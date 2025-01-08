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У Гаусса нашлась фирма, получавшая прибыль от сотрудничества с airBaltic: за дело взялся KNAB

Редакция PRESS 8 января, 2025 10:02

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Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) инициировало проверку действий председателя правления национальной авиакомпании airBaltic Мартина Гаусса на предмет их соответствия ограничениям и запретам, предусмотренным Законом «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц». Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на информацию KNAB.

Согласно данным бюро, поступили заявления от частных лиц, указывающие на возможный конфликт интересов, связанный с деятельностью Гаусса.

В начале января представитель Национального объединения Гиртс Лапиньш заявил в социальных сетях, что Мартину Гауссу принадлежит немецкая компания MaGau GmbH, которая, в свою очередь, владеет фирмой 2e systems gmbh, являющейся поставщиком услуг для airBaltic.

Представители авиакомпании пояснили, что сотрудничество с 2e systems началось еще в 2006 году, задолго до того, как Гаусс вступил в должность председателя правления airBaltic в 2011 году. После вступления в должность Гаусс задекларировал свою связь с 2e systems. Согласно его декларациям, он владеет 100% акций MaGau GmbH, которая, в свою очередь, контролирует 1,25% акций 2e systems.

В airBaltic подчеркнули, что несмотря на незначительное участие в капитале 2e systems, Гаусс всегда исключал себя из процесса принятия решений, связанных с этой компанией, чтобы избежать конфликта интересов. В компании также отметили, что владение акциями в различных фирмах является обычной практикой в международном бизнесе.

Для обеспечения прозрачности и соблюдения законодательства Гаусс раскрыл свою связь с 2e systems при заключении контракта в 2011 году. Авиакомпания заверила, что соблюдает все латвийские законы и стандарты корпоративного управления. Более того, airBaltic самостоятельно связалась с KNAB, чтобы предоставить необходимые разъяснения и подтвердить соответствие своей деятельности правовым нормам.

airBaltic также отметила, что обсуждение 2e systems в СМИ и социальных сетях сопровождалось распространением недостоверной информации. Компания заявила, что IT-услуги, предоставляемые 2e systems, в том числе решения для онлайн-бронирования и электронной коммерции, соответствуют всем установленным правилам и стандартам.

Информация на сайте 2e systems указывает, что совместные проекты с airBaltic, направленные на улучшение онлайн-бронирования, стартовали в 2019 году. Эти инициативы были частью стратегии роста авиакомпании.

На фоне скандала с отменой почти 5000 рейсов, вызванной проблемами с обслуживанием двигателей, правительственные партии решили не менять руководство airBaltic до проведения собрания акционеров 21 января. Вместе с тем, министр экономики Виктор Валайнис заявил о потере доверия к Гауссу и необходимости смены руководства компании.

Отмена рейсов, совпавшая с подготовкой к первичному размещению акций (IPO), вызвала широкий общественный резонанс. Глава совета авиакомпании Клавс Васкс отметил, что новые государственные инвестиции в airBaltic перед IPO являются практически неизбежными. В то же время Гаусс выразил уверенность, что планы авиакомпании позволят избежать дополнительных вливаний со стороны государства.

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