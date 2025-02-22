«У ворот вечности»: в Риге появился новый памятник. Красивый и грустный (ФОТО)

"За жизнь Сонечки боролись всем Фейсбуком, но болезнь победила.

Памятник на свои средства поставили Анна Строй и её муж Вадим.

Работа над проектом со всеми согласованиями заняла около двух лет.

Скульптор Эдвин Круминьш изобразил Сонечку, с портретным сходством, в символической двери, у раздела двух миров.

Архитектурный проект сделала Кристине Визиня.

Памятник будет передан в дар городу", - сообщает Гомберг в своем посте.

Надпись на памятнике гласит: "Посвящение детям, лишившимся жизни в борьбе с онкологическими заболеваниями. Свидетельство родительской любви к дочери Софии, для которой на протяжении ее короткой жизни парк Зиемельблазма был местом радости и игр".