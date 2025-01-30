«Ты идиот! Ты больной!» Педагог кричит на воспитанника школы для неслышащих дети

Передача 4. studija получила видео от одной мамы, чей ребенок учится в Эбельмуйжской основной школе. В этом заведении учатся глухие и слабослышащие дети. На видео снят разговор, во время которого воспитательница кричит на ребенка и обзывает его, используя слова «тупой», «идиот», больной».

Приславшая видео женщина пожелала остаться анонимной. Неизвестно, является ли участвующий в инциденте ее ребенком, как и то, кто снял видео. Неизвестно и то, что за учительница наблюдала за происходящим (ее голос слышен на записи, когда она обращается к коллеге по имени и говорит «пойдем!»).

Мама в письме сообщила, что с директором об этом случае был разговор, но действий за этим не последовало.

И неслышащие понимают, когда на них кричат

Вице-президент Латвийского союза глухих Ивар Калниньш перевел: на видео происходит обмен репликами между воспитателем и школьником, мальчик не остался в долгу с ответом.

«У мальчика была защитная реакция. На то, что педагог сказала, он ответил. Например, она обзывала его словами, он в ответ то же самое показал. Было слово «идиот», он показал — сама идиотка», объяснил он.

Мальчик и другие воспитанники, которые находились в комнате, хоть и не слышали, но очень хорошо понимали, что учительница подняла голос.

Глухие дети не могут услышать интонацию голоса педагога, но эту информацию передают мимика и язык тела, отметил И. Калниньш.

Директор: есть основание проинформировать Центр защиты детей

Директор Эбельмуйжской основной школы Кристиана Пауниня не стала отрицать: такое отношение со стороны педагога недопустимо. Учительница на видео — воспитательница в интернате и преподает социальные науки.

Директор признала: «Здесь есть основание проинформировать Центр защиты детей».

С утверждением же приславшей письмо мамы о том, что реакции со стороны школы на жалобу не было, она не согласна. Директор заверила, что ситуацию с учителем обсудили.

Директор и другие ее коллеги считают, что видео снято не в этом учебном году, а, судя по одежде мальчика и учителей, в более теплое время, скорее всего прошлой весной. При этом они не смогли опознать, кто из коллег присутствовал при этом инциденте и призывал педагога выйти.

Центр защиты детей: это эмоциональное насилие

Посмотрев видео, заместитель директора Центра защиты детей Ивита Дамбениеце отметила: «Педагог — регламентируемая должность, существуют правила, как себя вести. Все равно, что говорит ребенок — педагог должен выдерживать свою педагогическую линию. Ни педагог, ни какой-либо работник школы не может так коммуницировать с ребенком. Это задевает самоуважение ребенка, это его публично унижает».

В Центре защиты детей признают: на видео невооруженным глазом видно эмоциональное насилие против воспитанника. Поэтому надо собрать более подробную информацию и тогда, возможно, оценить возможность административного процесса. Также в учреждении отметили, что после расследования скорее всего будут неприятности и у той учительницы, которая видела происходящее, но не проинформировала руководство школы об инциденте.

«Первое — она не вмешалась, второе — она не сообщила об этом немедленно», — отметила Дамбениеце.

В школе проведут проверку

И в ЦЗД и Бюро омбудсмена до сих пор получили две жалобы о происходящем в Эбельмуйжской основной школе. Правда, они носят немного другой характер. По словам Лайлы Гравере, главы отдела прав детей в Бюро омбудсмена, увиденное вызывает опасения, что в этом учебном заведении могут быть и другие нарушения прав ребенка.

По просьбе омбудсмена ЦЗД проведет комплексную проверку защиты прав детей в этой школе.

Гравере отмечает, что риски вытекают из двух обстоятельств. Первое — то, что дети живут всю неделю в интернате, т.е. не дома, второе — то, что они неслышащие и, соответственно, особо незащищенные. Например, они не могут даже позвонить на телефон доверия.

«Это в интересах общества — знать, что происходит, потому что родители должны чувствовать уверенность, полагаться на то, что в школе создана безопасная среда. Отпуская ребенка в школу, важно знать, что все будет безопасно, что права ребенка защищены, что на него не будут орать, задевать, унижать», — пояснила Гравере.

Трудовые отношения с педагогом прекращены

Спустя два дня после съемки сюжета в Эбельмуйжской основной школе директор проинформировала передачу, что трудовые отношения с учительницей прекращены. Но, отмечают в ЦЗД, если в ходе расследования нарушения подтвердятся, бывшего педагога все равно призовут к административной ответственности.

Оценка, соблюдает ли педагог принципы профессиональной этики, сейчас находится в компетенции каждого учебного заведения. И сам этический кодекс эти заведения разрабатывают самостоятельно. Но, по наблюдениям омбудсмена, такая практика не обеспечивает эффективное рассмотрение нарушений этических норм. Поэтому три года назад Бюро омбудсмена поднимало вопрос о необходимости разработать единые нормы профессиональной этики для педагогов.

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) в прошлом году начал работу над таким кодексом и летом передал на согласование в Министерство образования и науки. Бюро омбудсмена призывает министерство и профсоюз до 3 февраля проинформировать общественность о решении этого вопроса.