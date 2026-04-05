Вот что написал пользователь с никнеймом vv: "Только что в "Панораме" сообщили, что Сейм решит, предоставлять ли латвийское гражданство бразильцу Фелипе Габриэлю, создателю цифрового контента. Можно ли сначала информировать общество о том, каковы его заслуги перед Латвией и почему он не может пройти процесс натурализации? Следующей станет Божена [Рынска] или Лобода".

Далее в комментариях топик-стартер поясняет свою точку зрения: "Латвийское гражданство - не бесплатный буклет или рекламная газета, которые всем раздают просто так. Владеть языком, живя в стране, это нормально, поэтому не надо сразу визжать от восторга. Пусть идёт путём натурализации!"

Не все, однако, согласны с автором твита. Есть и те, кто предполагает, какими могли бы быть эти загадочные особые заслуги, на основании которых блогер мог бы получить гражданство.

- Я поддерживаю. Прекратить дискуссии.

- Он ведь нормально говорит по-латышски, если сдаст тест для натурализации, но только из-за каких-то других формальностей натурализоваться не может (например, не находился непрерывно в Латвии нужное время), то почему бы и нет.

- При этом лишают латвийского гражданства парней, которые по независящим от них причинам имеют ещё и российское. Маразм. Страна чудес!

- Это демонстрирует лучшие традиции: наркомана и дилера, несущего беду и живущего, как на "вечной вечеринке", теперь глорифицируют. Может, давайте и ту "обезьяну", что прыгала по памятнику Свободы и тусовалась с детьми рижского мэра, тоже натурализуйте, а у нас гражданство отберите? Индийцев натурализуйте?

- Скорее всего, в течение последних пяти лет он дольше 12 месяцев пробыл вне Латвии. И вообще в закон о гражданстве ЛР надо внести существенные изменения. Иначе гражданство - всё равно что пиджак из сэконда, который раздают направо и налево всем, кому попало, и носит каждый как угодно криво.

- Не надо воспринимать это так, будто у меня конкретные претензии к Фелипе. Я вообще считаю, что законодатель не имеет права предоставлять гражданство за особые заслуги, особенно если не определено, как эти заслуги оценивать. Исключением могло бы быть участие в вооружённом конфликте на стороне Латвии, её защита.

- Ну что, сумел ведь приклеиться к Порзиньгису, чтобы летать вместе на частном самолёте и поставлять красивых девушек нашему баскетболисту и другим партнёрам по развлечениям. За это в следующий раз орден Трёх Звёзд дадут.

- Именно так. Бразильцу в Латвии нравится лёгкая доступность девушек. Он якобы сам так сказал. За это точно гражданство надо давать.

- Интересно, каковы его заслуги перед Латвией? Участие в дебиловатых шоу? Приятельство с Порзиньгисом? Хм...

- Что такого хорошего нам сделал этот Фелипе? Янис Домбрава, можете рассказать?

- Эвика Силиня, ты и твои "придворные" совсем с дуба рухнули???

- Похоже на звезду OnlyFans.

- Как вообще может в голову прийти?