Тяжелое ДТП на Рижской объездной дороге: спасатели ликвидируют последствия аварии (ВИДЕО)

Судя по видео, которое опубликовал очевидец на странице BreakingLV в социальных сетях, по меньшей мере 4 экипажа спасателей ликвидируют последствия происшествия. Также на месте работают и другие оперативные службы.

По имеющейся в распоряжении полиции предварительной информации, из грузового транспортного средства вытекло топливо. Пострадавших в происшествии нет, сообщает Государственная полиция.