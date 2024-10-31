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«У всех нас есть планы А, В, С»: страны Балтии готовы отключиться от российской электросистемы и к провокациям РФ

Редакция PRESS 31 октября, 2024 13:10

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Латвия, Литва и Эстония намерены отключиться от российской электросистемы в феврале следующего года, и заявляют, что готовы к любым возможным российским провокациям.

"У всех нас есть планы А, В, С. Мы готовы", - заявил журналистам в четверг министр климата и энергетики Латвии Каспар Мелнис.

"Конечно, у нас есть планы A, B, C, D, E, F и другие - столько, сколько букв в алфавите. Не могу сказать, что все меры уже использованы, но мы позаботились о том, чтобы выявить потенциальные "горячие точки", чтобы вовремя среагировать, если что-то пойдет не по плану", - заявил заместитель генерального секретаря по энергетике и минеральным ресурсам эстонского Министерства климата Яанус Уйга, отвечая на вопрос журналистов о подготовке к синхронизации и возможной реакции России.

В свою очередь министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис не стал прогнозировать российские провокации, подчеркнув зависимость России от транзита газа через Литву в Калининградскую область.

"Естественно, медведь недоволен, но, с другой стороны, давайте не будем забывать, что зависимость есть с обеих сторон. (Через Литву - BNS) идет газопровод до Калининграда", - сказал министр.

В четверг в Музее энергетики в Вильнюсе символические часы начали отсчет последних 100 дней до момента отключения кольца электропередачи стран Балтии от российской энергосистемы и синхронизации с ЛЭП Западной Европы.

Ранее страны Балтии вместе с Россией и Беларусью работали в системе ОЭС/ЕЭС, где частота электроэнергии регулируется централизованно из России.

Страны, заявившие о выходе из соглашения о совместной электроэнергетической системе с Россией и Беларусью (БРЭЛЛ), 8 февраля следующего года отключатся от российской системы и проведут совместную проверку работы в изолированном режиме. Через день страны будут подключены к электросетям Западной Европы.

Крейвис заверил, что страны Балтии к синхронизации готовы.

"По сути, системы уже готовы, и то, что мы делаем сверх того, еще больше повышает нашу безопасность", - сказал министр.

В июле операторы систем передачи электроэнергии стран Балтии уведомили Россию и Беларусь о плане не продлевать договор в рамках энергокольца БРЭЛЛ и выходе из него в феврале 2025 года.

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