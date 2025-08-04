Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп подтвердил: на днях Уиткофф посетит Россию

© Deutsche Welle 4 августа, 2025 11:17

Мир

Переговоры между спецпосланником США и руководством РФ состоятся 6 или 7 августа, заявил Дональд Трамп. Если Москва откажется от мира в Украине, то Вашингтон введет санкции, пообещал республиканец.

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф посетит Россию для переговоров с руководством РФ 6 или 7 августа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в воскресенье, 3 августа.

По словам Трампа, сейчас Уиткофф сосредоточен на проблемах сектора Газа. "Возможно, он поедет, думаю, на следующей неделе, в среду или четверг, в Россию. Они хотели бы его видеть, они пригласили его на встречу. Так что посмотрим, что из этого выйдет", - сказал Трамп.

Трамп: Россия хорошо обходит санкции

На вопрос, что будет, если Россия откажется от мира в Украине, Трамп ответил: "Что ж, будут санкции. Но они изворотливы, и им довольно хорошо удается обходить санкции. Так что посмотрим, что из этого выйдет".

По словам президента США, чтобы избежать санкций, Москва должна заключить "сделку, чтобы люди перестали умирать". "Мы остановили уже много стран от войн", - сказал Трамп, приведя в пример Индию и Пакистан, Камбоджу и Таиланд, ДР Конго и Руанду. "Мы намерены остановить и эту войну, кто-то должен это сделать", - заявил республиканец.

Еще 31 июля Трамп объявил о скором визите Уиткоффа в Россию, но тогда он не назвал конкретные даты. Уиткофф и Путин уже проводили переговоры в России 11 февраля, 13 марта, 11 апреля и 25 апреля.

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

