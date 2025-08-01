В одном случае у десятимесячной девочки в Швеции увеличился клитор и стал похож на маленький пенис, после того как она полежала на груди своего отца, который пользовался гелем с тестостероном.

В другом случае у 10-летнего мальчика начала расти грудь из-за воздействия гормональной терапии, проводимой его матерью.

Об этих случаях сообщили врачи из больницы Салгренска Университета Гетеборга. Они предупреждают родителей, использующих гормональные препараты местного действия, о необходимости избегать прямого контакта после их применения.

Гормональные препараты содержат половые гормоны, которые начинают вырабатываться в нашем организме в период полового созревания.

Местные средства, такие как гели, кремы и спреи, назначаются взрослым с гормональными расстройствами, пациентам, прошедшим химиотерапию, и другим людям.

Но, по словам шведских врачей, существует риск, что дети могут впитать гормоны через контакт кожи со взрослыми, использующими эти средства, что приведет к медицинским осложнениям, подобным тем, о которых сообщалось в Гетеборге.

"У младенцев в возрасте до 12 месяцев очень впитывающая кожа", - сказала Euronews Health доктор Йованна Дальгрен, главный врач отделения педиатрии в университетской больнице Салгренска.

Она добавила, что "нужно уберечь детей" от случайного воздействия сильнодействующих половых гормонов.

У родителей, принимающих гормональные препараты, есть и другие варианты. Дальгрен рекомендует пациентам, принимающим тестостерон, ежеквартальные инъекции, а альтернативой спреям с эстрогеном могут стать пластыри и вагинальные таблетки.

Она также сказала, что родители могут наносить средства местного действия на участки, которые вряд ли будут контактировать с детьми, например, на внутреннюю поверхность бедер или верхнюю часть спины, и рекомендовала хранить их в безопасном месте, недоступном для ребенка.

Число случаев растет

По словам Дальгрен, врачи университетской больницы Салгренска начали сталкиваться со случаями воздействия гормонов на детей примерно восемь-девять лет назад.

Эндокринологи подняли этот вопрос перед региональными властями, что привело к появлению новых медицинских рекомендаций, а также перед фармацевтической компанией, производящей гормональные препараты, которая обновила свои предупреждающие этикетки.



По словам Дальгрен, увеличению числа случаев может способствовать рост популярности онлайновых рецептов.

В некоторых европейских странах, включая Швецию, Германию и Францию, телемедицинские платформы имеют право выписывать гормональные препараты.

По данным шведского Агентства по медицинским товарам Läkemedelsverket, с 2019 года поступило 12 сообщений о "непреднамеренном воздействии гормонов на детей". Еще о двух случаях было сообщено европейскому регулятору лекарственных средств.

Но Дальгрен считает, что это лишь вершина айсберга, поскольку в их число не входит ни один из случаев, зарегистрированных в ее больнице.

"Наши случаи не представлены в этих цифрах, - сказала она, - так что реальная цифра, безусловно, выше".

Сейчас больница сотрудничает с другими региональными центрами, чтобы определить количество этих случаев в масштабах страны.

Проблема существует не только в Швеции

В 2024 году детские эндокринологи из Уэльса опубликовали серию историй болезни, в которых рассказывалось о детях, у которых появились признаки раннего полового созревания после воздействия гормональных гелей или спреев, используемых родителями.

В исследование вошли случаи, схожие с теми, что наблюдались в Швеции, а также случай девочки с развитием груди и перепадами настроения, связанными с использованием ее матерью геля с эстрогеном.

Исследователи также подчеркнули, что неожиданное воздействие гормонов на психику может иметь последствия как для детей, так и для их родителей, которые часто испытывают чувство вины.

Ранее в этом году шведский журнал для медицинских работников сообщил, что в период с 2018 по 2025 год в мире было зарегистрировано 41 сообщение о подозрении на вторичное воздействие эстрогенсодержащих препаратов у детей и взрослых, и 66 сообщений, связанных с тестостеронсодержащими препаратами, в период с 2004 по 2025 год.

Последующее лечение зависит от тяжести и продолжительности воздействия.

Например, девочка-младенец с увеличением клитора в Швеции полностью выздоровела после окончания воздействия.

Однако некоторые молодые пациенты с повторным воздействием в течение длительного периода времени нуждаются в наблюдении до совершеннолетия, говорит Дальгрен.

Например, 10-летнему мальчику с необычным ростом груди сейчас предстоит операция по ее уменьшению, а рост его костей также может быть нарушен.

"Мы должны думать о долгосрочных последствиях", - говорит Дальгрен.

Эти гормоны "являются стероидами и действуют непосредственно на ДНК, изменяя экспрессию белков во всем организме".

Эксперт предупреждает, что длительное воздействие тестостерона может увеличить риск образования тромбов, инфаркта, инсульта и даже рака у взрослых. У детей этот вред может остаться на всю жизнь.

"Поэтому я настоятельно рекомендую людям помнить о том, что эти гормональные препараты сильнодействующие", - говорит Дальгрен.