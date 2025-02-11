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Тысячи пенсионеров в Латвии получают пенсии меньше, чем заработали: это будет исправлено

Neatkarīgā Rīta Avīze 11 февраля, 2025 11:48

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Чуть меньше 12 000 или 20% всех работающих пенсионеров никогда не использовали возможность перерасчета пенсии. Скорее всего потому, что люди просто не знают о такой возможности, считает экономист Банка Латвии Карлис Лочмелис.

Банк Латвии, Министерство благосостояния и другие учреждения уже давно указывают на недостатки социальной устойчивости пенсионной системы. Население стареет, демографическое давление на пенсионную систему растет, и, по оценкам, к моменту выхода на пенсию тех, кто только начал работать в 1960-х годах, их пенсия будет составлять всего 24 процента от зарплаты.

По данным Банка Латвии, 19,9% латвийских пенсионеров продолжают работать. Половина из них делает это по финансовым причинам. Учитывая вероятность того, что коэффициент замещения пенсии продолжит снижаться, Лочемелис предполагает, что в будущем доля работающих пенсионеров, скорее всего, увеличится.

Если вы выходите на пенсию, но продолжаете работать, 20% вашей зарплаты перечисляется в первый пенсионный уровень (и вы больше не делаете взносов во второй пенсионный уровень). Банк Латвии напоминает, что раз в год работающие пенсионеры могут подать заявление в VSAA о перерасчете пенсии - на основании того, что человек отчислял упомянутые 20 % своего ежемесячного заработка на 1-й пенсионный уровень, производится перерасчет и размер его пенсии последовательно увеличивается. К сожалению, многие пенсионеры этого не знают или забывают. (Почти 40 % работающих пенсионеров перерасчеты своей пенсии делали до 2023 года).

Для решения этой ситуации члены Комитета по социальным и трудовым вопросам Сейма разработали и представили в Сейм предложение об автоматическом перерасчете пенсии. В начале 2024 года Банк Латвии также внес в Министерство благосостояния концептуальное предложение о введении автоматического перерасчета пенсии для работающих пенсионеров. В конце 2024 года парламент принял новую норму, внеся изменения в Закон о государственных пенсиях.

Что нужно делать пенсионерам, чтобы получать полную пенсию?

Первый автоматический перерасчет будет произведен 1 апреля 2026 года. Если пенсионер желает, чтобы его пенсия была пересчитана не 1 апреля, а в другую дату, то он должен подать заявление в VSAA с указанием первого числа месяца, с которого в дальнейшем должен производиться автоматический перерасчет пенсии. Если пенсионер меняет дату перерасчета пенсии, заявление должно быть подано не позднее чем за два месяца до следующей автоматической даты перерасчета пенсии. Такое заявление может быть подано в VSAA с 1 апреля 2025 года, а первый перерасчет пенсии будет произведен не ранее 1 апреля 2026 года.

Автоматический перерасчет пенсии будет осуществляться не ранее чем через 12 месяцев после предыдущего перерасчета пенсии или через 12 месяцев со дня назначения пенсии, считая этот срок с первого числа месяца, следующего за месяцем, с которого была назначена пенсия.

Пенсия значительно вырастет у многих

Автоматический перерасчет пенсий в настоящее время может увеличить пенсии примерно 60% работающих пенсионеров, или почти 36 тысячам человек. Влияние может быть потенциально более значительным, поскольку данные на рисунке не включают тех пенсионеров, которые продолжали работать на пенсии, но не были трудоустроены в 2023 году.

Latvijas Banka

Например, работающий пенсионер со средней ежемесячной пенсией (514 евро) и зарплатой 1500 евро в месяц, продолжая работать, может увеличить свою ежемесячную пенсию на 14-18 евро или примерно на 3% в год. Увеличение размера ежемесячной пенсии не одинаково каждый год.

Около 2000 пенсионеров продолжали работать более 10 лет, после выходы на пенсию, но ни разу не подавали заявление на перерасчет пенсии. Перерасчет пенсий за более чем 10 лет взносов в первый пенсионный уровень, мог бы существенно улучшить благосостояние этих лиц.

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