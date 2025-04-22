Для начала давайте восстановим хронологию событий:

- Министерство обороны объявляет о закупке сабель на сумму 900 000 евро;

- люди возмущены и говорят о воровстве;

- Спрудс обещает разобраться с ситуацией;

- люди все еще возмущены;

- Силиня пишет, что ждет ответов от Спрудса;

- люди возмущены;

- Ринкевич напоминает Спрудсу, что от него ждут ответов;

- Спрудс приостанавливает дурно пахнущий договор.

Что мы видим здесь (помимо коррупции)? Несерьезность нашего правительства, вот что!

Если вспомнить, что Министерство обороны фактически возглавляет Андрис Спрудс, возникает вопрос: знал ли министр обороны о контракте на 900 000 евро? Ведь, похоже, он начал понимать, что происходит, только после того, как его ведомство обвинили в нерациональном расходовании средств. Информирует ли Министерство обороны своего руководителя о своей деятельности?

Силиня и Ринкевич, вероятно, не знали об этом договоре, но зачем публично требовать ответов от Спрудса? Это выглядит как попытка уйти от ответственности и умыть руки. Когда Силиня пишет: «Я жду от министра обороны Андриса Спруда немедленных действий по этому вопросу», между строк читается: «Смотрите, какая я хорошая, я требую ответов!». Ты такой борец за правду. В итоге весь скандал превратился в переписку, которую не стоило предавать огласке. Если бы Силиня меньше играла на публику, она бы обратилась к Спрудсу непублично.

Тот факт, что Спрудс так быстро приостановил контракт, показывает неуверенность и непоследовательность Министерства обороны в собственных силах. Министр обороны похож на растерянного мальчика, который не знает, что делать.

А теперь еще раз вспомните хронологию событий. И посмотрите на то, что происходит в мире. Мне одному кажется, что внутренняя политика Латвии похожа на игру детей в песочнице?"