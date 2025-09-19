Трамп заморозил военную помощь Тайваню: торговля с Китаем важнее

По словам собеседников издания, речь идет о резком повороте в политике Вашингтона: пакет помощи включал дроны и боеприпасы и считался куда более «смертоносным», чем предыдущие. Белый дом, однако, утверждает, что финальной точки в этом вопросе пока нет.

Разведка США тем временем бьет тревогу: Си Цзиньпин поручил армии активно готовиться к возможному вторжению на Тайвань к 2027 году. До сих пор Штаты ежегодно выделяли около $1 млрд на укрепление обороны острова. Последнюю крупную партию оружия на $571 млн отправил еще Джо Байден в последние дни своего президентства. Команда Трампа придерживается другой логики: Тайвань — сильная экономика, значит, он должен платить за американское оружие сам, как это делают европейские союзники. Сам Трамп уверяет, что Китай не рискнет атаковать остров, пока он в Белом доме.

WaPo также пишет, что месяц назад Пентагон договорился с тайваньскими военными о масштабной сделке по продаже оружия на $500 млн. В наборе — ракеты, дроны и датчики для наблюдения за побережьем. Но у сделки есть загвоздка: Тайваню нужно увеличить военный бюджет, а поставки займут годы. Власти острова заявляют, что уже в 2026 году на оборону уйдет 3,3% ВВП, а к 2030-му эта цифра вырастет до 5%.