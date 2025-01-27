Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 27. Января Завтра: Ildze, Ilze, Izolde
Доступность

ЦИК Белоруссии: Лукашенко победил на выборах президента с результатом 86,82%

Euronews 27 января, 2025 10:39

Мир 0 комментариев

По данным ЦИК Белоруссии, на выборах президента страны за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 86,82%. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что этим цифрам доверять нельзя, а выборы назвала фиктивными и несвободными, сообщает Euronews.

Европейский союз пригрозил новыми санкциями Белоруссии после того, как действующий глава государства Александр Лукашенко был назван победителем президентских выборов.

"Сегодняшние фиктивные выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни справедливыми", - отметила в воскресенье глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в совместном заявлении с комиссаром по вопросам расширения Евросоюза Мартой Кос.

"Беспощадное и беспрецедентное подавление прав человека, ограничения политического участия и доступа к независимым СМИ в Белоруссии лишили избирательный процесс всякой легитимности", - говорится в заявлении.

Они призвали белорусское правительство освободить политических заключенных, в частности сотрудника делегации ЕС в Минске.

Каллас и Кос подчеркнули, что решение пригласить наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, принятое всего 10 дней назад, не позволило этой группе проследить за полным ходом избирательного процесса.

"По этим причинам, а также в связи с участием белорусского режима в агрессивной войне России против Украины и ее гибридных атаках против своих соседей, ЕС продолжит вводить ограничительные и целевые меры" против белорусского правительства, заявили представители ЕС.

Они не сообщили подробностей, когда будет введен новый пакет санкций.

В Европе результаты выборов, согласно которым за Лукашенко проголосовало почти 87% избирателей, были встречены с насмешкой.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети X "выразил удивление" итоговыми цифрами, которые получил Лукашенко.

"Только 87,6% белорусов любят своего батьку!? Остальные поместятся в тюрьмах?" - написал Сикорский.

"У народа Беларуси не было выбора. Это горький день для всех, кто стремится к свободе и демократии", - считает министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Победа Лукашенко на выборах 2020 года также была признана Западом фиктивной, а результаты выборов вызвали массовые протесты по всей стране.

Власти Белоруссии ответили на протесты репрессиями, многие из их участников оказались в заключении.

В белорусских тюрьмах содержатся около 1 200 политических заключенных, а около 500 тысяч человек покинули страну после выборов 2020 года и поэтому не могли принять участие в голосовании.

Организация по защите свободы СМИ "Репортеры без границ" подала жалобу на Лукашенко в Международный уголовный суд в связи с репрессиями против журналистов (с 2020 года в с РБ были арестованы 397 сотрудников различных изданий). По данным организации, 43 из них находятся в тюрьме.

"Белорусский режим на протяжении пяти лет планомерно преследовал все независимые голоса, начиная с журналистов. Из-за вопиющей безнаказанности, которой он пользуется, RSF подает жалобу на преступления против человечности в связи с преследованием журналистов. Мы призываем прокурора Карима Хана провести расследование и привлечь к ответственности виновных", — заявила руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ" Жанна Кавелье.

Лукашенко - ЕС: "Мне фиолетово"

С июля Лукашенко освободил около 250 человек, которые, по мнению правозащитников, были заключены в тюрьму по политическим мотивам.

На четырехчасовой пресс-конференции после голосования в Минске он не согласился, что эти люди политические заключенные, добавив, что они были освобождены "из принципов гуманности".

"Они не политические заключенные, они нарушили Уголовный кодекс. Если кому-то интересно, мы можем сейчас показать уголовное дело и показать, какие статьи закона были нарушены. Можно сказать, что наш закон у нас плохой, но это закон", - заявил Лукашенко.

"Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы - это дело вкуса. Поверьте, клянусь, мне это абсолютно фиолетово, признаете вы наши выборы или нет", - отметил Лукашенко в ответ на заявление главы дипломатии ЕС.

Вторжение РФ в Украину

Лукашенко является близким союзником российского президента Владимира Путина.

Москва частично использовала белорусскую территорию для начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

На пресс-конференции после выборов Лукашенко заявил, что ожидает "развязки" в 2025 году.

"Конфликтовать, наверно, еще долго будем. Мы славяне, если начинаем конфликтовать, то это надолго. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году", - сказал Лукашенко на пресс-конференции в воскресенье.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 129 реакций
Комментарии (0) 129 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Некоторым людям следовало бы мыслить шире: владельцы кафе Mr.Blinčiks объяснили использование русского языка в соцсетях

Важно 15:00

Важно 0 комментариев

Когда блинное кафе Mr.Blinčiks обвинили в использовании русского языка при коммуникации в соцсетях, администраторы страницы посоветовали хейтарам "мыслить шире".

Когда блинное кафе Mr.Blinčiks обвинили в использовании русского языка при коммуникации в соцсетях, администраторы страницы посоветовали хейтарам "мыслить шире".

Читать
Загрузка

Ценность семьи и важность работы: Mēness aptieka получила награду Фонда интеграции общества

Новости партнеров 14:51

Новости партнеров 0 комментариев

Mēness aptieka отмечена наградой Фонда интеграции общества (SIF) как Ģimenei draudzīga darbavieta.

Mēness aptieka отмечена наградой Фонда интеграции общества (SIF) как Ģimenei draudzīga darbavieta.

Читать

Венгрия отступила от угрозы вето и разрешила продлить санкции ЕС против России

Важно 14:45

Важно 0 комментариев

ЕС сможет возобновить секторальные санкции против России после того, как Венгрия отказалась от угрозы наложить вето из-за проблем в сфере энергетики.

ЕС сможет возобновить секторальные санкции против России после того, как Венгрия отказалась от угрозы наложить вето из-за проблем в сфере энергетики.

Читать

2-3 евро за въезд в Ригу: цена бесплатного общественного транспорта от Айнара Шлесерса

Важно 14:41

Важно 0 комментариев

В преддверии предстоящих муниципальных выборов депутат и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс выступил с амбициозными обещаниями — сделать общественный транспорт Риги бесплатным. Вот только откуда взять деньги на эти цели? Политик предлагает собирать с жителей других самоуправлений, приехавших в столицу на личном транспорте.

В преддверии предстоящих муниципальных выборов депутат и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс выступил с амбициозными обещаниями — сделать общественный транспорт Риги бесплатным. Вот только откуда взять деньги на эти цели? Политик предлагает собирать с жителей других самоуправлений, приехавших в столицу на личном транспорте.

Читать

Ультиматум Силини: Минсообщения срочно должно подготовить предложения по борьбе с беспилотниками в аэропорту

Новости Латвии 14:35

Новости Латвии 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня поручила Министерству сообщения до 5 февраля оценить действующие алгоритмы действий и возможные их улучшения, а также дать оценку ответственности должностных лиц в связи с инцидентом с дронами в аэропорту "Рига" 13 января.

Премьер-министр Эвика Силиня поручила Министерству сообщения до 5 февраля оценить действующие алгоритмы действий и возможные их улучшения, а также дать оценку ответственности должностных лиц в связи с инцидентом с дронами в аэропорту "Рига" 13 января.

Читать

Пробуйте вволю: Минздрав предлагает освободить подростков от уголовной ответственности за употребление наркотиков

Важно 14:34

Важно 0 комментариев

Министерство здравоохранения подготовило поправки к закону, которыми планируется освободить несовершеннолетних от уголовной ответственности за употребление наркотических веществ, выяснило агентство ЛЕТА.

Министерство здравоохранения подготовило поправки к закону, которыми планируется освободить несовершеннолетних от уголовной ответственности за употребление наркотических веществ, выяснило агентство ЛЕТА.

Читать

«Мужчина должен зарабатывать минимум 3000€»: дамы обсуждают, какая зарплата считается нормальной

Для настроения 14:19

Для настроения 0 комментариев

Опять разгорелась дискуссия о зарплатах. На этот раз в соцсети "Thread" дамы обсуждают, какая зарплата считается нормальной для современного мужчины. Мнения, как всегда, разделились.

Опять разгорелась дискуссия о зарплатах. На этот раз в соцсети "Thread" дамы обсуждают, какая зарплата считается нормальной для современного мужчины. Мнения, как всегда, разделились.

Читать