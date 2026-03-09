TSI приглашает подать заявку на бюджетные места!

Институт транспорта и связи (TSI) приглашает выпускников 12-х классов и выпускников колледжей (4-й курс) подать заявку на бюджетные места уже сейчас, не дожидаясь результатов централизованных экзаменов.

TSI предлагает образовательные программы в таких областях, как компьютерные науки, искусственный интеллект, робототехника, авиационная инженерия, компьютерная инженерия и электроника, а также транспорт и логистика и бизнес и менеджмент.

Начав обучение в TSI, ты сможешь:

реализовать свою идею, или создать собственный стартап уже во время учёбы при поддержке бизнес-инкубатора iDEAHUB, а также участвовать в международных проектах и налаживать контакты с потенциальными работодателями;

получить практический опыт в уникальных для Балтии лабораториях робототехники, IT, электроники и авиации

освоить современные цифровые инструменты, широко используемые в IT, бизнесе и логистике

обучаться по программе двойного диплома в области искусственного интеллекта - уникальному предложению в регионе, разработанному и реализуемому совместно с одним из ведущих университетов Великобритании UWE Bristol

активно участвовать в деятельности дружного студенческого самоуправления

начать успешную карьеру в самых востребованных областях - 99% выпускников TSI работают более чем в 50 странах мира, а их квалификация остаётся востребованной на рынке труда

Приём заявок открыт до 30 марта

Чтобы подать заявку на бюджетных мест, необходимо заполнить форму на сайте TSI и следовать дальнейшим инструкциям, отправленным на электронную почту.

Важные даты

30 марта - окончание приёма заявок

11 апреля - тест по математике очно в TSI

до 7 мая - участие в онлайн-интервью

15 мая - результаты конкурса на бюджетные места

