Откуда такие дикие цены! Португальский бизнесмен пытается разобраться

pietiek.com 22 сентября, 2025 11:02

Важно 0 комментариев

Когда я впервые приехал в Латвию из Португалии, моё главное впечатление было связано не с чудесными лесами или с праздником Янова дня, а с необоснованно высокими ценами на продукты, которые, казалось, нарушали не только законы экономики, но и законы физики. О своих впечатлениях о ценах в Латвии на портале pietiek.com поделился торговец продуктами питания из Португалии Леандро Силва. Ниже приводим его заметки.

Обычно оправдания такой дороговизны повторяются: Латвия — маленькая страна. Высокие транспортные расходы. Высокий НДС. И так далее. В крайнем случае винят войну в Украине. Но ни одно из этих объяснений полностью не отражает картину.

В розничной торговле колебания цен на 10–30% — это огромная разница. Компании выживают или разоряются в этих рамках. У продуктовых дистрибьюторов наценка часто составляет всего 5–10%, и в этот небольшой коридор должны войти все расходы и прибыль. Поэтому аргументы, которые пытаются оправдать дороговизну в Латвии, могут объяснить часть, но не всё. Я часто вижу товары с наценкой более 200% — такого я не встречал в португальских супермаркетах.

Пример — оливковое масло. В Латвии стандартная бутылка 750 мл extra virgin продаётся по цене от 9 евро  (которую «Rimi» щедро именует "скидкой") до безумных 17 евро, и это уже после падения цен в Европе. В Португалии тот же товар стоит менее 5 евро.

Да, Португалия производитель масла. Цена на месте — 3,5–4,5 евро за бутылку. С учётом доставки (0,5 евро) и НДС (21%) в Латвии продукт должен стоить 4,8–6 евро. Даже с наценкой в магазине бутылка должна продаваться максимум по 9, но не 15–17 евро.

Некоторые продукты логично дороже в Латвии из-за климата, например, овощи и фрукты. Но по широкому спектру товаров, от молочных продуктов до кофе, супермаркеты держат завышенные цены, чтобы потом устраивать «скидки» и вводить покупателей в заблуждение.

Всё сводится к выбору. «Rimi» и другие сети хотят продавать даже побочные продукты вроде оливковой выжимки по высоким ценам. Зачем продавать extra virgin за 10 евро, если можно выжимку за те же 10 евро, а масло — за 15 евро?

Эта стратегия работает на фоне того, что Латвия — страна с низкими доходами. У жителей самый низкий доход после уплаты налогов в ЕС, один из самых низких ВВП на душу населения и самая высокая неравномерность расходов (Eurostat). При этом доля расходов на еду — одна из самых высоких в Европе.

Португалия не рай: там тоже жалуются на цены, сравнивая со Испанией или Германией. Но разница с Латвией всё равно разительная.

Это не вопрос масштаба: три крупнейшие сети (Rimi, Maxima, Lidl) работают сразу в трёх странах Балтии с общей базой в 6 миллионов потребителей. Это не география — Португалия тоже на окраине Европы. Но её небольшие независимые сети часто бьют гигантов по ценам.

Логистика внутри ЕС отлажена, и доставка из Польши или Германии в Латвию ничем не сложнее, чем из Польши в Португалию. Но в Латвии дороже и молоко, и мясо, и кофе. Например, растворимый «Nescafé» стоит 12,59 евро против 7,14 евро в Португалии; подсолнечное масло — 7,89 евро против 1,89 евро; дешёвое вино Casal Garcia — 8,99 € против 3,49 евро.

Здесь есть два главных фактора: во-первых, негласное «следование за ценами», когда сети не рискуют снижать стоимость; во-вторых, государство, которое через налоги и слабый надзор фактически оставляет рынок в руках сетей.

Выход прост: больше конкуренции, прозрачность цен, снижение НДС на базовые продукты. И тогда, возможно, заработает то, чего сейчас так не хватает — настоящий свободный рынок.

Обновлено: 15:20 22.09.2025
В Латвии нашли шесть новых культурных ценностей
Bitnews.lv 4 минуты назад
Во вторни воздух прогреется до +16
Bitnews.lv 16 минут назад
Имеет ли работодатель право требовать выписку со счёта?
Bitnews.lv 20 минут назад
Омбудсмен защитил право детей не спать после обеда
Bitnews.lv 1 час назад
Британия: портрет министра на фоне Корана
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: без опыта, но свои
Sfera.lv 5 часов назад
Эстония: Таллин станет чисто центристским?
Sfera.lv 5 часов назад
Польша: …и поезд улетит в сиреневую даль
Sfera.lv 2 дня назад

Солнышко ещё выглянет: погода на завтра

15:11

Важно 0 комментариев

Во вторник в Латвии ожидается холодное утро, но днем по всей стране будет светить солнце, хотя возможны и дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Загрузка

Прохладное утро: погода на вторник намекает на осень

14:51

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник в Латвии будет прохладное утро, днём по всей стране будет светить солнце, но ожидаются также дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Экс-министр культуры создала музей Пурвитиса без его картин ради госфинансирования?

14:33

Важно 0 комментариев

В Огрском крае открылся музей, посвящённый художнику Вильгельму Пурвитису, однако в экспозиции нет ни одной его картины. Учреждение создано фондом «Viegli», которым руководит бывший министр культуры Жанете Яунземе-Гренде. Несмотря на критику профессионалов, музей получил официальную аккредитацию и теперь может претендовать на госфинансирование, сообщает передача Nekā personīga (TV3).

Корзина низких цен себя не оправдала: производители продуктов бьют тревогу

14:25

Важно 0 комментариев

Председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис в программе «900 секунд» на телеканале TV3 отмечает, что инициатива «низкой ценовой корзины» пока не дала ожидаемых результатов — доля местных продуктов в ней слишком мала, а потребители не ощущают существенного снижения цен.

Не доверяйте иностранцам: Бюро по защите Сатверсме призывает учёных бояться шпионов

14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Бюро по защите Сатверсме (SAB) предупредило, что помимо различных секторов, к которым разведки и службы безопасности других стран пытаются получить доступ, они также активно интересуются теми, кто работает в сфере образования и науки, чтобы получить полезную информацию, пишет LSM.

Мамыкин на шоу у Соловьёва объяснил, почему Пугачёву не выгоняют из Латвии

14:18

Важно 0 комментариев

Бывший евродепутат из Латвии Андрей Мамыкин, который переехал жить в Москву и регулярно посещает ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», на этот раз обратился к теме выдворения российских граждан из Латвии. Пропагандист Соловьёв в этой связи поспешил упомянуть также Максима Галкина и Аллу Пугачёву, которые в настоящее время находятся в Латвии, пишет nra.lv.

«Моя дочь наверняка не единственная!» Отец рассказал как работник кебабной знакомился с малолетней девочкой

14:11

Важно 0 комментариев

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

