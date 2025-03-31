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Трамп «взбешен» и «очень зол» на Путина за его высказывания о руководстве Украины

Euronews 31 марта, 2025 16:24

Мир

В интервью, опубликованном в воскресенье, президент США Дональд Трамп пригрозил ввести вторичные тарифы на нефть из России, если сочтёт, что это препятствует прогрессу в прекращении войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп угрожает ввести "вторичные тарифы на нефть, на всю нефть, поступающую из России", в интервью телеканалу NBC в воскресенье.

Трамп заявил, что он "очень зол" на президента России Владимира Путина после того, как тот раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, поставив под сомнение его авторитет. Трамп сказал, что комментарии Путина "идут не туда, куда нужно".

В пятницу Путин предложил передать Украину под временный контроль ООН до тех пор, пока не будет избрано "компетентное правительство". Это предложение было отвергнуто Вашингтоном, в то время как Путин снова взял на прицел правительство в Киеве и Зеленского, которого Кремль продолжает обвинять в "нелегитимности".

В интервью Трамп также заявил:

"Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что в этом виновата Россия - а это может быть и не так, - но если я буду считать, что это вина России, я собираюсь ввести вторичные тарифы на нефть, на всю нефть, поступающую из России".

В этом месяце Россия и Украина в принципе согласились на ограниченное 30-дневное прекращение огня в Чёрном море, но обе стороны с тех пор продолжают атаковать друг друга беспилотниками и ракетами.

Трамп угрожает бомбить Иран

Во время отдельного интервью в субботу Трамп пригрозил "разбомбить" Иран и применить к стране "вторичные тарифы", если Иран откажется заключить ядерную сделку с США, чтобы не допустить разработки оружия.

Трамп заявил:

"Если они не пойдут на сделку, то будут бомбардировки. Это будут такие бомбардировки, каких они еще никогда не видели".

По словам Трампа, официальные лица США и Ирана находятся в контакте.

Однако в воскресенье президент Ирана заявил, что Исламская Республика отказывается от прямых переговоров с Соединенными Штатами по поводу своей стремительно развивающейся ядерной программы, что стало первым ответом Тегерана на письмо, направленное Трампом верховному лидеру страны Али Хаменеи.

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«Каждый четвертый иностранный студент — гражданин Индии»: министерство взялось навести порядок

Новости Латвии 17:49

Новости Латвии 0 комментариев

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Важно 17:45

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Ситуация в Детской клинической университетской больнице (BKUS) остается изменчивой – каждый день в отделение поступают новые пациенты с подтвержденной инфекцией E. coli, продуцирующей шигатоксин. В то же время некоторые дети выписываются из больницы для продолжения лечения на дому. В настоящее время в инфекционном отделении больницы находятся 22 ребенка, еще один ребенок лечится в отделении интенсивной терапии.

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Министерство обороны заказало шведскому Saab зенитные комплексы на 190 миллионов евро

Новости Латвии 17:39

Новости Латвии 0 комментариев

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Важно 17:33

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Снижение ставки позволяет сэкономить сотни евро на ипотечных платежах: специалист Банка Латвии

Важно 17:31

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По данным Банка Латвии, за два месяца этого года добавленная процентная ставка снижена для более чем 2,5 тыс кредитов. Заемщикам определенно стоит проявить инициативу и проверить, не готов ли их (или другой) кредитор сделать для них то же самое, потому что в случае положительного исхода экономия может оказаться вполне ощутимая, заявил передаче «Подробности» на Латвийском радио 4 Карлис Вилертс, руководитель исследовательского отдела центробанка.

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В Литве подняли из болота затонувший БТР: министр

Выбор редакции 17:21

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Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что затонувшая в болотистой местности под Вильнюсом  американская гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) поднята.

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Выборы в Рижскую думу: «Честь служить Риге» и «Союз зеленых и крестьян» идут одним списком

Новости Латвии 17:08

Новости Латвии 0 комментариев

Объединение партий "Честь служить Риге" (GKR) и "Союз зеленых и крестьян" (ZZS) обещает жителям Риги целенаправленное и ответственное развитие города, обеспечивая качественную инфраструктуру, современную образовательную среду, эффективную социальную поддержку и устойчивый экономический рост.

Объединение партий "Честь служить Риге" (GKR) и "Союз зеленых и крестьян" (ZZS) обещает жителям Риги целенаправленное и ответственное развитие города, обеспечивая качественную инфраструктуру, современную образовательную среду, эффективную социальную поддержку и устойчивый экономический рост.

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