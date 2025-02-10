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Тяжело пострадавший в аварии автобуса Lux Express мужчина скончался в больнице

© LETA 10 февраля, 2025 17:44

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Близкие сообщили в Facebook, что один из трех жителей Эстонии, попавших в начале февраля в серьезную аварию под Ивангородом с участием рейсового автобуса Lux Express, скончался. МИД Эстонии подтвердил эту информацию, пишет Rus.Postimees.

«С тяжелым сердцем хотим поделиться печальной новостью. Как многие уже знают, 2 февраля 2025 года в России произошла авария автобуса Lux Express. К сожалению, в числе пассажиров был наш дорогой друг, Леша Шарапанюк. Врачи делали все возможное, но 8 февраля 2025 года его не стало», - написала на своей странице в Facebook Елизавета Слесарева.

«Сейчас мы на постоянной связи с его родными, консулом и министерством, чтобы как можно скорее вернуть Алексея домой. Наша главная цель - достойно проводить Лешу в последний путь и оказать поддержку его родителям в этот непростой период», - добавила она.

По информации Министерства иностранных дел, гражданин Эстонии, который находился на лечении в больнице после автобусной аварии, скончался от полученных травм 8 февраля. МИД выражает соболезнования родственникам погибшего.

Член правления Lux Express Ингмар Роос рассказал, что, по словам следователя, снегоуборочная машина пересекла осевую линию, оказавшись на середине дороги, поэтому столкновение было неизбежным.

«Скончались три пассажира, в реанимацию попали также водители транспортных средств. Один пассажир находится в реанимации», - сказал Роос. Водителя Lux Express на вертолете доставили в больницу Санкт-Петербурга, его состояние немного улучшилось.

«Ущерб неизмерим. Автобус автобусом, но наш работник находится в тяжелом состоянии. Больше всего меня беспокоит то, что водитель автобуса не смог избежать этой аварии, но ее последствия наложили отпечаток на репутацию и ожидания от автобусных путешествий», - добавил Роос.

Напомним, что 2 февраля на территории РФ на 133-м километре трассы «Нарва» 38-летний водитель снегоуборочного КАМАЗа столкнулся со встречным автобусом Scania под управлением 49-летнего мужчины. В салоне находились 22 человека, в том числе трое жителей Эстонии.

По информации посольства Эстонии в Москве, в автобусе находились два гражданина Эстонии и один гражданин России, имеющий вид на жительство в нашей стране. Один их них был госпитализирован. Позже в посольство Эстонии в Москве обратились за помощью одному гражданину нашей страны, попавшему в ДТП.

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