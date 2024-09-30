У Латвии ведь есть киноиндустрия! Валайнис планирует предложить Netflix открыть офис в Риге

"Планируем обратиться к Netflix с предложением открыть региональный офис здесь - в Балтии, в Риге, чтобы у нас была более тесная связь", - заявил Валайнис, добавив, что на данный момент у Netflix есть такой офис в Германии.

Он также подчеркнул, что работа с Netflix продолжается. «Мы не планируем прекращать сотрудничество с Netflix. Напротив, мы будем стараться работать еще более тесно и создавать необходимую уверенность в том, что в Латвии есть киноиндустрия, которая уже хорошо себя зарекомендовала, и что она может рассчитывать на финансирование со стороны государства, когда это необходимо», - сказал министр экономики.

Ранее в передаче Nekā personīga на телеканале TV3 сообщалось, что Латвия не смогла обеспечить четкие правила игры для продюсеров, сотрудничающих с Netflix, и что Netflix, скорее всего, не будет реализовывать в Латвии проект стоимостью в 20 миллионов евро.

Раньше финансированием, предусмотренным для съемок иностранных фильмов в Латвии, занимался Национальный киноцентр, но эта программа является скорее механизмом для привлечения инвестиций, а не поддержки культуры, поэтому она была передана Латвийскому агентству инвестиций и развития (LIAA) при Министерстве экономики.

В программе отмечалось, что чиновники без консультаций с киноиндустрией решили изменить порядок привлечения инвестиций, что делает предложение Латвии неконкурентоспособным. Раньше Латвия предлагала так называемую программу cash rebate - возмещение определенного, прошедшего аудит процента после завершения съемок, но весной условия были изменены и LIAA предложила продюсерам возмещать лишь часть потраченного налога на добавленную стоимость.