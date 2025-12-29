Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Цель — создать самую современную систему охраны восточной границы ЕС: мы достроили забор на границе в Россией

29 декабря, 2025

В Латвии завершено строительство заграждения на латвийско-российской границе, сообщило государственное предприятие Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ). Общая протяжённость ограждения составляет около 280 километров, что обеспечило непрерывный барьер на всех участках, где его возведение было технически предусмотрено.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис отметил, что работа по оснащению границы «умными» технологиями продолжается. По его словам, цель Латвии — создать самую современную систему охраны восточной границы Европейского союза. Министр финансов Арвилс Ашераденс подчеркнул, что завершение строительства ограждения и развитие сопутствующей инфраструктуры значительно усиливают возможности Государственной погранохраны.

На данный момент в эксплуатацию введены 72 километра ограждения, построенные компанией Igate, ещё 27 километров переданы на приёмку. Параллельно продолжается обустройство остальной приграничной инфраструктуры — патрульных дорог, настилов и инженерных сооружений.

Одновременно VNĪ координирует работы и на латвийско-белорусской границе. Там строительство пограничного ограждения протяжённостью почти 145 километров было полностью завершено в июле 2024 года. Оснащение всей внешней сухопутной границы Латвии технологической инфраструктурой планируется завершить к концу 2026 года.

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Осторожно! Надвигается снежная буря с громом и молниями

"Долечили" до комы: после жалоб больница отстранила врача от работы

Минэнерго Украины: нужно два месяца без обстрелов для полного восстановления энергосистемы

0 комментариев

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

0 комментариев

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

Поднял в воздух и повалил: Вентспилс остался без главной елки города? (ФОТО)

0 комментариев

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В возрасте 42 лет умер депутат Сейма Эдгар Зелдерис

0 комментариев

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

0 комментариев

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

В океане пропали «зомби-черви» — почему учёные в панике?

0 комментариев

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

Абрамович отказался передать Киеву деньги от продажи «Челси»

0 комментариев

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

