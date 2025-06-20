Циклон уходит на восток: погода в пятницу

В первой половине дня во многих местах продолжатся дожди, в том числе сильные. После обеда зона осадков сместится в сторону Латгалии и Селии.

В Курземе будет светить солнце, вечером станет солнечно уже на большей части территории страны.

Максимальная температура воздуха составит +14...+19 градусов.

В Риге в первой половине дня еще возможен дождь, вечером ожидается ясная погода. Скорость северного, северо-западного ветра в порывах с утра будет достигать 20 метров в секунду, днем ветер станет слабее и воздух прогреется до +17 градусов.

Погодные условия определяются западным краем циклона. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 1001 гектопаскаля в восточных районах до 1015 гектопаскалей на побережье Южного Курземе