У рижанки украли документы и наделали долгов; коллекторы не дают ей покоя

"Пока не будет официальной информации о том, что вы признаны потерпевшей, вам будут присылать письма с напоминаниями о долге, его размере и процессе продвижения вашего дела". Такое письмо от коллекторской фирмы Julianus Inkasso Елена получает регулярно.

Около трёх лет назад у неё на Центральном рынке украли кошелёк, в котором были документы.

"Я пошла в полицию, слава Богу, что я туда сходила, написала заявление о том, что у меня кошелька нет, восстановила документы и стала жить спокойно дальше. Прошёл год, и я получила по почте письмо из суда о том, что у меня долг", - рассказывает Елена.

Кто-то, воспользовавшись её документами, заключил договоры с Baltcom и Bite на приобретение в лизинг различных гаджетов, платить за них не стал, и на Елене теперь висит чужой долг. Его общая сумма - около 700 евро.

Полиция возбудила уголовное дело, по которому Елена признана потерпевшей, однако коллекторы требуют предъявить решение суда - справка из полиции их не устраивает, поскольку некоторой информации в ней нет.

"Из Julianus мне начали слать письма о том, что справка из полиции не совсем годится, потому что там нет такой-то и такой-то информации. Я пошла в полицию, сказала им - дайте новую справку, потому что коллекторы требуют такие-то данные. Получить справку от полиции тоже нелегко - это тоже довольно сложный бюрократический процесс, занимающий много времени. Вот мы в эту игру и играли, кажется, год", - вспоминает Елена.

А теперь, как сказано выше, коллекторы просят предъявить постановление суда о признании её потерпевшей.

"Но ведь суда никакого нет! Есть только уголовное дело, которым занимается полиция. Я вообще никак со всем этим не связана. Я им написала: никакого судебного разбирательства нет. Я вам не могу такие сведения прислать. Они говорят - пока не будет постановления суда, мы продолжим взыскивать с вас эти деньги. И теперь я не знаю, что мне делать", - недоумевает рижанка.

"Ассоциация не поддерживает такого рода деятельность. Хорошая практика - если уголовное дело возбуждено, то возврат долгов внесудебным порядком по соответствующему делу прекрщается", - заявил глава Латвийской ассоциации взыскателей долгов внесудебным порядком Янис Лукашевскис.

Julianus Inkasso является членом данной ассоциации. Как поясняет Лукашевскис, за существенное нарушение этического кодекса ассоциации коллекторское агентство может быть из неё исключено. Однако Лукашевскис предполагает, что произошло недоразумение.

Надзор за деятельностью коллекторов ведёт Центр защиты прав потребителей. Его представитель Санита Гертмане поясняет, что в таком случае коллекторы должны закрыть дело, но если это не произошло, нужно обращаться в центр с жалобой: "Именно на такие случаи, когда взыскиваются долги при том, что документы были украдены, мы практически не получаем жалоб. В нашей практике всего несколько таких случаев".

На Julianus Inkasso в центр подано уже 20 различных жалоб.

"Хочу посоветовать всем: если что-то произойдёт с вашим кошельком, где были документы, обязательно надо идти в полицию и писать заявление о том, что такой эпизод имел место, поскольку никто не знает, что будет потом", - подчеркнула Елена.