Эти люди продают Латвию за гроши: Латковскис о гонорарах шпионам

18 сентября, 2025

Российские спецслужбы активизировали свою деятельность и за сравнительно небольшие суммы денег способны подкупить отдельных жителей Латвии, чтобы те собирали информацию о значимых государственных объектах, заявил в программе TV24 «Ziņu TOP» депутат Сейма, председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис (Новое единство).

Учитывая обнародованный в среду случай задержания гражданина Латвии по подозрению в сборе и передаче информации российской разведке, депутат призывает всех, кто замечает подозрительных лиц вблизи важных государственных объектов, сообщать об этом в Государственную службу безопасности (VDD) по телефону 112.

Случай, о котором сообщило VDD, касающийся гражданина Латвии, который собирал информацию о военных объектах Латвии, примечателен тем, что собранная информация была передана российской разведке.

«Комиссия по национальной безопасности и ее члены через классифицированную информацию были своевременно ознакомлены с этим случаем. Чем больше информации поступает о военных объектах, тем лучше они охраняются. Этим занимаются земессарги или военнослужащие профессиональной службы. Критическую инфраструктуру охраняют охранные компании. Если раньше любопытных у критической инфраструктуры, например, "Latvenergo" или наших гидроэлектростанций, просто прогоняли прочь, то теперь есть четкая линия, по которой об этом информируют службы безопасности, и также задерживают соответствующих лиц», — объясняет А. Латковскис.

Латковскис признает, что российские службы особенно активизировались в Балтийском регионе, делая все возможное, чтобы получить секретную информацию: «Есть люди, которые готовы продаться за небольшие деньги. Конечно, есть люди, которые когда-то служили в различных службах Советского Союза и остались здесь жить. Этот профиль разнообразен. Иногда это люди, которые "утонули" в наркотической зависимости, и им нужны деньги».

Кроме того, депутат Сейма убежден, что внесенные парламентом изменения в закон, которые проверяют лояльность должностных лиц, были обоснованными и приносят плоды: «Да, это были правильные решения именно в отношении лояльности. Конечно, для тех, кто работает с государственной тайной, есть эта система, где рассматривается и выдается разрешение. И теперь мы видим, что всем руководителям муниципалитетов, вновь избранным мэрам, пришлось обратиться в VDD с просьбой выдать допуск к работе с государственной тайной. Посмотрим на результаты.

То же самое произошло в прошлом году с исполнительными директорами муниципалитетов. Находясь рядом со страной-агрессором, местные самоуправления имеют не только планы гражданской защиты, но и военную составляющую, поскольку в случае военного конфликта местные самоуправления, конечно же, первыми сталкиваются с ним. И война в Украине показала, был ли мэр соответствующего населенного пункта лоялен Украине и ее независимости, территориальной целостности, или же он ждал российского вторжения».

Резекне: презентация нового СПА

15:10

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

15:06

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Бесконечный курорт и праздник — за наш счёт: Pietiek о порядках в госуправлении

15:02

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

Плач по средним школам: Мелбарде прикрывается правом детей на получение профессии

14:56

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

В Риге выступит популярный певец Димаш Кудайберген

14:48

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

Сегодня были отменены 13 автобусных рейсов из Риги и в столицу

14:45

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Ищите хорошее место работы? Посмотрите в сторону Mēness aptieka!

14:34

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

