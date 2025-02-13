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У нас многие русские не знают латышского, зато свободно владеют латгальским: бизнесмен выступил с предложениями

Редакция PRESS 13 февраля, 2025 21:22

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TV24

Предприниматель из Латгалии, директор туристического портала Айварс Мацкевич в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24 заявил, что в его краях многие русские не владеют литературным латышским языком, зато свободно общаются на латгальском. 

Он, как латгалец, также хотел бы, чтобы правительство поддерживало латгальский язык. И объявления на нем звучали бы наравне с латышским.

«Я бы хотел, чтобы Центр госзяыка (ЦГЯ) в Латгалии сохранил латгальский язык! Почему при входе в магазин нет наклеек с надписью на латгальском языке? Я бы хотел увидеть что-то подобное», — призвал Мацкевич и добавил, что законодательство предусматривает не только защиту латгальского языка, но и его развитие.

Что же касается проверок в школах Даугавпилса, которые посреди года устроил Центр госязыка, и из-за чего около 20 педагогов и представителей вспомогательного персонала подали заявления об увольнении, Мацкевич прокомментировал это так:

«Учителя должны очень хорошо знать латышский язык. Мы, латыши, на протяжении этих тридцати лет позволяли учителям, которые не могут ясно изъясняться на латышском языке, работать в школах, но в то же время мы понимаем, что в этих отдаленных регионах такая рабочая сила – учителя как таковые – также является редкостью», – заявил он. 

В качестве положительного примера в программе Мацкевич привел Грузию, где реэмигранты из Канады работают в школах самых отдаленных регионов, где им платят значительно более высокую зарплату, чем в столице Тбилиси. А молодые специалисты, обучавшиеся за счет госбюджета, на 7 лет отправляются работать в самые отдаленные регионы Грузии, где им также платят более высокую зарплату, чем в столице.

«Всегда бывает так, что люди женятся и остаются в этих регионах, но некоторые едут в Тбилиси и покупают квартиру на зарплату, которую там заработали», — говорит Мацкевич, объясняя, как Грузия привлекает учителей для работы в самых отдаленных регионах страны и мотивирует их работать там.

«У нас все наоборот — в Риге и близлежащих самоуправлениях учителям доплачивают, и зарплаты у них выше, чем в регионах, и в результате эти регионы пустеют. Поскольку родители там хотят, чтобы их дети были умными, то все автоматически перебираются в город», — добавил он.

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