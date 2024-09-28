Это немного шокировало, хотя уже лет десять как у нас по улице навстречу ходят, кажется, индийцы. Но меня это раньше не касалось так конкретно. Поэтому что еще недавно я радовался, что в район постепенно переезжают люди из моего народа, а тут еще выходец из Воронежа (Российская Федерация), приехавший в Латвию в 1980-х, кажется, как в рижскую Прибалтику и, конечно, не говоривший по-латышски, после 12 лет неудачных судов (2005-2015 судебные процессы и еще два года в качестве бонуса), выписался из купленной им квартиры. В общем, здание (№ 95) старое, а в соседнем (кажется, № 99) раньше жил Зигфридс Анна Мейерович. И мне невольно стало интересно, что бы он сказал о Латвии, которую создал и лелеял. Именно поэтому я беру в качестве временной шкалы сто лет не одиночества Маркеса, а Латвии.

Он, конечно, не мог предвидеть, что чувак, с которым он участвовал в создании Латвийской республики - Карлис Улманис - 15 мая 1934 года со словами, что все так делают (в Европе была только одна автократия (Гитлер был избран демократическим путем и создал автократию), Муссолини, Франко и так далее, читая длинный список, включая дальневосточную Японию с императором), совершит государственный переворот. На самом деле, уголовное преступление, предусмотренное вторым разделом тогдашнего Уголовного закона (действовавшего до 17 июня 1940 года) - переворот. А пункт 69-ый этого раздела предусматривал, что тот, кто использует властные полномочия с намерением: изменить существующий в Латвии государственный строй, наказывался каторжными работами пожизненно или на определенный срок.

Но Карлис никого не убил и в итоге получил более суровое наказание. Однако были в его времена и добрые дела - создание латышской Латвии. Карлис не мог предположить, что SPRS (русская аббревиатура СССР) пронюхает о нем, и после оккупации (или аннексии, если хотите) ему придется разъезжать по Риге на «мерседесе» и ворчать, что он остался на своем месте, чтобы и другие остались. И что на поиски его костей в 199... политик-бизнесмен Иоахим и его друзья отправятся искать в далекий Туркменбаши (Красноводск).

Он также не мог предвидеть, что Латвия, которую он построил, совершив уголовное преступление против латвийского государства, будет помогать организованному русскими незаконному Народному Сейму, состоящему из 100 конкретных лиц, инкорпорировать SPRS. Более того, каждый второй из этих фальшивых депутатов, избранных на фальшивых выборах, вообще не был гражданином Латвии (например, мошенник и коммунист Жанис Спуре).

Но до этого было знаменитое «Пусть уезжаю, пусть уезжают навсегда! Имеется в виду призыв фюрера отправить немецких балтов в Фатерланд. Гроб никогда не бывает пустым, и вместо немецких балтов фюрера (с которыми мы прожили, как говорится, 700 лет) мы получили кого? Правильно - русских всех национальностей после Второй мировой войны. В которой монголо-татарская орда с помощью союзников разгромила своего довоенного союзника, безумного Адольфа.

Если вы спросите меня, какое отношение все это имеет к индийцам в моем районе, отвечу: ну, прямой связи нет, потому что раньше здесь жил один недотёпа, который, как и многие недотёпы, просто слишком много откусил. И квартиру у него забрал легальный SIA, продав ее на законных основаниях. Остальные, въехавшие в квартиру в эпоху SPRS, - скорее иллюстрация к столетию Латвии (1924-2024).

А некоторые из потомков Зигфрида Анны были вынуждены жить в Германии, Северной Америке, Австралии и других странах во время русской оккупации.

Вопрос и загадка для прогрессиный, партистов и других – кто-ниудь знает, сколько сейчас в Латвии арабов, индусов, китайцев и как они так незаметно стали нашими соседями? К тому же они не соблюдают госязык практически на все 100%.

Но историю надо знать хотя бы на пальцах Хотя я полностью согласен с историком Гинтсом Апалсом в том, что она не имеет тенденции повторяться один в один и что вещи также возникают совершенно заново, я думаю, что знание ее помогает нам лучше понять, кто и как появляется в нашем районе. И почему они говорят на иностранном языке.

P.S. Куда пропали китайцы? Они купили помещение на улице Авоту, которое сдают моей знакомой из Курземе для ведения бизнеса".