Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 30. Января Завтра: Parsla, Tina, Valentina
Доступность

Трамп: Путин согласился неделю не бить по городам Украины

© Deutsche Welle 30 января, 2026 08:35

Важно 0 комментариев

Дональд Трамп попросил Путина в связи с холодами в течение недели не обстреливать Киев и другие украинские города. Российский президент, по словам Трампа, согласился.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после его личного обращения президент РФ Владимир Путин согласился на ближайшие семь дней прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных морозов. "Они (украинцы - Ред.) никогда не испытывали такого холода. И я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. И он согласился это сделать", - сказал Трамп на заседании своей администрации в Белом доме в четверг, 29 января.

Официальных подтверждений заявлениям Трампа относительно договоренности о прекращении ударов ни от Кремля, ни от украинских властей пока не поступало.

Журналист британской газеты Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что о прекращении огня чиновники в Украине узнали из заявлений Трампа и сигнала от России не получали. Они пока не уверены, что перемирие достигнуто, написал Миллер в соцсети X.

Зеленский подтвердил договоренность об энергетическом перемирии на время зимних холодов
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подтвердил достижение договоренностей об энергетическом перемирии на период зимних холодов и приветствовал заявление Трампа о возможности защитить украинские города от российских ударов.

"Важное заявление президента Трампа о возможности на время этих зимних холодов дать безопасность Киеву и другим городам Украины от российских ударов. Энергетика - это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь. Спасибо, президент Трамп! Команды говорили в Эмиратах об этом. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны", - написал Зеленский в соцсети Х.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Одним росчерком пера Абу Мери взял с каждого жителя Латвии 500-1000 евро: Апинис
Мнения

Одним росчерком пера Абу Мери взял с каждого жителя Латвии 500-1000 евро: Апинис

Как будет защищаться Латвия в случае нападения России: Пуданс
Важно

Как будет защищаться Латвия в случае нападения России: Пуданс

Поздно вечером в Риге на Бривибас перевернулся «Мерседес» (ВИДЕО)
Важно

Поздно вечером в Риге на Бривибас перевернулся «Мерседес» (ВИДЕО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Виновны польские яйца? В семье трагедия: бабушка умерла, остальные в больнице

Выбор редакции 10:17

Выбор редакции 0 комментариев

Перед Новым годом семья Елены, проживающая в Таллине (имя изменено, отправилась в магазин за продуктами к праздничному столу. После ужина произошла трагедия, которая заставила семью искать ответы, пишет портал Jauns.lv

Перед Новым годом семья Елены, проживающая в Таллине (имя изменено, отправилась в магазин за продуктами к праздничному столу. После ужина произошла трагедия, которая заставила семью искать ответы, пишет портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Как мороз может изменить наши цены на газ: Юрий Соколовский

Важно 10:09

Важно 0 комментариев

-Из-за морозов Инчукалнское газохранилище опустошается ударными темпами. Если в прошлом году на этот день у Латвии в хранилищах были запасы в 56,7 процента, то на сегодняшний день они заполнены меньше чем на треть - на 31,3 процента, - пишет юрист Юрий Соколовский в Фейсбуке.

-Из-за морозов Инчукалнское газохранилище опустошается ударными темпами. Если в прошлом году на этот день у Латвии в хранилищах были запасы в 56,7 процента, то на сегодняшний день они заполнены меньше чем на треть - на 31,3 процента, - пишет юрист Юрий Соколовский в Фейсбуке.

Читать

Одним росчерком пера Абу Мери взял с каждого жителя Латвии 500-1000 евро: Апинис

Мнения 10:07

Мнения 0 комментариев

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

Читать

Мы уже на два поколения вперед рассеяли ненависть: экс-премьер Биркавс

Важно 10:03

Важно 0 комментариев

Основатель Латвийского общества юристов, министр иностранных дел Латвии при пяти кабинетах и бывший премьер Латвии Валдис Биркавс в программе "Акцент" заявил, что мы не может создать единую политическую нацию и наладить экономику, потому, что в наши сердца уже на два поколения вперед засеяли ненависть.

Основатель Латвийского общества юристов, министр иностранных дел Латвии при пяти кабинетах и бывший премьер Латвии Валдис Биркавс в программе "Акцент" заявил, что мы не может создать единую политическую нацию и наладить экономику, потому, что в наши сердца уже на два поколения вперед засеяли ненависть.

Читать

Латвийская элита сама делает общество уязвимым для враждебной пропаганды? Розенвалдс размышляет

Мнения 09:55

Мнения 0 комментариев

Профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс в программе «Ziņu TOP» на телеканале TV24 отметил, что в политической обстановке в Латвии существует ряд проблем, которые влияют на доверие населения к результатам выборов.

Профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс в программе «Ziņu TOP» на телеканале TV24 отметил, что в политической обстановке в Латвии существует ряд проблем, которые влияют на доверие населения к результатам выборов.

Читать

Рижанам разрешили оплачивать счета за отопление постепенно: до конца мая

Важно 09:49

Важно 0 комментариев

В целях оказания поддержки жителям в холодные зимние месяцы и снижения финансовой нагрузки на домохозяйства, с 1 января по 31 мая текущего года компания «Ригас силтумс» не будет применять договорные штрафы в случае задержки платежей за поставленную тепловую энергию в период с декабря 2025 года по апрель 2026 года, сообщил LETA руководитель отдела стратегических коммуникаций компании Иво Валдовскис.

В целях оказания поддержки жителям в холодные зимние месяцы и снижения финансовой нагрузки на домохозяйства, с 1 января по 31 мая текущего года компания «Ригас силтумс» не будет применять договорные штрафы в случае задержки платежей за поставленную тепловую энергию в период с декабря 2025 года по апрель 2026 года, сообщил LETA руководитель отдела стратегических коммуникаций компании Иво Валдовскис.

Читать

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов: угадайте, чей проект?

Выбор редакции 09:41

Выбор редакции 0 комментариев

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов, а также благоустроить набережную на Андрейсале, сообщили в Управлении Рижского свободного порта. Проект будет реализован в сотрудничестве с предприятием Riga Ropax Terminal. Согласно данным Lursoft, компания связана с семьями бывшего политика Андриса Шкеле и действующего политика Айнара Шлесера, а также с совладельцем Rietumu banka Леонидом Эстеркиным, пишет LSM+.

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов, а также благоустроить набережную на Андрейсале, сообщили в Управлении Рижского свободного порта. Проект будет реализован в сотрудничестве с предприятием Riga Ropax Terminal. Согласно данным Lursoft, компания связана с семьями бывшего политика Андриса Шкеле и действующего политика Айнара Шлесера, а также с совладельцем Rietumu banka Леонидом Эстеркиным, пишет LSM+.

Читать