Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

У нас не правительство, а детский сад в песочнице: Pietiek о скандале с закупками сабель (1)

Редакция PRESS 22 апреля, 2025 14:15

Латышские СМИ 1 комментариев

"Недавний скандал с парадными саблями офицеров Национальных вооруженных сил уже обсудили, кажется, все. Поэтому вполне возможно, что моя статья не будет интересной, но я постараюсь не повторять то, что уже было сказано другими. Я не буду вдаваться в то, какие компании могли заработать на этом контракте, не буду вдаваться в нюансы манипулирования деньгами и так далее. Я предлагаю взглянуть на всю ситуацию со стороны, - пишет Валдис Лиепиньш на портале Pietiek.com.

Для начала давайте восстановим хронологию событий:

- Министерство обороны объявляет о закупке сабель на сумму 900 000 евро;

- люди возмущены и говорят о воровстве;

- Спрудс обещает разобраться с ситуацией;

- люди все еще возмущены;

- Силиня пишет, что ждет ответов от Спрудса;

- люди возмущены;

- Ринкевич напоминает Спрудсу, что от него ждут ответов;

- Спрудс приостанавливает дурно пахнущий договор.

Что мы видим здесь (помимо коррупции)? Несерьезность нашего правительства, вот что!

Если вспомнить, что Министерство обороны фактически возглавляет Андрис Спрудс, возникает вопрос: знал ли министр обороны о контракте на 900 000 евро? Ведь, похоже, он начал понимать, что происходит, только после того, как его ведомство обвинили в нерациональном расходовании средств. Информирует ли Министерство обороны своего руководителя о своей деятельности?

Силиня и Ринкевич, вероятно, не знали об этом договоре, но зачем публично требовать ответов от Спрудса? Это выглядит как попытка уйти от ответственности и умыть руки. Когда Силиня пишет: «Я жду от министра обороны Андриса Спруда немедленных действий по этому вопросу», между строк читается: «Смотрите, какая я хорошая, я требую ответов!». Ты такой борец за правду. В итоге весь скандал превратился в переписку, которую не стоило предавать огласке. Если бы Силиня меньше играла на публику, она бы обратилась к Спрудсу непублично.

Тот факт, что Спрудс так быстро приостановил контракт, показывает неуверенность и непоследовательность Министерства обороны в собственных силах. Министр обороны похож на растерянного мальчика, который не знает, что делать.

А теперь еще раз вспомните хронологию событий. И посмотрите на то, что происходит в мире. Мне одному кажется, что внутренняя политика Латвии похожа на игру детей в песочнице?"

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 78 реакций
Комментарии (1) 78 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков (1)

Важно 20:50

Важно 1 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу (1)

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 1 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post (1)

Важно 20:40

Важно 1 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика (1)

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 1 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения (1)

Важно 20:18

Важно 1 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева (1)

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 1 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО) (1)

Важно 20:09

Важно 1 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать