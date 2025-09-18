Трамп объявил «Атифа» террористической организацией

Президент США добавил, что он "будет настоятельно рекомендовать" провести проверку тех, кто финансирует "Антифа", "в соответствии с самыми высокими правовыми стандартами и практиками".

Как отмечает ряд СМИ, соответствующее заявление Трамп сделал вскоре после убийства в США политического активиста Чарки Кирка. Последнего называли голосом американских правых нового поколения и близким соратником Дональда Трампа.

Ранее Трамп уже объявлял о намерении признать "Антифа" террористической организацией - в ходе протестов Black Lives Matter во время своего первого президентского срока.

CNN со ссылкой на одного из чиновников в Белом доме сообщает, что присвоение "Антифа" статуса террористической организации - это "одно из многих действий, которые президент предпримет для борьбы с организациями левого крыла, разжигающими политическое насилие".

Имеет ли заявление главы Белого дома юридическую силу, пока не ясно. Как указывает агентство dpa со ссылкой на оценку некоммерческих исследовательских институтов и организаций по защите гражданских прав в США, четкой организационной структуры у движения "Антифа" нет.