Цель законопроекта — установить обязанность операторов электронных коммуникаций хранить данные о конечных пользователях предоплаченных услуг, а также обязать конечных пользователей предоставлять свои идентификационные данные. Кроме того, предполагается ввести административную ответственность за неисполнение обязанности по регистрации конечного пользователя.

С 2020 года наблюдается рост случаев телефонного мошенничества, который продолжается из года в год. Как правило, лица, планирующие и совершающие преступления, используют SIM-карты, которые ежедневно меняют вместе с мобильными телефонами. В некоторых случаях замена SIM-карт происходит даже несколько раз в день.

Также указывается, что преступления могут совершаться с использованием SIM-карт, предназначенных исключительно для доступа к интернету. Такая ситуация затрудняет и замедляет проведение криминальной разведки и досудебного расследования.

По практике Государственной полиции (ГП), преступники используют незарегистрированные SIM-карты при подготовке, совершении или сокрытии преступлений, например:

для анонимной связи,

для незаконного и анонимного слежения за объектами и субъектами,

для анонимного распространения данных о детях, материалов сексуального характера с участием детей или другой охраняемой информации,

для оказания незаконных услуг,

для незаконного оборота веществ и предметов,

для сокрытия личности при совершении киберпреступлений,

для незаконного вербования лиц и других преступлений.

Согласно данным Госполиции, в среднем в 30% расследуемых преступлений используются незарегистрированные SIM-карты, и эта тенденция растет. Данные за последние месяцы показывают, что доля использования незарегистрированных SIM-карт при совершении преступлений достигает около 40% от всех зарегистрированных инцидентов. При этом отмечено, что чем серьёзнее планируемое преступление, тем активнее преступники используют незарегистрированные SIM-карты. Наиболее распространённая сфера их применения — мошенничество.

Регистрация данных SIM-карт также снизила бы количество ложных угроз взрывов, случаев мошенничества, легализации преступных доходов, оборота наркотических веществ, а также несанкционированного использования специальных технических средств (например, дронов, GPS-трекеров, видеокамер, подслушивающих устройств и др.) для сбора данных об объектах, включая критическую инфраструктуру и частных лиц. С помощью незарегистрированных SIM-карт с доступом к передаче данных преступники могут активировать различные приложения для скрытого общения, а затем извлекать SIM-карту и продолжать пользоваться интернетом через Wi-Fi, что расширяет возможности скрывать личность и следы преступной деятельности, в том числе в контексте угроз национальной безопасности.

Учитывая геополитическую ситуацию, количество стран, внедряющих обязательную регистрацию SIM-карт, растёт — в 2021 году такая практика существовала в 157 странах мира. Среди стран ЕС обязательная регистрация SIM-карт пока не применяется в Нидерландах, Ирландии, Дании, Португалии, Финляндии, Чехии, Эстонии, Латвии, на Кипре, в Словении, Румынии и Хорватии. Однако в Литве обязательная регистрация SIM-карт вводится с 1 января 2025 года. Кроме того, в настоящее время на уровне Европейского Союза ведутся обсуждения о введении единого регулирования по обязательной регистрации SIM-карт.

Для введения обязательной регистрации SIM-карт необходимо дополнить первую часть статьи 19 Закона об электронных коммуникациях новой нормой, согласно которой оператору электронных коммуникаций предоставляется право получать от конечного пользователя, а пользователю — обязанность при покупке SIM-карты предоставить определённые персональные данные, аналогично уже действующим требованиям для пользователей постоплатных услуг в соответствии с пунктом 2 первой части статьи 100 Закона об электронных коммуникациях — имя, фамилия, персональный код или название, регистрационный номер и адрес. Дополнительно в законе должно быть установлено, что продавец обязан указать номер проданной SIM-карты и связать его с идентификационными данными покупателя.