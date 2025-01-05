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У ребенка ожоги на руке — мама винит во всем детсад; кто тут прав?

tv3.lv 5 января, 2025 14:58

Латышские СМИ 0 комментариев

Илзе одна воспитывает двухлетнего сынишку. Накануне праздников в садике для детей организовали выпечку пипаркукас, и мама утверждает, что в процессе готовки ребенок получил травму, сообщает программа "Без табу".

Рану на ладошке мама заметила более чем через два часа после того, как забрала ребенка из садика, и сразу же сообщила об этом остальным родителям в группе. Как заявляет Илзе, в ответ ее упрекнули, что она сама виновата в случившемся.

Илзе утверждает, что ни заведующая, ни воспитательница не смогли объяснить, откуда взялся ожог, и винят в происшествии маму мальчика.

"Я отвела в садик его без травм, а вечером на руке был ожог. Как я могу быть в этом виновата? Я дома за ним смотрю, у него нет доступа к горячим предметам. У него на руке ожог, трудно понять, но во всяком случае это что-то серьезное. Я написала в чат садика, меня обвинили, что я безответственная. Заведующая сказала, что я сама виновата в этом, они ни при чем", - рассказывает Илзе.

Кстати, ребенок обжегся не впервые: примерно за две недели до этой травмы у мальчика была обожжена та же самая левая рука. В этой ситуации мать тоже винит в случившемся персонал детсада, но точно так же не может объяснить, откуда травма.

Директор детского сада работает в этом учреждении 45 лет. Узнав о том, что Илзе обратилась в редакцию "Без табу", она немедленно вызвала маму на беседу и попыталась договориться об отмене выпуска. Директор настаивает на своем: у ребенка нет возможности потрогать горячие предметы, и когда сына отдавали Илзе, у него не было травм.

"Такого случая не может быть в нашем учреждении. У нас нет горячих приборов, где ребенок может обжечься. Если в группе готовят пипаркукас, то дети их лепят и кладут на поднос. На кухне повар их печет. Когда пипаркукас остынут, их приносят в группу, чтобы нанести глазурь. У детей нет доступа к горячим подносам", - поясняет заведующая детсадом Татьяна Анцане.

Государственная служба качества образования (ГСКО) подчеркивает, что педагоги и руководство учебного заведения, как и любой взрослый, заметив нетипичные травмы, должны обратиться в полицию. Две похожие травмы за две недели наводят на подозрения.

Представитель ГСКО Максим Платонов разъясняет: "Нянечка и воспитательница видят ребенка весь день, в том числе при переодевании перед тихим часом. Об увиденном нужно поставить в известность заведующего, который принимает решение, как действовать. Ребенок - это ценность, дети подлежат защите. У учебного заведения должна быть внутренняя схема действий для таких случаев. Если замечено вероятное насилие по отношению к ребенку, нужно обратиться в полицию".

Илзе категорически отрицает, что травмы получены дома.

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