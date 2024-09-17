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Царит обманчивое представление, что дифтерия нам больше не угрожает: врачи призывают немедленно прививаться

© LETA 17 сентября, 2024 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

В обществе царит обманчивое представление, что дифтерия нам больше не угрожает, сообщили агентству ЛЕТА в детской клинической университетской больнице (ДКУБ) после гибели четырехлетнего мальчика от этого опасного заболевания.

Все умершие в этом веке от дифтерии дети в Латвии не были привиты - среди них и скончавшийся 16 сентября мальчик, за жизнь которого врачи боролись две недели, пояснили в больнице.

Почти 20 лет в ДКУБ не было ни одного такого тяжелого случая дифтерии, как у доставленного 5 сентября и теперь уже умершего пациента, признают в больнице. "Возможно, это создало обманчивую уверенность в том, что дифтерия нам больше не угрожает, но этот трагический случай это опровергает", - подчеркнули в больнице.

Потенциально смертельна или особо опасна дифтерия для невакцинированных людей. В 2003 году от дифтерии умер один ребенок в возрастной группе от трех лет, а в 2005 году в такой же возрастной группе умерли двое заболевших дифтерией детей. Кроме того, один ребенок в возрастной группе от пяти до десяти лет с таким диагнозом скончался в 2006 году.

Как отмечают в больнице, особенно тревожит то, что в этом году от регулируемых вакцинацией опасных инфекций умерли уже двое детей - один от коклюша и один от дифтерии.

Врачи призывают всех жителей проверить, все ли члены их семьи привиты и ревакцинированы от дифтерии и других опасных инфекционных заболеваний, регулируемых вакцинами. Если нет, то это надо сделать немедленно. При появлении первых симптомов дифтерии необходимо немедленно обратиться к врачу, а для всех контактных лиц обязательна изоляция и тестирование, напоминают медики.

Тяжелые и непреходящие последствия дифтерия обычно оставляет на центральную нервную систему, почечную и сердечно-сосудистую системы. У тех, кто прошел вакцинацию и столкнулся с возбудителем инфекции, в отдельных случаях заболевание может начаться, но протекает в легкой форме без осложнений, пояснили специалисты.

Ранее сообщалось, что после заболевания дифтерией 16 сентября скончался четырехлетний мальчик.

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