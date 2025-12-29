Цель — создать самую современную систему охраны восточной границы ЕС: мы достроили забор на границе в Россией

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис отметил, что работа по оснащению границы «умными» технологиями продолжается. По его словам, цель Латвии — создать самую современную систему охраны восточной границы Европейского союза. Министр финансов Арвилс Ашераденс подчеркнул, что завершение строительства ограждения и развитие сопутствующей инфраструктуры значительно усиливают возможности Государственной погранохраны.

На данный момент в эксплуатацию введены 72 километра ограждения, построенные компанией Igate, ещё 27 километров переданы на приёмку. Параллельно продолжается обустройство остальной приграничной инфраструктуры — патрульных дорог, настилов и инженерных сооружений.

Одновременно VNĪ координирует работы и на латвийско-белорусской границе. Там строительство пограничного ограждения протяжённостью почти 145 километров было полностью завершено в июле 2024 года. Оснащение всей внешней сухопутной границы Латвии технологической инфраструктурой планируется завершить к концу 2026 года.