У эстонских пенсионеров праздник: им снова повысят пенсии. Далеко ли нам до Таллина?

Каждую весну Эстония проводит перерасчет пенсий, чтобы пенсии находились в равновесии с изменениями зарплат и цен. В этом году индекс государственной пенсии составит 1,057. Это означает, что в результате индексации с 1 апреля пенсии у эстонских пенсионеров повысятся в среднем на 5,7%.

В денежном выражении это плюс 43 евро. После утверждения законопроекта правительством размер средней пенсии возрастет с 774 до 817 евро. На сегодня это самый высокий показатель средней пенсии среди всех стран Балтии. Как сообщают эстонские СМИ, индексация коснется порядка 325 000 пенсионеров, а на повышение их пенсий в госбюджете запланировано 124,5 млн евро.

Увы, но латвийские пенсионеры о таких цифрах могут лишь мечтать. Средний размер пенсии в Латвии — это скромные 580,96 евро в месяц. То есть на 241 евро меньше, чем у эстонцев. В соседней Литве она также значительно выше – 721 евро. При том что у нас каждый четвертый пенсионер должен выживать на сумму 400-500 евро в месяц, чего явно не хватает на оплату жилья, продуктов, лекарств и медицинских услуг.