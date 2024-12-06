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Турфирмы Даугавпилса игнорируют предостережения МИД о Беларуси

Редакция PRESS 6 декабря, 2024 18:21

Бизнес 0 комментариев

С начала 2022 года латвийский МИД настоятельно призывает сограждан по соображениям безопасности не посещать Беларусь и Россию без крайней необходимости. Риски вербовки спецслужбами или задержания в этих странах очень высоки. Однако они не стали помехой нескольким туристическим фирмам Даугавпилса, сообщает Rus.LSM со ссылкой на  Латвийское телевидение. Они продолжают организовывать поездки в Беларусь.

В конце декабря отраслевая ассоциация встретится с МИД, чтобы обсудить риски и прекратить такую практику. Сейчас механизмов, которые позволили бы ограничить действия поставщиков таких туристических услуг, нет. Тем временем даугавпилсские предприниматели активно зазывают народ провести рождественские и новогодние выходные в городах и санаториях Беларуси: посмотреть Минск, покататься на упряжке с хаски, полечить зубы, побывать в дельфинарии, посетить церковь, в фундамент которой заложил капсулу времени Александр Лукашенко, или отдохнуть в армейском санатории. Но как быть с безопасностью путешественников?

Руководители турфирм Mari и Gertruda tour, к которым обратились журналисты LTV, избегают давать интервью.

LTV: «Мы звонили, и нам сказали, что она после обеда будет».

SIA Mari: «Она позвонила и сказала, что нужно ехать в командировку. После совещания уехала в командировку».

Владелица Gertruda tour Ольга Богданова после созвона встретиться отказалась:

«Цены, главное — цены, если мы едем, там всё дешевле. Главное, что санатории дешевле. У людей ведь экономическая ситуация не такая стабильная, и они едут... едут за здоровьем. (..) Я не хочу давать никаких интервью».

Хотя МИД и Служба госбезопасности постоянно предупреждают об угрозах вот уже почти три года, само посещение Беларуси в частном порядке никому не запрещено. Однако с начала этого года там задержано уже 13 жителей Латвии, а с 2022-го — 41. Впрочем, по наблюдениям Погранохраны, автобусов, которые возят туда латвийцев, стало меньше.

МИД отмечает, что не усматривает механизмов для введения запрета поездок: ведь на уровне Евросоюза свобода передвижения не ограничена. Так что это остается на совести предпринимателей, организующих туры в Беларусь, и, возможно, что-то могут предложить Минэкономики и Минсообщения, пояснила представитель МИД Диана Эглите.

Возможно, не через запрет, а через введение господдержки для бизнеса в случае его отказа от белорусского направления можно было бы решить проблему, говорит Эрик Лингеберзиньш, руководитель Латвийской ассоциации турагентов и туроператоров. Среди лицензированных латвийских 272 таругентов и 76 туроператоров 80% специализируются на выездном туризме, и среди членов ассоциации нет тех, кто возит людей в РБ.

«Я думаю, это вопрос национальных интересов. Коммерсанты работают в имеющихся условиях каждый по собственным этическим стандартам, смотрят, где они могут работать, и где есть возможности для бизнеса», — пояснил Лингеберзиньш.

Поддержка со стороны государства помогла бы предприинмателям переориентировать бизнес на друге рынки. Конкретный пример, по словам Лингеберзиньша — восстановление ж/д сообщения между Даугавпилсом и Вильнюсом. Можно также помогать турфирмам перейти на въездной туризм. В Латвийском агентстве инвестиций и развития подтвердили, что поддержка возможна, но туроператорам придется бороться за нее в общем порядке.

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