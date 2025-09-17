Тревожный грибной сезон: в латвийских лесах развелось много ложных боровиков

Любители тихой охоты урожаем грибов часто делятся в социальных сетях – на специальных сайтах выставляют фотографии. Именно там опытные микологи увидели опасную тенденцию.

По словам специалистов, ложный белый не считается ядовитым. Однако даже один такой гриб может испортить все блюдо: уж очень горький. Недаром другое его название – желчный.

Бывалые грибники легко могут отличить настоящий боровик от ложного. У последнего мякоть под шляпкой не белая или желтая, а розоватая, на ножке – более темный узор-сетчатка.

Тому, кто сомневается, настоящий это боровик или нет, микологи советуют малюсенький кусочек взять на язык. Если это желчный гриб, то сразу почувствуете жуткую горечь...

Впрочем, микологи некоторых западных стран считают, что желчный гриб нельзя даже чуть-чуть пробовать: в его мякоти присутствуют токсические вещества, которые быстро всасываются в кровь. Они проникают в клетки печени, где проявляют свое разрушительное воздействие.

В первые сутки «пробы на язык» во время сбора гриба человек может ощущать незначительное головокружение и слабость. В дальнейшем симптомы исчезают. Однако спустя несколько недель появляются проблемы с отделением желчи. Нарушается работоспособность печени. При высоких концентрациях попадания токсинов возможно развитие цирроза печени.

Страшная картина? Но, повторимся, ее рисуют западные микологи, латвийские и российские не сгущают краски. Хотя все сходятся во мнении: ложный белый гриб нельзя употреблять в пищу. Кстати, даже лесные животные, насекомые и черви не пытаются полакомиться мякотью этого представителя грибного царства.

Еще один момент, который стоит учесть любителям грибов. Но уже тем, кто не сам идет за ними, а покупает. Если в приготовленном блюде наличие ложного белого легко распознать – из-за горечи, то в баночке соленых грибочков можно этого не почувствовать. Лишняя иллюстрация, почему не стоит покупать с рук домашние заготовки грибов. Во всяком случае – у незнакомых людей...

Откуда так много ложных?

По мнению микологов, виновата погода. Хотя и панику не стоит сеять. Ваш автор не раз встречал этот гриб и в прошлые годы. А то, что именно в нынешнем сезоне он часто на фото, выставленных в социальных сетях, - свидетельство того, что еще немало тех, кто плохо разбирается в грибах.

Ложный белый чаще всего встречается в хвойных лесах, преимущественно на песчаной почве, растет с июля по октябрь.

- Главный принцип грибника – брать только известные вам грибы, ни в коем случае не экспериментировать, - предупреждает миколог Музея природы Инита ДАНИЕЛЕ. - Если принцип соблюдать, то практически невозможно отравиться…

По словам коллеги г-жи Даниеле, миколога Дианы МЕЙЕРЕ, встречаются люди, которые идут за грибами, прихватив с собой книжки о грибах, аппликации. И на практике начинают сравнивать реальные грибы с теми, что нарисованы.

- Некоторые виды грибов могут быть очень похожими, и их легко спутать, - продолжает специалист. – Поэтому ориентироваться только по картинкам в книжках нельзя. Это может закончиться печально…

Опасны ли грибы-переростки?

Еще одна тема, волнующая любителей тихой охоты, - грибы-переростки. Можно ли их брать, не угрожают ли здоровью? А то ведь, судя по фотографиям в социальных сетях, у нас растут и килограммовые, и даже 2-килограммовые боровики!

Примечательно, что, по словам грибника, нашедшего боровик под 2 кг, тот был идеально чист. А вот его маленькие «внучата» по соседству – червивые...

Когда речь заходит об очень крупных грибах – и не только боровиках, часто можно услышать от многих грибников, что их лучше не брать: слишком большое количество вредных веществ. Их оппоненты – тоже грибники, и тоже бывалые - считают, что если гриб съедобный, чистый, но больше привычных размеров, то почему его не взять?

«А вредных веществ, «химии» полно и в той продукции, что нам каждый день предлагают в магазинах, - уверяют они. - Нет, лучше мы будем есть то, что растет в природе – ягоды, грибы. К тому же лес чище, чем поле, обработанное химией…»

И такая точка зрения имеет право на жизнь, а каждый грибник поступает, исходя из личного опыта. Но все же врачи не рекомендуют готовить переросшие грибы: слишком много в них токсинов. Лучше просто сделайте снимок на память. А один из известных латвийских врачей даже как-то сказал вашему автору: «Есть переросшие грибы - то же самое, что гнилое мясо»...

Не увлекайтесь чёрными груздями!

Однако самое главное, повторимся, - разбираться в грибах. Потому что незнание может дорого обойтись и вам, и вашим близким.

- Я сама видела, как человеку у железнодорожной станции предлагали якобы белый гриб. А это был желчный, - продолжает г-жа Мейере.

В последние годы произошли изменения и среди тех грибов, которые принято было считать съедобными.

- Черный груздь у нас очень популярен, - продолжает миколог. - Однако новейшие исследования свидетельствуют, что в них содержатся канцерогенные вещества, и в больших количествах употреблять черные грузди не рекомендуется. То же касается и свинушек…

10 видов подберёзовиков

Всего, по словам миколога, в Латвии около 4 тысяч видов грибов, из них люди берут не более 20-30. Да и вообще большое количество съедобных грибов объясняется разновидностью одного и того же вида. Скажем, человек может найти 10 видов подберезовиков, посчитав, что все это один и тот же вид, много видов белых, сыроежек…

Ну а если нашли необычный гриб или хотите узнать, съедобен гриб или нет, то можно обратиться в Музей природы.

- В Общество микологов, - продолжает г-жа Мейере. - Не обязательно приходить. Присылайте фотографии. В Интернете есть сайт Общества микологов – senes.lv, можно присылать фотографии и на их страницу на «Фейсбуке». А если специалисты не смогут ответить по фотографии, а грибникам хочется получить ответ, тогда приходите сами…

Ждём рыжики!

Лучшая грибная пора еще впереди. Будем надеяться, что вот-вот пойдут и идеальные грибочки на засолку – рыжики. Как известно, соленый рыжик можно есть уже через неделю. Остальные соленые грибы - как минимум через месяц.

Рыжики часто бывают червивыми. Но ваш автор заметил такую деталь: меньше всего червивых в приморских дюнах. Есть районы и в окрестностях Риги, где в урожайные годы очень много рыжиков. И почти все крепенькие, чистенькие. Загляденье!

Как долго хранить грибы

Представитель Станции скорой помощи Илзе ВИТОЛА говорит, что отравления нередко происходят из-за неправильно приготовленных грибов.

- Грибы не рекомендуется хранить больше одного дня, - говорит представитель “скорой”. - Собрали, в этот же день почистили и приготовили. Максимум - на следующий день, если держали их в холодильнике. Но хранить их нужно без всякого целлофана, упаковки, чтобы грибы дышали…

В свою очередь г-жа Мейере отмечает, что особенно быстро портятся грибы во влажную теплую погоду. Первыми она советует готовить белые. А вот лисички могут даже пару дней постоять в холодильнике...

Как не отравиться грибами

Пик отравлений обычно наступает в августе и сентябре, когда народ массово идет за грибами. Симптомы отравления обычно наступают через час-два после того, как съели грибы: тошнота, рвота, понос, иногда ухудшение зрения.

До приезда “скорой” рекомендуется выпивать не более стакана воды:

- Чтобы врачам легче было установить причину тяжелого состояния. Не исключено, что виноваты могут быть не только грибы, - объясняет г-жа Витола.

Причиной отравления могут быть не только ядовитые и несъедобные грибы, но и неправильно приготовленные...

Илья ДИМЕНШТЕЙН