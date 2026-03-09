TSI приглашает подать заявку на бюджетные места!

9 марта, 2026 16:20

Институт транспорта и связи (TSI) приглашает выпускников 12-х классов и выпускников колледжей (4-й курс) подать заявку на бюджетные места уже сейчас, не дожидаясь результатов централизованных экзаменов.

TSI предлагает образовательные программы в таких областях, как компьютерные науки, искусственный интеллект, робототехника, авиационная инженерия, компьютерная инженерия и электроника, а также транспорт и логистика и бизнес и менеджмент.

Начав обучение в TSI, ты сможешь:

реализовать свою идею, или создать собственный стартап уже во время учёбы при поддержке бизнес-инкубатора iDEAHUB, а также участвовать в международных проектах и налаживать контакты с потенциальными работодателями;

  • получить практический опыт в уникальных для Балтии лабораториях робототехники, IT, электроники и авиации
  • освоить современные цифровые инструменты, широко используемые в IT, бизнесе и логистике
  • обучаться по программе двойного диплома в области искусственного интеллекта - уникальному предложению в регионе, разработанному и реализуемому совместно с одним из ведущих университетов Великобритании UWE Bristol
  • активно участвовать в деятельности дружного студенческого самоуправления
  • начать успешную карьеру в самых востребованных областях - 99% выпускников TSI работают более чем в 50 странах мира, а их квалификация остаётся востребованной на рынке труда

Приём заявок открыт до 30 марта

Чтобы подать заявку на  бюджетных мест, необходимо заполнить форму на сайте TSI и следовать дальнейшим инструкциям, отправленным на электронную почту.

Важные даты

  • 30 марта - окончание приёма заявок
  • 11 апреля - тест по математике очно в TSI
  • до 7 мая - участие в онлайн-интервью
  • 15 мая - результаты конкурса на бюджетные места

 

С учебными программами можно ознакомиться ЗДЕСЬ

www.tsi.lv

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

