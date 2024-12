Цена на арабику побила абсолютный рекорд: что происходит и хватит ли нам кофе?

На этой неделе, 10 декабря, цена мартовских фьючерсов на арабику, самый популярный в мире сорт кофе, установила абсолютный рекорд за всю историю торгов — 3,34 доллара США за фунт (около 0,45 кг) зерен. Всего за год арабика подорожала на 80%. Другой популярный сорт, робуста, побил исторический рекорд в сентябре.

Любители кофе, впрочем, почувствуют это только после Нового года. Как объяснил глава компании Tuan Loc Commodities Вин Нгуен, до этого компании-обжарщики ради сохранения своей доли на рынке старались не повышать цену для конечного потребителя, но теперь все же близки к тому, чтобы сделать это в первом квартале 2025 года.

Представитель итальянской Lavazza сказала, что компания «была вынуждена скорректировать цены», чтобы сохранить качество продукта и доверие покупателей. В ноябре о планах изменить цены и размер кофейных пачек говорил и представитель руководства Nestlé. О том, что компания JDE Peet's, которой принадлежат бренды Jacobs, L'Or, Tassimo и Douwe Egberts, планирует поднять цены на свой кофе из бразильского сырья на 30%, со ссылкой на анонимные источники писало агентство Reuters.

Что случилось?

Предыдущий рекорд цены на арабику был установлен в 1977 году. Тогда Бразилия, крупнейший поставщик арабики на мировые рынки, переживала последствия заморозков 1975 года, которые уничтожили две трети кофейных плантаций.

В августе и сентябре 2024 года в Бразилию пришла сильнейшая за последние 70 лет засуха, а в октябре хлынули проливные дожди. Именно в это время фермеры одновременно собирают урожай и готовят саженцы для следующего сезона, пишет The Wall Street Journal.

Потенциальный неурожай в Бразилии из-за засухи и дождей — главный повод для беспокойства, пояснил экономист Saxo Bank Оле Хансен.

Но с экстремальной по местным меркам погодой столкнулись не только производители арабики в Бразилии. Вьетнам, крупнейший поставщик кофе сорта робуста, тоже пережил в этом году и засуху, и ливни.

Одновременно во всем мире растет спрос на кофе. Даже на родине чая, в Китае, кофе набирает популярность: всего за десять лет, с 2008 по 2018, китайцы стали пить в два раза больше кофе. Да и британцы, известные любители чая, стали предпочитать ему кофе.

Однако рост цен объясняется не только ростом спроса и погодными катаклизмами, но и пессимизмом на рынке. «Рынок кофе сегодня очень спекулятивен, так как мы еще не достигли сезона урожая», — цитирует The Wall Street Journal мнение Марка Смакера, главы компании J.M. Smucker, которой, в частности, принадлежит Dunkin' Donuts.

Впрочем, рост цен расстроит не всех. 80% кофе, по данным организации coffee&climate, приходится на небольшие плантации. Для них рост биржевых цен на кофе означает рост доходов.

«Гигантские компании, поставляющие кофе, могут говорить, что высокие цены — это плохо, но на самом деле это значит, что фермеры наконец будут зарабатывать достаточно для жизни», — пояснил изданию The Grocer эксперт по кофе британской компании Pact Coffee Уилл Корби. По его словам, кофейные зерна «слишком долго продавались на Запад по слишком низкой цене».

Кажется, мы это уже слышали раньше?

Хотя рекорд 1977 года побит впервые, о грядущем дефиците и безумном росте цен пресса и аналитики пишут регулярно уже почти пятьдесят лет.

«Любители кофе, которым он сейчас в горло не лезет по таким чудовищным ценам, скоро будут вспоминать их с ностальгией», — предрекала The New York Times в 1977 году.

«Рост цен на кофе заставляет любителей напитка нервничать», — гласил заголовок The Washington Post в 1986 году. «Цены на кофе достигли максимума за 20 лет на фоне слухов о дефиците», — отмечала The New York Times в 1997 году.

«Спокойно, без паники! Но в мире глобально не хватает кофе», — писала The Washington Post в 2014 году.

«Нам грозит дефицит кофе — и скоро кофе может исчезнуть», — гласил заголовок статьи в Business Insider в 2016 году. «Ваш утренний кофе скоро станет дороже», — предупреждало то же издание в 2021 году.

Между периодами пессимизма были и оптимистичные просветы: «Дефицита кофе не наблюдается» (The New York Times, 1982 год), «Нет, глобального дефицита кофе не будет» (Foundation for Economic Education, 2015 год).

А что же будет дальше?

Может, кофейным плантациям стоит перебраться в другие страны?

Кофейные деревья, чьи зерна дают нам кофе сорта арабика, — довольно привередливые растения. Идеальная температура для их выращивания — 15-24 °C; жара меняет вкус будущего напитка, а заморозки губят деревья.

Этот сорт растет лучше всего на высоте от 1200 до 2200 м над уровнем моря. Прямой солнечный свет вреден для кофейного дерева, так что в идеале кофейные плантации должны находится в тени более крупных деревьев. Наконец, для арабики важны также уровень осадков и состав почвы.

Из-за изменений климата зона выращивания арабики меняется. По сравнению с кешью и авокадо кофе куда более уязвимое растение: все территории, где его выращивают, подверглись воздействию изменения климата.

Как следует из исследования 2022 года, в Центральной и Южной Америке, Центральной и Южной Африке, Индии и Юго-Восточной Азии районов, подходящих для выращивания арабики, будет становиться все меньше и меньше. При этом новых территорий, где можно будет в будущем выращивать кофе из-за повышения минимальной температуры в самые холодные месяцы года, не так уж много. Среди них — Уругвай, Аргентина, Чили, США, Индия, Новая Зеландия и Китай.

Но есть и хорошие новости: робуста, в отличие от арабики, хорошо переносит более жаркий климат и может расти на меньших высотах.