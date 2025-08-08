Трамп снял встречу Путина с Зеленским как условие личного контакта с президентом РФ

Оанее сообщалось, что Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным, если тот проведет переговоры и с Владимиром Зеленским. Об этом в четверг, 7 августа, сообщали СМИ - The New York Post, телеканал ABC и газета The Washington Post, со ссылкой на источники в Белом доме. "Путин должен встретиться с Зеленским, чтобы встреча (Путина с Трампом. - Ред.) состоялась", - приводят издания комментарий неназванного сотрудника Белого дома. Собеседник Politico в Белом доме уточнял, что встреча президентов РФ и Украины должна состояться до встречи Путина с Трампом.

На брифинге в Белом доме, который транслировал Fox News, журналисты задали Трампу вопрос, действительно ли он поставил такое условие.

Он ответил: «Нет».

У Трампа также спросили, остается ли в силе установленный им крайний срок (8 августа), до которого Путин должен согласиться на прекращение огня.

«Это будет зависеть от него. Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Очень разочарован», — ответил президент США.