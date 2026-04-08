Цифровая нагрузка на глаза растёт: как защитить зрение в эпоху экранов

Редакция PRESS 8 апреля, 2026 15:07

Современный человек проводит перед экранами в среднем более 6–8 часов в день. Работа, общение, развлечения- всё это связано с цифровыми устройствами. Однако такая нагрузка не проходит бесследно для зрения.

Экран - это источник света, который формируется за счёт пикселей, излучающих различные цвета. Один из ключевых компонентов это синий свет. Что он из себя представляет это коротковолновое излучение высокой энергии, которое активно воздействует на структуры глаза.

В умеренных количествах синий свет необходим: он участвует в регуляции циркадных ритмов. Однако его избыток, особенно при длительном воздействии экранов, может приводить к зрительной усталости, сухости глаз и снижению качества зрения.

Основная проблема заключается в том, что при работе за экраном человек моргает в 2–3 раза реже. Это приводит к ускоренному испарению слёзной плёнки. В сочетании с воздействием синего света и сухого воздуха формируется так называемый «цифровой зрительный синдром».

Симптомы знакомы многим: ощущение сухости, покраснение, размытость изображения, головная боль. В долгосрочной перспективе это может повлиять на общее состояние зрительной системы.

Эксперты рекомендуют комплексный подход к защите глаз.

  • Среди базовых мер правило 20-20-20. Это значит что каждые 20 минут необходимо делать перерыв и смотреть на объект вдали.
  • Плюс к этому необходима правильная организация освещения
  • И использование увлажняющих средств (капли для глаз).

Особое внимание уделяется продуктам, которые не только снимают симптомы, но и защищают глаз от воздействия внешних факторов, включая синий свет. В этом контексте используются современные офтальмологические растворы с антиоксидантными компонентами.

Капли для глаз Starazolin BlueLight Protect (medicīnska ierīce) разработаны с учётом этих потребностей. Они содержат гиалуроновую кислоту для увлажнения и восстановления слёзной плёнки, а также розмариновую кислоту и витамин B12, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы, возникающие под воздействием синего света.

Специалисты подчёркивают: в эпоху цифровых технологий защита зрения становится неотъемлемой частью повседневной заботы о здоровье. И чем раньше формируются правильные привычки, тем выше шансы сохранить комфорт и качество зрения на долгие годы.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

