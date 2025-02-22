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«У ворот вечности»: в Риге появился новый памятник. Красивый и грустный (ФОТО)

Редакция PRESS 22 февраля, 2025 12:03

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"В парке Зиемельблазма появилась грустная скульптура «У ворот вечности». Это памятник юной девушке Сонечке, но посвящен он всем детям, безвременно ушедшим от онкологической болезни. В этом парке Сонечка провела всю свою недолгую жизнь", - написал в своем аккаунте в ФБ меценат Евгений Гомберг.

"За жизнь Сонечки боролись всем Фейсбуком, но болезнь победила.

Памятник на свои средства поставили Анна Строй и её муж Вадим.

Работа над проектом со всеми согласованиями заняла около двух лет.

Скульптор Эдвин Круминьш изобразил Сонечку, с портретным сходством, в символической двери, у раздела двух миров.

Архитектурный проект сделала Кристине Визиня.

Памятник будет передан в дар городу", - сообщает Гомберг в своем посте.

Надпись на памятнике гласит: "Посвящение детям, лишившимся жизни в борьбе с онкологическими заболеваниями. Свидетельство родительской любви к дочери Софии, для которой на протяжении ее короткой жизни парк Зиемельблазма был местом радости и игр".

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