Туры из Риги в Кёльн, Бонн, Белград и к озеру Севан: авторские путешествия от MARI

Топ свежих путешествий, которые будут отвечать вашим настроениям и самым тайным капризам

Одному хочется на курорт, чтобы оздоровиться, другому подавай «тайные» богемные кварталы столицы Сербии, а третьему ближе круиз по Днестру и яркая карусель впечатлений в Молдове… Загляните внутрь себя, почувствуйте, какой отдых вас сегодня особенно привлекает, чего хочется по-настоящему?

Путешествие — это уже не просто смена страны или отеля. Это состояние души, запахи, мелодии, вкусы. Возможность остановиться, выдохнуть, восстановить силы или, наоборот, наполниться новыми впечатлениями. Именно такой подход лежит в основе философии специалистов туроператора Mari, которые создают неповторимые и неизбитые авторские маршруты, с любовью, вниманием к деталям и уважением к индивидуальности каждого путешественника.

Путешествия от Mari — это всегда чуть больше чем поездка. Это путь к себе: для тех, кто хочет перезагрузиться, поправить здоровье, замедлиться или увидеть мир иначе.

1. Ваша весна может начаться с цветения сакуры в Бонне. На несколько недель город превращается в живую поэму из розовых лепестков. Знаменитые туннели сакуры, неспешные прогулки и элегантная атмосфера старой Европы создают ощущение праздника. А рядом — Кёльн, с его ритмом Рейна, старинными кварталами и величественным собором, словно парящим над городом.

2. Тем, кто любит путешествовать «на вкус», подойдет Сербия. Красавец Белград раскрывается не как шумная столица, а как город с характером и душой — через уютные улочки, богемный квартал Скадарлия и скрытые места, о которых не пишут путеводители. Вас ждет настоящий, не туристический Белград, который доверительно расскажет вам свою историю.

3. Массу впечатлений всем принесет Молдова и круиз по Днестру. Виноградники, древние монастыри, солнечные пейзажи и плавное течение реки создают ощущение путешествия вне времени...

4. Тоскана весной — это уникальные пейзажи: изумрудные холмы, стройные кипарисы, маки в цвету и мягкий свет на старинных фасадах. Вы сможете ходить медленно, есть вкусно и с удовольствием, погружаясь в особый ритм и вкус этого шикарного уголка итальянской земли.

5. Чтобы соприкоснуться с историей, можно выбрать путешествие, которое станет вашим диалогом с историей. Армения открывается через древние храмы, гору Арарат, озеро Севан, аромат свежего лаваша и вкус молодого вина. Это путь не только по дорогам этой гостеприимной страны, но и вглубь веков.

6. При необходимости совместить отдых с оздоровлением прекрасным выбором станут лечебные и релакс-туры. Рекомендуем курорт Нафталан в Азербайджане, Эфорию Норд на румынском побережье, а также, конечно, Карловы Вары и озеро Хевиз!

Mari создает путешествия не массовые, не шаблонные, не случайные, не распиаренные, а ваши. Потому что настоящий отдых — это всегда о личном.

Небольшие группы, акцент на индивидуальность

