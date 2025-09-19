Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп заморозил военную помощь Тайваню: торговля с Китаем важнее

Редакция PRESS 19 сентября, 2025 10:46

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп неожиданно заблокировал военную помощь Тайваню на $400 млн, пишет The Washington Post со ссылкой на пять источников. Решение напрямую связано с его попыткой заключить торговую сделку с Китаем и готовящейся встречей с Си Цзиньпином.

По словам собеседников издания, речь идет о резком повороте в политике Вашингтона: пакет помощи включал дроны и боеприпасы и считался куда более «смертоносным», чем предыдущие. Белый дом, однако, утверждает, что финальной точки в этом вопросе пока нет.

Разведка США тем временем бьет тревогу: Си Цзиньпин поручил армии активно готовиться к возможному вторжению на Тайвань к 2027 году. До сих пор Штаты ежегодно выделяли около $1 млрд на укрепление обороны острова. Последнюю крупную партию оружия на $571 млн отправил еще Джо Байден в последние дни своего президентства. Команда Трампа придерживается другой логики: Тайвань — сильная экономика, значит, он должен платить за американское оружие сам, как это делают европейские союзники. Сам Трамп уверяет, что Китай не рискнет атаковать остров, пока он в Белом доме.

WaPo также пишет, что месяц назад Пентагон договорился с тайваньскими военными о масштабной сделке по продаже оружия на $500 млн. В наборе — ракеты, дроны и датчики для наблюдения за побережьем. Но у сделки есть загвоздка: Тайваню нужно увеличить военный бюджет, а поставки займут годы. Власти острова заявляют, что уже в 2026 году на оборону уйдет 3,3% ВВП, а к 2030-му эта цифра вырастет до 5%.

Обновлено: 12:00 19.09.2025
Самые опасные города Европы
Bitnews.lv 6 минут назад
Выходные в Латвии будут самыми тёплыми и солнечными
Bitnews.lv 7 минут назад
Латыши скупают алкоголь в Валге
Bitnews.lv 45 минут назад
«Аккумуляторы могут убить»: спасатели предупреждают
Bitnews.lv 1 час назад
Нарвский мост не откроют для автотранспорта до окончания войны
Bitnews.lv 1 час назад
Франция: протесты и аресты
Sfera.lv 2 часа назад
Литва: Ярмарка народов — всех народов?
Sfera.lv 2 часа назад
Бельгия: Трамп пра-ативный…
Sfera.lv 3 часа назад

Рижская дума разрешила: жители тихого центра в шоке от фестиваля под их окнами

Важно 11:45

Важно 0 комментариев

Казалось бы, жители тихого центра уже должны были привыкнуть к громким музыкальным концертам. Но на минувших выходных состоялся фестиваль, который не дал им спать до трех часов ночи, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Казалось бы, жители тихого центра уже должны были привыкнуть к громким музыкальным концертам. Но на минувших выходных состоялся фестиваль, который не дал им спать до трех часов ночи, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

«Евреям вход воспрещён»: плакат в немецком Фленсбурге вызвал бурю

Мир 11:29

Мир 0 комментариев

Во Фленсбурге владелец небольшого магазина на Дубургерштрассе вызвал возмущение далеко за пределами города своим плакатом, написанном от руки. Ханс Вельтен Райш разместил его в витрине записку. Надпись на плакате гласила: "Евреям вход воспрещён! Ничего личного. Никакого антисемитизма. Просто я вас терпеть не могу", сообщает Евроньюз.

Во Фленсбурге владелец небольшого магазина на Дубургерштрассе вызвал возмущение далеко за пределами города своим плакатом, написанном от руки. Ханс Вельтен Райш разместил его в витрине записку. Надпись на плакате гласила: "Евреям вход воспрещён! Ничего личного. Никакого антисемитизма. Просто я вас терпеть не могу", сообщает Евроньюз.

Железные дороги стран Балтии планируется объединить в одну инфосистему

Новости Латвии 11:26

Новости Латвии 0 комментариев

Железные дороги Литвы планируется отключить от российской информационной системы и подключить к европейской, объединив все страны Балтии в единую систему, сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас.

Железные дороги Литвы планируется отключить от российской информационной системы и подключить к европейской, объединив все страны Балтии в единую систему, сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас.

Едут в среднем на 2 ночи: почему мы проигрываем туристов даже Литве и Эстонии?

Новости Латвии 11:19

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии и всей Балтии центральным месяцем туристического сезона является июль, и именно по июльским данным можно судить о ситуации в этой отрасли.

В Латвии и всей Балтии центральным месяцем туристического сезона является июль, и именно по июльским данным можно судить о ситуации в этой отрасли.

И не пьянеют? Шимпанзе каждый день «выпивают» по бутылке пива

Для настроения 11:17

Для настроения 0 комментариев

Шимпанзе, живущие в дикой природе, ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентное бутылке пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

Шимпанзе, живущие в дикой природе, ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентное бутылке пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

За длинным рублём: как латвийские специалисты зарабатывали при СССР на Севере

История и культура 11:11

История и культура 0 комментариев

В советское время одной из возможностей заработать большие деньги являлась работа на севере Тюменской области – на строительстве дорог к нефтяным месторождениям...

В советское время одной из возможностей заработать большие деньги являлась работа на севере Тюменской области – на строительстве дорог к нефтяным месторождениям...

Рейсов в Россию больше не будет: министр сообщения

Важно 11:05

Важно 0 комментариев

В системе пассажирских перевозок в Латвии накопились серьёзные проблемы, заявил в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные»), пишет ЛЕТА. Одна из них - транспортное сообщение с государствами-агрессорами. 

В системе пассажирских перевозок в Латвии накопились серьёзные проблемы, заявил в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные»), пишет ЛЕТА. Одна из них - транспортное сообщение с государствами-агрессорами. 

