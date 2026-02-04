Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Туры из Риги в Кёльн, Бонн, Белград и к озеру Севан: авторские путешествия от MARI

4 февраля, 2026

Реклама

Топ свежих путешествий, которые будут отвечать вашим настроениям и самым тайным капризам

Одному хочется на курорт, чтобы оздоровиться, другому подавай «тайные» богемные кварталы столицы Сербии, а третьему ближе круиз по Днестру и яркая карусель впечатлений в Молдове… Загляните внутрь себя, почувствуйте, какой отдых вас сегодня особенно привлекает, чего хочется по-настоящему?   

Путешествие — это уже не просто смена страны или отеля. Это состояние души, запахи, мелодии, вкусы. Возможность остановиться, выдохнуть, восстановить силы или, наоборот, наполниться новыми впечатлениями. Именно такой подход лежит в основе философии специалистов туроператора Mari, которые создают неповторимые и неизбитые авторские маршруты, с любовью, вниманием к деталям и уважением к индивидуальности каждого путешественника.

Путешествия от Mari — это всегда чуть больше чем поездка. Это путь к себе: для тех, кто хочет перезагрузиться, поправить здоровье, замедлиться или увидеть мир иначе.

1. Ваша весна может начаться с цветения сакуры в Бонне. На несколько недель город превращается в живую поэму из розовых лепестков. Знаменитые туннели сакуры, неспешные прогулки и элегантная атмосфера старой Европы создают ощущение праздника. А рядом — Кёльн, с его ритмом Рейна, старинными кварталами и величественным собором, словно парящим над городом.

2. Тем, кто любит путешествовать «на вкус», подойдет Сербия. Красавец Белград раскрывается не как шумная столица, а как город с характером и душой — через уютные улочки, богемный квартал Скадарлия и скрытые места, о которых не пишут путеводители. Вас ждет настоящий, не туристический Белград, который    доверительно расскажет вам свою историю.

3. Массу впечатлений всем принесет Молдова и круиз по Днестру. Виноградники, древние монастыри, солнечные пейзажи и плавное течение реки создают ощущение путешествия вне времени...

4. Тоскана весной — это уникальные пейзажи: изумрудные холмы, стройные кипарисы, маки в цвету и мягкий свет на старинных фасадах. Вы сможете ходить медленно, есть вкусно и с удовольствием, погружаясь в особый ритм и вкус этого шикарного уголка итальянской земли.

5. Чтобы соприкоснуться с историей, можно выбрать путешествие, которое станет вашим диалогом с историей. Армения открывается через древние храмы, гору Арарат, озеро Севан, аромат свежего лаваша и вкус молодого вина. Это путь не только по дорогам этой гостеприимной страны, но и вглубь веков.

6. При необходимости совместить отдых с оздоровлением прекрасным выбором станут лечебные и релакс-туры. Рекомендуем курорт Нафталан в Азербайджане, Эфорию Норд на румынском побережье, а также, конечно, Карловы Вары и озеро Хевиз!

Mari создает путешествия не массовые, не шаблонные, не случайные, не распиаренные, а ваши. Потому что настоящий отдых — это всегда о личном.

Небольшие группы, акцент на индивидуальность

Куда обращаться:    Рига, ул. Меркеля, 21 (2-й этаж), тел.: +371 25511107, +371 29247110.

Подробности на сайте: www.mari.lv/ru

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Читать
Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Читать

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать