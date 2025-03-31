Трамп «взбешен» и «очень зол» на Путина за его высказывания о руководстве Украины

Президент США Дональд Трамп угрожает ввести "вторичные тарифы на нефть, на всю нефть, поступающую из России", в интервью телеканалу NBC в воскресенье.

Трамп заявил, что он "очень зол" на президента России Владимира Путина после того, как тот раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, поставив под сомнение его авторитет. Трамп сказал, что комментарии Путина "идут не туда, куда нужно".

В пятницу Путин предложил передать Украину под временный контроль ООН до тех пор, пока не будет избрано "компетентное правительство". Это предложение было отвергнуто Вашингтоном, в то время как Путин снова взял на прицел правительство в Киеве и Зеленского, которого Кремль продолжает обвинять в "нелегитимности".

В интервью Трамп также заявил:

"Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что в этом виновата Россия - а это может быть и не так, - но если я буду считать, что это вина России, я собираюсь ввести вторичные тарифы на нефть, на всю нефть, поступающую из России".

В этом месяце Россия и Украина в принципе согласились на ограниченное 30-дневное прекращение огня в Чёрном море, но обе стороны с тех пор продолжают атаковать друг друга беспилотниками и ракетами.

Трамп угрожает бомбить Иран

Во время отдельного интервью в субботу Трамп пригрозил "разбомбить" Иран и применить к стране "вторичные тарифы", если Иран откажется заключить ядерную сделку с США, чтобы не допустить разработки оружия.

Трамп заявил:

"Если они не пойдут на сделку, то будут бомбардировки. Это будут такие бомбардировки, каких они еще никогда не видели".

По словам Трампа, официальные лица США и Ирана находятся в контакте.

Однако в воскресенье президент Ирана заявил, что Исламская Республика отказывается от прямых переговоров с Соединенными Штатами по поводу своей стремительно развивающейся ядерной программы, что стало первым ответом Тегерана на письмо, направленное Трампом верховному лидеру страны Али Хаменеи.