что речь идет о Юлии Тимошенко. По данным украинского депутата Алексея Гончаренко, Тимошенко "вела переговоры с несколькими депутатами о переходе или неформальном присоединении к фракции "Батькивщина" за деньги".

В конце декабря НАБУ и САП объявили о разоблачении ими группы действующих народных депутатов Украины, которые, по данным следствия, систематически "получали неправомерную выгоду" за голосование в Верховной раде. В НАБУ также заявили, что сотрудники Управления государственной охраны (УГО) оказывают сопротивление во время следственных действий в комитетах Рады.

Юлия Тимошенко - один из лидеров "оранжевой революции"

Лидер партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины в 2005 году и с 2007 по 2010 год. В 2004 году вместе с Виктором Ющенко была организатором и лидером "оранжевой революции". Трижды была кандидатом на пост президента Украины: в 2010, 2014 и в 2019 году.

Во время правления Януковича против Тимошенко возбудили ряд уголовных дел: в августе 2011 года она была арестована, в октябре того же года осуждена на 7 лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. Тимошенко вышла на свободу в феврале 2014 года во время Майдана.