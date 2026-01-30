Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 30. Января Завтра: Parsla, Tina, Valentina
Доступность

Можно ли лишить дочь права на её обязательную долю наследства?

Редакция PRESS 30 января, 2026 08:47

Юридическая консультация 0 комментариев

-Я живу в своей квартире, которая после моей смерти по закону достанется моей дочери. Но я не хочу, чтобы она получила мою квартиру, потому что, когда мне нужна была операция, а потом уход, дочь бросила меня и вообще никак не интересовалась мной. Скажите, как можно ее отстранить от получения квартиры? Могу я завещать квартиру своей внучке? Она уже совершеннолетняя, ей 32 года. 

Согласно положениям Гражданского закона (далее – закон), наследодатель имеет право свободно распорядиться своим имуществом на случай смерти, однако при составлении завещания он обязан учесть право своих неотклоняемых наследников — ближайших родственников — на обязательную долю наследства, которая им полагается по закону независимо от воли наследодателя.

К таким наследникам относятся в том числе дети наследодателя. Обязательная доля составляет половину той части наследства, которую неотклоняемый наследник получил бы при наследовании по закону. Размер этой доли зависит от числа законных наследников.

Так, если у наследодателя нет супруга и его дочь является единственным ребенком, то по закону она имеет право на все имущество наследодателя, следовательно, ее обязательная доля составила бы половину наследства.

Возможность лишения обязательной доли

Если вы намерены лишить дочь не только наследства, но и права на обязательную долю, следует учитывать, что такое решение допускается законом лишь в строго определенных случаях и может быть оспорено в суде.

Одним из предусмотренных законом оснований для отстранения является оставление наследодателя в беспомощном состоянии при наличии возможности оказать помощь (пункт 3 статьи 428 закона). Этот пункт закона в ситуации, когда дочь не оказывала помощь после операции и в период, когда вы нуждались в уходе, возможно, будет считаться основанием. 

Для его подтверждения необходимо доказать, что вы действительно находились в беспомощном состоянии. Основное значение в этом случае имеют медицинские документы: выписки из больницы, эпикризы, справки семейного врача, заключения о временной нетрудоспособности, рекомендации о необходимости постороннего ухода и пр.

Особенно важно, если из этих документов следует, что в определенный период вы не могли самостоятельно себя обслуживать. В ряде случаев возможно получить у семейного врача отдельную справку о том, что после операции или тяжелого заболевания объективно требовался уход.

Подтверждение осведомлённости дочери

Однако только медицинских документов недостаточно. Необходимо также подтвердить, что дочь знала о вашем состоянии и имела возможность оказывать помощь. Для этого подходят любые доказательства общения: сообщения в мессенджерах (например, WhatsApp, Telegram), SMS-сообщения, электронная почта, записи телефонных разговоров (если они получены законным способом).

Существенное значение имеет сам факт направления сообщений с информацией о госпитализации, операции или с просьбами о помощи. Отсутствие ответа при подтвержденной доставке сообщений может рассматриваться как доказательство бездействия.

Суд также оценит, имела ли дочь реальную возможность помогать, учитывая ее место проживания, состояние здоровья и иные обстоятельства. 

Другие доказательства

Также существенную роль играют свидетельские показания. Свидетелями могут быть соседи, родственники, друзья, социальные работники, сиделки или медицинский персонал, если они могут подтвердить ваше состояние, необходимость ухода и отсутствие помощи со стороны дочери.

Если помощь оказывала не дочь, а другие лица, это также может свидетельствовать о том, что помощь была нужна, но от дочери она не поступала.

Дополнительными доказательствами являются документы, связанные с организацией ухода: договоры с сиделками, чеки об оплате услуг, документы из социальных служб. 

Оспаривание завещания

В случае оспаривания завещания после смерти наследодателя, как правило, подается иск о признании лишения обязательной доли недействительным либо о взыскании обязательной доли в денежном выражении.

Обязанность доказывания законности лишения обязательной доли ложится на наследника по завещанию, в данном случае — на внучку. Именно ей придется доказывать, что основания для отстранения были реальными и соответствовали закону, а не носили формальный характер.

Чтобы снизить риск спора еще при жизни, завещание рекомендуется оформлять исключительно у нотариуса (публичное завещание) и максимально конкретно указать в нем причины лишения дочери обязательной доли, избегая оценочных и эмоциональных формулировок. 

Обращаем внимание, что, даже если суд признает лишение обязательной доли необоснованным, это не приведет к переходу квартиры к дочери. Она сможет претендовать лишь на денежную сумму, соответствующую ее обязательной доле, поскольку эта доля выражается в денежной форме и не дает неотклоняемому наследнику права требовать саму вещь или ее часть.

Заключение

Таким образом, возможность лишения дочери ее обязательной доли зависит от качества и полноты доказательств. Медицинские документы, подтверждение осведомленности дочери, свидетельские показания и соответствующим образом оформленное у нотариуса завещание в совокупности могут существенно повысить шансы на защиту вашей воли и снизить риск судебных споров.

При этом следует учитывать, что любые действия, которые могут быть расценены как примирение с дочерью, делают лишение обязательной доли невозможным, поскольку после примирения закон такого лишения не допускает (статья 430).

Вам необходимо обратиться к адвокату, практикующему наследственное право, для получения индивидуальной и более детальной оценки ситуации, в том числе и для подготовки завещания.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Почти 5 тысяч евро на человека: латвийским чиновникам выплатили премии
Важно

Почти 5 тысяч евро на человека: латвийским чиновникам выплатили премии

Как будет защищаться Латвия в случае нападения России: Пуданс
Важно

Как будет защищаться Латвия в случае нападения России: Пуданс

Рижанам разрешили оплачивать счета за отопление постепенно: до конца мая
Важно

Рижанам разрешили оплачивать счета за отопление постепенно: до конца мая

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Виновны польские яйца? В семье трагедия: бабушка умерла, остальные в больнице

Выбор редакции 10:17

Выбор редакции 0 комментариев

Перед Новым годом семья Елены, проживающая в Таллине (имя изменено, отправилась в магазин за продуктами к праздничному столу. После ужина произошла трагедия, которая заставила семью искать ответы, пишет портал Jauns.lv

Перед Новым годом семья Елены, проживающая в Таллине (имя изменено, отправилась в магазин за продуктами к праздничному столу. После ужина произошла трагедия, которая заставила семью искать ответы, пишет портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Как мороз может изменить наши цены на газ: Юрий Соколовский

Важно 10:09

Важно 0 комментариев

-Из-за морозов Инчукалнское газохранилище опустошается ударными темпами. Если в прошлом году на этот день у Латвии в хранилищах были запасы в 56,7 процента, то на сегодняшний день они заполнены меньше чем на треть - на 31,3 процента, - пишет юрист Юрий Соколовский в Фейсбуке.

-Из-за морозов Инчукалнское газохранилище опустошается ударными темпами. Если в прошлом году на этот день у Латвии в хранилищах были запасы в 56,7 процента, то на сегодняшний день они заполнены меньше чем на треть - на 31,3 процента, - пишет юрист Юрий Соколовский в Фейсбуке.

Читать

Одним росчерком пера Абу Мери взял с каждого жителя Латвии 500-1000 евро: Апинис

Мнения 10:07

Мнения 0 комментариев

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

Читать

Мы уже на два поколения вперед рассеяли ненависть: экс-премьер Биркавс

Важно 10:03

Важно 0 комментариев

Основатель Латвийского общества юристов, министр иностранных дел Латвии при пяти кабинетах и бывший премьер Латвии Валдис Биркавс в программе "Акцент" заявил, что мы не может создать единую политическую нацию и наладить экономику, потому, что в наши сердца уже на два поколения вперед засеяли ненависть.

Основатель Латвийского общества юристов, министр иностранных дел Латвии при пяти кабинетах и бывший премьер Латвии Валдис Биркавс в программе "Акцент" заявил, что мы не может создать единую политическую нацию и наладить экономику, потому, что в наши сердца уже на два поколения вперед засеяли ненависть.

Читать

Латвийская элита сама делает общество уязвимым для враждебной пропаганды? Розенвалдс размышляет

Мнения 09:55

Мнения 0 комментариев

Профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс в программе «Ziņu TOP» на телеканале TV24 отметил, что в политической обстановке в Латвии существует ряд проблем, которые влияют на доверие населения к результатам выборов.

Профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс в программе «Ziņu TOP» на телеканале TV24 отметил, что в политической обстановке в Латвии существует ряд проблем, которые влияют на доверие населения к результатам выборов.

Читать

Рижанам разрешили оплачивать счета за отопление постепенно: до конца мая

Важно 09:49

Важно 0 комментариев

В целях оказания поддержки жителям в холодные зимние месяцы и снижения финансовой нагрузки на домохозяйства, с 1 января по 31 мая текущего года компания «Ригас силтумс» не будет применять договорные штрафы в случае задержки платежей за поставленную тепловую энергию в период с декабря 2025 года по апрель 2026 года, сообщил LETA руководитель отдела стратегических коммуникаций компании Иво Валдовскис.

В целях оказания поддержки жителям в холодные зимние месяцы и снижения финансовой нагрузки на домохозяйства, с 1 января по 31 мая текущего года компания «Ригас силтумс» не будет применять договорные штрафы в случае задержки платежей за поставленную тепловую энергию в период с декабря 2025 года по апрель 2026 года, сообщил LETA руководитель отдела стратегических коммуникаций компании Иво Валдовскис.

Читать

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов: угадайте, чей проект?

Выбор редакции 09:41

Выбор редакции 0 комментариев

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов, а также благоустроить набережную на Андрейсале, сообщили в Управлении Рижского свободного порта. Проект будет реализован в сотрудничестве с предприятием Riga Ropax Terminal. Согласно данным Lursoft, компания связана с семьями бывшего политика Андриса Шкеле и действующего политика Айнара Шлесера, а также с совладельцем Rietumu banka Леонидом Эстеркиным, пишет LSM+.

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов, а также благоустроить набережную на Андрейсале, сообщили в Управлении Рижского свободного порта. Проект будет реализован в сотрудничестве с предприятием Riga Ropax Terminal. Согласно данным Lursoft, компания связана с семьями бывшего политика Андриса Шкеле и действующего политика Айнара Шлесера, а также с совладельцем Rietumu banka Леонидом Эстеркиным, пишет LSM+.

Читать