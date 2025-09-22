Откуда такие дикие цены! Португальский бизнесмен пытается разобраться

Обычно оправдания такой дороговизны повторяются: Латвия — маленькая страна. Высокие транспортные расходы. Высокий НДС. И так далее. В крайнем случае винят войну в Украине. Но ни одно из этих объяснений полностью не отражает картину.

В розничной торговле колебания цен на 10–30% — это огромная разница. Компании выживают или разоряются в этих рамках. У продуктовых дистрибьюторов наценка часто составляет всего 5–10%, и в этот небольшой коридор должны войти все расходы и прибыль. Поэтому аргументы, которые пытаются оправдать дороговизну в Латвии, могут объяснить часть, но не всё. Я часто вижу товары с наценкой более 200% — такого я не встречал в португальских супермаркетах.

Пример — оливковое масло. В Латвии стандартная бутылка 750 мл extra virgin продаётся по цене от 9 евро (которую «Rimi» щедро именует "скидкой") до безумных 17 евро, и это уже после падения цен в Европе. В Португалии тот же товар стоит менее 5 евро.

Да, Португалия производитель масла. Цена на месте — 3,5–4,5 евро за бутылку. С учётом доставки (0,5 евро) и НДС (21%) в Латвии продукт должен стоить 4,8–6 евро. Даже с наценкой в магазине бутылка должна продаваться максимум по 9, но не 15–17 евро.

Некоторые продукты логично дороже в Латвии из-за климата, например, овощи и фрукты. Но по широкому спектру товаров, от молочных продуктов до кофе, супермаркеты держат завышенные цены, чтобы потом устраивать «скидки» и вводить покупателей в заблуждение.

Всё сводится к выбору. «Rimi» и другие сети хотят продавать даже побочные продукты вроде оливковой выжимки по высоким ценам. Зачем продавать extra virgin за 10 евро, если можно выжимку за те же 10 евро, а масло — за 15 евро?

Эта стратегия работает на фоне того, что Латвия — страна с низкими доходами. У жителей самый низкий доход после уплаты налогов в ЕС, один из самых низких ВВП на душу населения и самая высокая неравномерность расходов (Eurostat). При этом доля расходов на еду — одна из самых высоких в Европе.

Португалия не рай: там тоже жалуются на цены, сравнивая со Испанией или Германией. Но разница с Латвией всё равно разительная.

Это не вопрос масштаба: три крупнейшие сети (Rimi, Maxima, Lidl) работают сразу в трёх странах Балтии с общей базой в 6 миллионов потребителей. Это не география — Португалия тоже на окраине Европы. Но её небольшие независимые сети часто бьют гигантов по ценам.

Логистика внутри ЕС отлажена, и доставка из Польши или Германии в Латвию ничем не сложнее, чем из Польши в Португалию. Но в Латвии дороже и молоко, и мясо, и кофе. Например, растворимый «Nescafé» стоит 12,59 евро против 7,14 евро в Португалии; подсолнечное масло — 7,89 евро против 1,89 евро; дешёвое вино Casal Garcia — 8,99 € против 3,49 евро.

Здесь есть два главных фактора: во-первых, негласное «следование за ценами», когда сети не рискуют снижать стоимость; во-вторых, государство, которое через налоги и слабый надзор фактически оставляет рынок в руках сетей.

Выход прост: больше конкуренции, прозрачность цен, снижение НДС на базовые продукты. И тогда, возможно, заработает то, чего сейчас так не хватает — настоящий свободный рынок.