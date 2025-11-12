Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 12. Ноября Завтра: Kaija, Kornelija
Доступность

«Цена топлива вырастет до двух евро» — депутат Кулбергс о новом «зеленом законе»

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 10:19

Важно 0 комментариев

Automašīnas degvielas uzpildes stacijā "Neste", kur degvielai samazināta cena.

Комиссия по народному хозяйству Сейма продолжает работу над законом об энергии для транспорта, который должен стимулировать использование зелёной энергии. Однако, по оценке депутатов и отраслевых экспертов, экологические цели могут обернуться серьёзными расходами для автомобилистов.

Докладчик законопроекта, депутат Андрис Кулбергс из «Объединённого списка», заявил, что основная нагрузка по сокращению выбросов в Латвии ложится на транспортный сектор. «Транспорт составляет 82% всего, что движется по дорогам. В результате каждый водитель в Латвии пострадает напрямую», — подчеркнул он.

Закон предусматривает постепенное увеличение доли биотоплива и водорода в бензине и дизеле. По расчётам Латвийской ассоциации торговцев топливом, это приведёт к росту цен:

в 2026 году — на 2 цента за литр,
в 2027 — на 5 центов,
к 2030 году — почти на 19 центов.
«Так называемые зелёные требования предполагают сокращение выбросов, но биотопливо дороже ископаемого топлива», — отметила глава ассоциации Иева Лигере.
Кулбергс добавил, что с учётом всех налогов цена литра топлива может достичь 2 евро. «Это приведёт к удорожанию перевозок, росту инфляции и подорожанию товаров. Поэтому Министерство климата и энергетики решило отложить внедрение требований до 2030 года».

Ассоциация самоуправлений Латвии также предупредила о трудностях с переводом общественного транспорта на «зелёные» технологии, особенно в регионах. Если крупные города могут справиться с переходом за счёт уже закупленных трамваев и электробусов, то в сельской местности новые экологичные автобусы оказываются непригодны к эксплуатации осенью и зимой.

«Эти цели несоразмерны геополитической ситуации. Мы не можем одновременно выделять огромные средства на безопасность и на борьбу с климатом», — подчеркнул Кулбергс.
Несмотря на поддержку правительства, депутаты признают: закон, даже если его примут, наверняка будет пересмотрен через пять лет.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Неизбежно! Демографическая яма повысит пенсионный возраст
Важно

Неизбежно! Демографическая яма повысит пенсионный возраст

80% латвийских семей страдают от роста цен на продукты
Важно

80% латвийских семей страдают от роста цен на продукты

«Если бить торговцев штрафами, пострадают местные производители»: Данусевич о Maxima
Важно

«Если бить торговцев штрафами, пострадают местные производители»: Данусевич о Maxima

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 12:05 12.11.2025
Литва: сябры не нравятся, но сами не договоримся – нужен посредник
Sfera.lv 5 часов назад
ЕС: с Британией позиции как-то не срастаются…
Sfera.lv 5 часов назад
Ирландия: инаугурация президента
Sfera.lv 5 часов назад
Финляндия: канал стал не нужен
Sfera.lv 6 часов назад
Завтрак со «Сферой»: простой
Sfera.lv 7 часов назад
Как новые правила парковки помогут избежать штрафов?
Bitnews.lv 19 часов назад
Латвия: тупо хочется денег
Sfera.lv 20 часов назад
Контрабандные шары парализовали Вильнюсский аэропорт
Bitnews.lv 20 часов назад

Неизбежно! Демографическая яма повысит пенсионный возраст

Важно 10:52

Важно 0 комментариев

Латвийская пенсионная система приближается к моменту, когда без реформ не обойтись. Количество налогоплательщиков сокращается, а число пенсионеров растёт. Уже сейчас на каждого нового работника приходится больше уходящих на пенсию.

Латвийская пенсионная система приближается к моменту, когда без реформ не обойтись. Количество налогоплательщиков сокращается, а число пенсионеров растёт. Уже сейчас на каждого нового работника приходится больше уходящих на пенсию.

Читать
Загрузка

«Без светофоров и задержек» — в Салацгриве открыт новый мост

Важно 10:37

Важно 0 комментариев

Сегодня в 11:00 в Салацгриве состоялось торжественное открытие нового моста через реку Салаца на Таллиннском шоссе. Современное сооружение заменило старый мост, обеспечив движение транспорта в обоих направлениях без светофорного регулирования.

Сегодня в 11:00 в Салацгриве состоялось торжественное открытие нового моста через реку Салаца на Таллиннском шоссе. Современное сооружение заменило старый мост, обеспечив движение транспорта в обоих направлениях без светофорного регулирования.

Читать

В Сингапуре мошенников будут пороть розгами

Всюду жизнь 10:13

Всюду жизнь 0 комментариев

Сингапур устал от «великой интернет-аферной лихорадки»  и решил лечить её по-старинке. Теперь за онлайн-мошенничество там положено не только тюрьма, но и розги — от шести до двадцати четырёх ударов.

Сингапур устал от «великой интернет-аферной лихорадки»  и решил лечить её по-старинке. Теперь за онлайн-мошенничество там положено не только тюрьма, но и розги — от шести до двадцати четырёх ударов.

Читать

80% латвийских семей страдают от роста цен на продукты

Важно 10:11

Важно 0 комментариев

Рост цен на продукты питания в Латвии затронул почти 80% домохозяйств, свидетельствуют данные исследования банка Citadele и агентства Norstat. Каждый четвёртый респондент признал, что ему пришлось отказаться от привычных продуктов, а менее 20% опрошенных заявили, что не заметили изменений в расходах.

Рост цен на продукты питания в Латвии затронул почти 80% домохозяйств, свидетельствуют данные исследования банка Citadele и агентства Norstat. Каждый четвёртый респондент признал, что ему пришлось отказаться от привычных продуктов, а менее 20% опрошенных заявили, что не заметили изменений в расходах.

Читать

В Риге пропала 16-летняя Русалина Матулевич

Важно 10:02

Важно 0 комментариев

Сотрудники Государственной полиции Рижского регионального управления (Северное управление) разыскивают без вести пропавшую Русалину Матулевич, 2009 года рождения.

Сотрудники Государственной полиции Рижского регионального управления (Северное управление) разыскивают без вести пропавшую Русалину Матулевич, 2009 года рождения.

Читать

Аудиторы бьют тревогу: укрепление границы буксует

Важно 09:59

Важно 0 комментариев

Работы по укреплению восточной границы Латвии требуют срочных улучшений, предупреждает Государственный контроль в своём отчёте. Аудиторы выявили риски и задержки в реализации проекта «Балтийская оборонительная линия», включая отсутствие эффективной координации между министерствами. Документ был подготовлен в рамках проверки «Соответствует ли укрепление восточной границы плану?», окончание которой ожидается в 2026 году.

Работы по укреплению восточной границы Латвии требуют срочных улучшений, предупреждает Государственный контроль в своём отчёте. Аудиторы выявили риски и задержки в реализации проекта «Балтийская оборонительная линия», включая отсутствие эффективной координации между министерствами. Документ был подготовлен в рамках проверки «Соответствует ли укрепление восточной границы плану?», окончание которой ожидается в 2026 году.

Читать