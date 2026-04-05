«Следующая — Божена?» Бразильскому блогеру могут дать гражданство ЛР; публика озадачена (1)

Редакция PRESS 5 апреля, 2026 09:11

Важно 1 комментариев

Новость о том, что легенда латвийского баскетбола Кристапс Порзиньгис подписал рекомендацию о предоставлении гражданства блогеру и создателю цифрового контента из Бразилии Фелипе Габриэлю Ксавьеру, о чём сообщила программа ЛТВ "Панорама", вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях.

Вот что написал пользователь с никнеймом vv: "Только что в "Панораме" сообщили, что Сейм решит, предоставлять ли латвийское гражданство бразильцу Фелипе Габриэлю, создателю цифрового контента. Можно ли сначала информировать общество о том, каковы его заслуги перед Латвией и почему он не может пройти процесс натурализации? Следующей станет Божена [Рынска] или Лобода".

Далее в комментариях топик-стартер поясняет свою точку зрения: "Латвийское гражданство - не бесплатный буклет или рекламная газета, которые всем раздают просто так. Владеть языком, живя в стране, это нормально, поэтому не надо сразу визжать от восторга. Пусть идёт путём натурализации!"

Не все, однако, согласны с автором твита. Есть и те, кто предполагает, какими могли бы быть эти загадочные особые заслуги, на основании которых блогер мог бы получить гражданство.

- Я поддерживаю. Прекратить дискуссии.

- Он ведь нормально говорит по-латышски, если сдаст тест для натурализации, но только из-за каких-то других формальностей натурализоваться не может (например, не находился непрерывно в Латвии нужное время), то почему бы и нет.

- При этом лишают латвийского гражданства парней, которые по независящим от них причинам имеют ещё и российское. Маразм. Страна чудес!

- Это демонстрирует лучшие традиции: наркомана и дилера, несущего беду и живущего, как на "вечной вечеринке", теперь глорифицируют. Может, давайте и ту "обезьяну", что прыгала по памятнику Свободы и тусовалась с детьми рижского мэра, тоже натурализуйте, а у нас гражданство отберите? Индийцев натурализуйте?

- Скорее всего, в течение последних пяти лет он дольше 12 месяцев пробыл вне Латвии. И вообще в закон о гражданстве ЛР надо внести существенные изменения. Иначе гражданство - всё равно что пиджак из сэконда, который раздают направо и налево всем, кому попало, и носит каждый как угодно криво.

- Не надо воспринимать это так, будто у меня конкретные претензии к Фелипе. Я вообще считаю, что законодатель не имеет права предоставлять гражданство за особые заслуги, особенно если не определено, как эти заслуги оценивать. Исключением могло бы быть участие в вооружённом конфликте на стороне Латвии, её защита.

- Ну что, сумел ведь приклеиться к Порзиньгису, чтобы летать вместе на частном самолёте и поставлять красивых девушек нашему баскетболисту и другим партнёрам по развлечениям. За это в следующий раз орден Трёх Звёзд дадут.

- Именно так. Бразильцу в Латвии нравится лёгкая доступность девушек. Он якобы сам так сказал. За это точно гражданство надо давать.

- Интересно, каковы его заслуги перед Латвией? Участие в дебиловатых шоу? Приятельство с Порзиньгисом? Хм...

- Что такого хорошего нам сделал этот Фелипе? Янис Домбрава, можете рассказать?

- Эвика Силиня, ты и твои "придворные" совсем с дуба рухнули???

- Похоже на звезду OnlyFans.

- Как вообще может в голову прийти?

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Важно

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру (1)

Важно 12:08

Важно 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей (1)

Новости Латвии 12:03

Новости Латвии 1 комментариев

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (1)

Важно 11:53

Важно 1 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Важно 11:48

Важно 1 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (1)

Важно 11:36

Важно 1 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (1)

Важно 11:26

Важно 1 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (1)

Важно 11:25

Важно 1 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

