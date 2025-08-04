Трамп подтвердил: на днях Уиткофф посетит Россию

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф посетит Россию для переговоров с руководством РФ 6 или 7 августа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в воскресенье, 3 августа.

По словам Трампа, сейчас Уиткофф сосредоточен на проблемах сектора Газа. "Возможно, он поедет, думаю, на следующей неделе, в среду или четверг, в Россию. Они хотели бы его видеть, они пригласили его на встречу. Так что посмотрим, что из этого выйдет", - сказал Трамп.

Трамп: Россия хорошо обходит санкции

На вопрос, что будет, если Россия откажется от мира в Украине, Трамп ответил: "Что ж, будут санкции. Но они изворотливы, и им довольно хорошо удается обходить санкции. Так что посмотрим, что из этого выйдет".

По словам президента США, чтобы избежать санкций, Москва должна заключить "сделку, чтобы люди перестали умирать". "Мы остановили уже много стран от войн", - сказал Трамп, приведя в пример Индию и Пакистан, Камбоджу и Таиланд, ДР Конго и Руанду. "Мы намерены остановить и эту войну, кто-то должен это сделать", - заявил республиканец.

Еще 31 июля Трамп объявил о скором визите Уиткоффа в Россию, но тогда он не назвал конкретные даты. Уиткофф и Путин уже проводили переговоры в России 11 февраля, 13 марта, 11 апреля и 25 апреля.