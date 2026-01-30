Трамп: Путин согласился неделю не бить по городам Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после его личного обращения президент РФ Владимир Путин согласился на ближайшие семь дней прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных морозов. "Они (украинцы - Ред.) никогда не испытывали такого холода. И я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. И он согласился это сделать", - сказал Трамп на заседании своей администрации в Белом доме в четверг, 29 января.

Официальных подтверждений заявлениям Трампа относительно договоренности о прекращении ударов ни от Кремля, ни от украинских властей пока не поступало.

Журналист британской газеты Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что о прекращении огня чиновники в Украине узнали из заявлений Трампа и сигнала от России не получали. Они пока не уверены, что перемирие достигнуто, написал Миллер в соцсети X.

Зеленский подтвердил договоренность об энергетическом перемирии на время зимних холодов

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подтвердил достижение договоренностей об энергетическом перемирии на период зимних холодов и приветствовал заявление Трампа о возможности защитить украинские города от российских ударов.

"Важное заявление президента Трампа о возможности на время этих зимних холодов дать безопасность Киеву и другим городам Украины от российских ударов. Энергетика - это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь. Спасибо, президент Трамп! Команды говорили в Эмиратах об этом. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны", - написал Зеленский в соцсети Х.