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Трамп поддержал идею Киева о 30-дневном прекращении огня

© Deutsche Welle 9 мая, 2025 08:55

Мир

Президент США выступил за план 30-дневнего прекращения огня в Украине и пригрозил России дополнительными санкциями.

Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку плана 30-дневного прекращения огня, ранее предложенного Кремлю украинским лидером Владимиром Зеленским. "Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции", - написал Трамп в четверг, 8 мая, на платформе Truth Social, адресовав это, по-видимому, России.

"Я вместе с европейцами буду стремиться к установлению мира между Россией и Украиной, и это будет прочный мир! Это прекращение огня должно в итоге привести к заключению мирного соглашения", - заявил глава Белого дома.

Вечером 7 мая, за несколько часов до вступления в силу объявленного Кремлем трехдневного прекращения огня, президент Украины Владимир Зеленский предложил остановить все боевые действия на срок не менее 30 дней. Россия не ответила на это предложение. Объявленное Путиным прекращение огня в честь Дня Победы завершается в 0.00 11 мая.

Команда Трампа готовила план усиления санкций против РФ

В начале мая агентство Bloomberg сообщало, что команда Трампа подготовила сразу несколько вариантов усиления экономического давления на Россию, поскольку ее президент Владимир Путин медлит с прекращением войны против Украины.

В чем именно заключаются эти варианты, неизвестно. По словам собеседников Bloomberg, Трамп пока не принял решения, поскольку дипломатические усилия, направленные на завершение этой войны, продолжаются. Любое решение, подчеркивают они, остается за президентом США.

 

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