Цифровая нагрузка на глаза растёт: как защитить зрение в эпоху экранов Редакция PRESS 8 апреля, 2026 15:07

Современный человек проводит перед экранами в среднем более 6–8 часов в день. Работа, общение, развлечения- всё это связано с цифровыми устройствами. Однако такая нагрузка не проходит бесследно для зрения.

Экран - это источник света, который формируется за счёт пикселей, излучающих различные цвета. Один из ключевых компонентов это синий свет. Что он из себя представляет это коротковолновое излучение высокой энергии, которое активно воздействует на структуры глаза.

В умеренных количествах синий свет необходим: он участвует в регуляции циркадных ритмов. Однако его избыток, особенно при длительном воздействии экранов, может приводить к зрительной усталости, сухости глаз и снижению качества зрения.

Основная проблема заключается в том, что при работе за экраном человек моргает в 2–3 раза реже. Это приводит к ускоренному испарению слёзной плёнки. В сочетании с воздействием синего света и сухого воздуха формируется так называемый «цифровой зрительный синдром».

Симптомы знакомы многим: ощущение сухости, покраснение, размытость изображения, головная боль. В долгосрочной перспективе это может повлиять на общее состояние зрительной системы.

Эксперты рекомендуют комплексный подход к защите глаз.

Среди базовых мер правило 20-20-20. Это значит что каждые 20 минут необходимо делать перерыв и смотреть на объект вдали.

Плюс к этому необходима правильная организация освещения

И использование увлажняющих средств (капли для глаз).

Особое внимание уделяется продуктам, которые не только снимают симптомы, но и защищают глаз от воздействия внешних факторов, включая синий свет. В этом контексте используются современные офтальмологические растворы с антиоксидантными компонентами.

Капли для глаз Starazolin BlueLight Protect (medicīnska ierīce) разработаны с учётом этих потребностей. Они содержат гиалуроновую кислоту для увлажнения и восстановления слёзной плёнки, а также розмариновую кислоту и витамин B12, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы, возникающие под воздействием синего света.

Специалисты подчёркивают: в эпоху цифровых технологий защита зрения становится неотъемлемой частью повседневной заботы о здоровье. И чем раньше формируются правильные привычки, тем выше шансы сохранить комфорт и качество зрения на долгие годы.