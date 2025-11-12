«Цена топлива вырастет до двух евро» — депутат Кулбергс о новом «зеленом законе»

Докладчик законопроекта, депутат Андрис Кулбергс из «Объединённого списка», заявил, что основная нагрузка по сокращению выбросов в Латвии ложится на транспортный сектор. «Транспорт составляет 82% всего, что движется по дорогам. В результате каждый водитель в Латвии пострадает напрямую», — подчеркнул он.

Закон предусматривает постепенное увеличение доли биотоплива и водорода в бензине и дизеле. По расчётам Латвийской ассоциации торговцев топливом, это приведёт к росту цен:

в 2026 году — на 2 цента за литр,

в 2027 — на 5 центов,

к 2030 году — почти на 19 центов.

«Так называемые зелёные требования предполагают сокращение выбросов, но биотопливо дороже ископаемого топлива», — отметила глава ассоциации Иева Лигере.

Кулбергс добавил, что с учётом всех налогов цена литра топлива может достичь 2 евро. «Это приведёт к удорожанию перевозок, росту инфляции и подорожанию товаров. Поэтому Министерство климата и энергетики решило отложить внедрение требований до 2030 года».

Ассоциация самоуправлений Латвии также предупредила о трудностях с переводом общественного транспорта на «зелёные» технологии, особенно в регионах. Если крупные города могут справиться с переходом за счёт уже закупленных трамваев и электробусов, то в сельской местности новые экологичные автобусы оказываются непригодны к эксплуатации осенью и зимой.

«Эти цели несоразмерны геополитической ситуации. Мы не можем одновременно выделять огромные средства на безопасность и на борьбу с климатом», — подчеркнул Кулбергс.

Несмотря на поддержку правительства, депутаты признают: закон, даже если его примут, наверняка будет пересмотрен через пять лет.