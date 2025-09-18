Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп объявил «Атифа» террористической организацией

© Deutsche Welle 18 сентября, 2025 11:52

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп объявил, что присваивает движению "Антифа" статус "крупной террористической организации". Соответствующее заявление он разместил в своей соцсети Truth Socialв четверг, 18 сентября. "Антифа" является "больной, опасной, радикальной левой катастрофой", говорится в этом посте.

Президент США добавил, что он "будет настоятельно рекомендовать" провести проверку тех, кто финансирует "Антифа", "в соответствии с самыми высокими правовыми стандартами и практиками".

Как отмечает ряд СМИ, соответствующее заявление Трамп сделал вскоре после убийства в США политического активиста  Чарки Кирка. Последнего называли голосом американских правых нового поколения и близким соратником Дональда Трампа.

Ранее Трамп уже объявлял о намерении признать "Антифа" террористической организацией - в ходе протестов Black Lives Matter во время своего первого президентского срока.

CNN со ссылкой на одного из чиновников в Белом доме сообщает, что присвоение "Антифа" статуса террористической организации - это "одно из многих действий, которые президент предпримет для борьбы с организациями левого крыла, разжигающими политическое насилие".

Имеет ли заявление главы Белого дома юридическую силу, пока не ясно. Как указывает агентство dpa со ссылкой на оценку некоммерческих исследовательских институтов и организаций по защите гражданских прав в США, четкой организационной структуры у движения "Антифа" нет.

Резекне: презентация нового СПА

Новости Латвии 15:10

Новости Латвии 0 комментариев

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Важно 15:06

Важно 0 комментариев

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Бесконечный курорт и праздник — за наш счёт: Pietiek о порядках в госуправлении

Важно 15:02

Важно 0 комментариев

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

Плач по средним школам: Мелбарде прикрывается правом детей на получение профессии

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

В Риге выступит популярный певец Димаш Кудайберген

История и культура 14:48

История и культура 0 комментариев

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

Сегодня были отменены 13 автобусных рейсов из Риги и в столицу

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Ищите хорошее место работы? Посмотрите в сторону Mēness aptieka!

Новости партнеров 14:34

Новости партнеров 0 комментариев

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

