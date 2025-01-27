ЦИК Белоруссии: Лукашенко победил на выборах президента с результатом 86,82%

Европейский союз пригрозил новыми санкциями Белоруссии после того, как действующий глава государства Александр Лукашенко был назван победителем президентских выборов.

"Сегодняшние фиктивные выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни справедливыми", - отметила в воскресенье глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в совместном заявлении с комиссаром по вопросам расширения Евросоюза Мартой Кос.

"Беспощадное и беспрецедентное подавление прав человека, ограничения политического участия и доступа к независимым СМИ в Белоруссии лишили избирательный процесс всякой легитимности", - говорится в заявлении.

Они призвали белорусское правительство освободить политических заключенных, в частности сотрудника делегации ЕС в Минске.

Каллас и Кос подчеркнули, что решение пригласить наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, принятое всего 10 дней назад, не позволило этой группе проследить за полным ходом избирательного процесса.

"По этим причинам, а также в связи с участием белорусского режима в агрессивной войне России против Украины и ее гибридных атаках против своих соседей, ЕС продолжит вводить ограничительные и целевые меры" против белорусского правительства, заявили представители ЕС.

Они не сообщили подробностей, когда будет введен новый пакет санкций.

В Европе результаты выборов, согласно которым за Лукашенко проголосовало почти 87% избирателей, были встречены с насмешкой.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети X "выразил удивление" итоговыми цифрами, которые получил Лукашенко.

"Только 87,6% белорусов любят своего батьку!? Остальные поместятся в тюрьмах?" - написал Сикорский.

"У народа Беларуси не было выбора. Это горький день для всех, кто стремится к свободе и демократии", - считает министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Победа Лукашенко на выборах 2020 года также была признана Западом фиктивной, а результаты выборов вызвали массовые протесты по всей стране.

Власти Белоруссии ответили на протесты репрессиями, многие из их участников оказались в заключении.

В белорусских тюрьмах содержатся около 1 200 политических заключенных, а около 500 тысяч человек покинули страну после выборов 2020 года и поэтому не могли принять участие в голосовании.

Организация по защите свободы СМИ "Репортеры без границ" подала жалобу на Лукашенко в Международный уголовный суд в связи с репрессиями против журналистов (с 2020 года в с РБ были арестованы 397 сотрудников различных изданий). По данным организации, 43 из них находятся в тюрьме.

"Белорусский режим на протяжении пяти лет планомерно преследовал все независимые голоса, начиная с журналистов. Из-за вопиющей безнаказанности, которой он пользуется, RSF подает жалобу на преступления против человечности в связи с преследованием журналистов. Мы призываем прокурора Карима Хана провести расследование и привлечь к ответственности виновных", — заявила руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ" Жанна Кавелье.

Лукашенко - ЕС: "Мне фиолетово"

С июля Лукашенко освободил около 250 человек, которые, по мнению правозащитников, были заключены в тюрьму по политическим мотивам.

На четырехчасовой пресс-конференции после голосования в Минске он не согласился, что эти люди политические заключенные, добавив, что они были освобождены "из принципов гуманности".

"Они не политические заключенные, они нарушили Уголовный кодекс. Если кому-то интересно, мы можем сейчас показать уголовное дело и показать, какие статьи закона были нарушены. Можно сказать, что наш закон у нас плохой, но это закон", - заявил Лукашенко.

"Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы - это дело вкуса. Поверьте, клянусь, мне это абсолютно фиолетово, признаете вы наши выборы или нет", - отметил Лукашенко в ответ на заявление главы дипломатии ЕС.

Вторжение РФ в Украину

Лукашенко является близким союзником российского президента Владимира Путина.

Москва частично использовала белорусскую территорию для начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

На пресс-конференции после выборов Лукашенко заявил, что ожидает "развязки" в 2025 году.

"Конфликтовать, наверно, еще долго будем. Мы славяне, если начинаем конфликтовать, то это надолго. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году", - сказал Лукашенко на пресс-конференции в воскресенье.