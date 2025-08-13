Тяжелое ДТП на Рижской объездной дороге: спасатели ликвидируют последствия аварии (ВИДЕО)

Uz Rīgas apvedceļa (#A4, Via Baltica), pie Kugriem, notikusi mikroautobusa un kravas mašīnas avārija. Glābēji likvidē negadījuma sekas.— BreakingLV (@breakinglv) August 12, 2025
Судя по видео, которое опубликовал очевидец на странице BreakingLV в социальных сетях, по меньшей мере 4 экипажа спасателей ликвидируют последствия происшествия. Также на месте работают и другие оперативные службы.
По имеющейся в распоряжении полиции предварительной информации, из грузового транспортного средства вытекло топливо. Пострадавших в происшествии нет, сообщает Государственная полиция.