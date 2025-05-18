Тяжелая авария произошла на Елгавском шоссе недалеко от Риги (ВИДЕО)

На присланном очевидцами видео видна желтая автомашина с сильно поврежденной передней стороной. На шоссе и рядом с ним разбросаны обломки.
В комментариях пишут, что имела место авария с участием трех автомобилей BMW.
18 мая после полудня произошло ДТП на шоссе А8, по направлению из Яунолайне в Ригу, сообщает Sadursme.lv.
На присланном очевидцами видео видна желтая автомашина с сильно поврежденной передней стороной. На шоссе и рядом с ним разбросаны обломки.
В комментариях пишут, что имела место авария с участием трех автомобилей BMW.
В Ватикане прошла церемония интронизации нового папы римского Льва XIV — это формальная процедура его вступления в должность.
В Ватикане прошла церемония интронизации нового папы римского Льва XIV — это формальная процедура его вступления в должность.
Все дорожает, и сильнее всего это ощущается в продуктовом магазине. Жители Латвии хотят получить объяснение от Банка Латвии или Минфина, но почему-то у этих учреждений нет конкретных и понятных ответов на вопросы о росте цен. Однако экономист Ингуна Гулбе, руководитель отдела поощрения сельскохозяйственного рынка Института агроресурсов и экономики, в эфире телеканала TV24 объясняет, что это не так и ответы на эти вопросы существуют.
Все дорожает, и сильнее всего это ощущается в продуктовом магазине. Жители Латвии хотят получить объяснение от Банка Латвии или Минфина, но почему-то у этих учреждений нет конкретных и понятных ответов на вопросы о росте цен. Однако экономист Ингуна Гулбе, руководитель отдела поощрения сельскохозяйственного рынка Института агроресурсов и экономики, в эфире телеканала TV24 объясняет, что это не так и ответы на эти вопросы существуют.
На следующей неделе в командировки за пределами Латвии отправятся пять министров и президент, о чем свидетельствует информация в официальном издании Latvijas vēstnesis.
На следующей неделе в командировки за пределами Латвии отправятся пять министров и президент, о чем свидетельствует информация в официальном издании Latvijas vēstnesis.
Неделя прошла с преимущественно облачной и дождливой погодой, ночью на высоте травы еще местами ожидаются заморозки, а на морском побережье - порывистый ветер. Все же с понедельника как минимум на пару дней осадки утихнут, появится солнце и станет теплее. Но в конце недели в Латвию вернется прохладная воздушная масса и принесет с собой осадки.
Неделя прошла с преимущественно облачной и дождливой погодой, ночью на высоте травы еще местами ожидаются заморозки, а на морском побережье - порывистый ветер. Все же с понедельника как минимум на пару дней осадки утихнут, появится солнце и станет теплее. Но в конце недели в Латвию вернется прохладная воздушная масса и принесет с собой осадки.
Сотрудники Южновидземского участка Видземского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Агию Поммере 2012 года рождения.
Сотрудники Южновидземского участка Видземского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Агию Поммере 2012 года рождения.
Новых неисправностей пантографов электропоездов, изготовленных чешским предприятием Škoda Vagonka, не было выявлено с конца марта, сообщили агентству LETA представители АО Pasažieru vilciens (PV).
Новых неисправностей пантографов электропоездов, изготовленных чешским предприятием Škoda Vagonka, не было выявлено с конца марта, сообщили агентству LETA представители АО Pasažieru vilciens (PV).