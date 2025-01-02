Транзит газа остановлен: «Суровые последствия для ЕС» или «одно из крупнейших поражений Москвы»?

Решение Украины прекратить поставки российского газа в страны ЕС по своим трубопроводам скорее навредит блоку, чем Москве, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Экспорт российского газа по трубопроводам советской эпохи, проходящим через территорию Украины, был остановлен 1 января после того, как Киев отказался продлить довоенное соглашение о транзите с "Газпром". Соглашение между Киевом и Москвой действовало на протяжении десятилетий.

Словакия несколько месяцев пыталась убедить Украину продлить договор, так как нуждается в дешевом российском газе. По словам лидера этой страны, отказ приведет к росту цен на энергоносители и увеличению расходов для ЕС.

Роберт Фицо и президент Украины Владимир Зеленский обменялись несколькими заявлениями в последние недели перед окончанием срока действия соглашения.

"Прекращение транзита газа через Украину будет иметь серьезные последствия для всех нас в ЕС, но не для РФ", - заявил Фицо в новогоднем обращении, опубликованном в социальных сетях.

"Чем больше будет газа на рынке от настоящих партнеров Европы, тем быстрее будут преодолены последние негативные последствия европейской энергетической зависимости от России", - считает Владимир Зеленский.

"Когда Путину подарили власть в России более 25 лет назад, ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составляла 130+ миллиардов кубов. Сегодня транзит российского газа - 0. Это одно из самых больших поражений Москвы", - подчеркнул украинский лидер.

Словацкий премьер ранее отметил, что прекращение газового соглашения может "стоить ЕС" 120 миллиардов евро в течение ближайших двух лет. Словакия же будет ежегодно терять до 500 миллионов евро из-за прекращения транзита через свою территорию в другие европейские страны, сказал Фицо.

В прошлом месяце Роберт Фицо посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Одной из главных тем переговоров были поставки газа.

Фицо - лишь третий по счету лидер ЕС, посетивший Путина в Кремле с момента полномасштабного вторжения России в Украину.



По возвращению из Москвы Фицо заявил, что Словакия рассмотрит "ответные меры" в отношении Украины, например, прекращение резервных поставок электроэнергии своему восточному соседу. После этого обещания словацкого премьера Зеленский поручил членам правительства сделать вместе с европейскими партнёрами всё, чтобы сохранить стабильность объединенной европейской энергосистемы. Одна из главных союзниц Киева - Варшава - заявила, что готова увеличить экспорт энергоносителей в Украину в случае реализации такого сценария.

Словакия ежегодно получала из России через Украину около 3 миллиардов кубометров газа, что составляло две трети ее потребностей. На этой неделе в Братиславе заявили, что не будут испытывать нехватки газа из-за прекращения российских поставок.

В прошлом году Словакия подписала краткосрочный контракт на покупку природного газа у Азербайджана и сделку по импорту сжиженного природного газа из США по трубопроводу из Польши. Словакия также может получать газ через австрийские, венгерские и чешские сети, что позволяет импортировать газ из Германии и от других потенциальных поставщиков.