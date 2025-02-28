У вас Медный всадник не коммунист? Полиция оштрафовала латгальца за значок на 350 евро и что было дальше

9 мая 2024 года Александр мирно шел по улице Парадес в Даугавпилсе — не шумел, не хулиганил, не выкрикивал лозунгов и даже, заметьте, не распевал песню «Катюша». Но все же был задержан бдительным инспектором Госполиции Романом (имя изменено - ред.), который увидел, что на левой стороне пиджака Александра прикреплен «значок с изображением всадника и надписью по-русски «Ленинград» (цитата из судебных материалов).

И всадника, и надпись полицейский расценил как «символику СССР» и приравнял ношение значка к правонарушению, предусмотренному ст.13.1 Закона об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка («Использование символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, в общественных местах»).

Учитывая качество современного образования, можно допустить, что полицейский никогда не слышал про город Санкт-Петербург и его основателя — Петра Первого. Не говоря о посвященном ему знаменитом памятнике.

Но это не снимает вопрос — за что Роман прицепился к человеку на лошади, изображенному на значке. Ведь тот не был в буденовке или папахе со звездой, не размахивал молотом или серпом, не держал в руках красный флаг. И лошадь тоже не была обряжена в попону с надписью «Мой адрес — Советский Союз».

Тем не менее, полицейский на значок среагировал — и влепил его носителю штраф в 350 евро.



Однако носитель оказался с характером. Вместо того, чтобы согласиться, что Медный всадник — чисто советский персонаж и даже, возможно, коммунист, и покорно заплатить штраф, Александр обжаловал решение инспектора у его начальства — в Управлении Государственной полиции Латгальского региона.

Увы, там тоже сочли, что Петр Первый, гарцующий на жеребце поверх надписи «Ленинград», - советская символика. Поэтому Александру улетело письмо с отклонением жалобы. А инспектор Госполиции Роман настолько преисполнился своей правоты, что «принял решение №. 16770005608624-2 об уничтожении значка с изображением всадника с надписью «Ленинград» на русском языке, и уничтожил указанный значок, выбросив его в мусорный контейнер».

Почему я это цитирую? Потому что полицейский грубо нарушил закон. Мнение его начальства — не истина в последней инстанции, и выбрасывать вещдок он права не имел.

Упорный Александр продолжил борьбу за справедливость — и обратился в суд: Латгальский районный. А когда и там сочли Петра Первого и название города советской символикой, Левицкий пошел выше по инстанции — и подал апелляцию в Латгальский окружной суд.

Нет сомнений, он добрался бы и до Верховного суда, но — не понадобилось. Окружной суд детально разобрался в этом нелепом деле и прекратил, наконец, явный абсурд.

Когда читаешь постановление, где подробно перечисляется, какой логикой руководствовались предыдущие инстанции (блюстители порядка и хранители закона), кажется, что попал в Зазеркалье. Оказывается, районный суд выносил свое решение (в пользу полиции), опираясь на Википедию. Сей неистощимый источник знаний указан в судебном постановлении: «Из информации на интернет-сайте https://lv.wikipedia.org/wiki/Sanktpeterburga следует, что 24 января 1924 года город Санкт-Петербург, который в то время назывался Петроградом, был переименован в Ленинград в честь Владимира Ленина. Владимир Ульянов, более известный как Ленин, был российским революционером, лидером большевистской партии, первым лидером СССР и основателем идеологии ленинизма. Сразу после смерти Ленина возник культ личности Ленина, явно связанный с символикой, прославляющей тоталитарный режим СССР, военную агрессию и военные преступления».

Что из этого проистекает? Что «памятник всаднику с надписью «Ленинград» на русском языке на значке является символикой СССР, которая считается символом тоталитарного режима СССР, поэтому его можно оценивать как поддержку тоталитарной идеологии СССР».

В общем, оживите Петра Первого и вручите ему, наконец, партбилет! Спасибо суду второй инстанции (Латгальскому окружному), который вернул в эту странную историю и юриспруденцию, и здравый смысл. Он признал, что надпись «Ленинград» - это просто топоним, одно из названий города, основанного в 1714 году и с тех пор трижды переименованного. А памятник «Медный всадник» посвящен основателю города и изваян за полтора века до образования СССР.

Простые, бесспорные факты — а вовсе не то, что накрутили вокруг значка Госполиция и районный суд. Про них, кстати, суд второй инстанции тоже высказался в постановлении: они «неверно истолковали и применили правовые нормы». Кроме того, окружной суд напомнил, что конкретно подходит под советскую символику согласно вышеупомянутой статье 13.1:

1) флаги бывшего СССР, республик бывшего СССР и нацистской Германии;

2) униформа, используемая в вооруженных силах и правоохранительных органах (репрессивных органах) СССР, республик бывшего СССР и нацистской Германии, а также элементы этой одежды (аксессуары, опознавательные знаки, кокарды, погоны, снаряжение), которые по своему внешнему виду однозначно позволяют идентифицировать указанные вооруженные силы или репрессивные учреждения;

3) гербы и гимны бывшего СССР, республик бывшего СССР и фашистской Германии;

4) нацистские свастики, знаки СС и советская символика – серп и молот вместе с пятиконечной звездой.

Ну, и где здесь памятник Петру Первому? Где надпись «Ленинград»? И где профессиональная компетентность людей, которые с 9 мая прошлого года пытались натянуть сову на глобус, пока окружной суд это не пресек?!

Сам приговор таков: Левицкий привлечен к административной ответственности необоснованно, так что о штрафе не может быть и речи — дело прекращено, взыскание отменяется. Решение окончательно и обжалованию не подлежит.

Из курьезного. Суд особо отметил, что инспектором полиции не соблюден процессуальный порядок: конфискованное имущество (значок) не было передано на хранение до окончательного вступления решения в силу. А это значит, что владелец конфискованного имущества имеет право на компенсацию или на замену утраченного «таким же имуществом того же качества или стоимости».



Интересно, где теперь Управление Государственной полиции Латгальского региона раздобудет новый значок с Медным всадником и надписью «Ленинград»?