Эти люди продают Латвию за гроши: Латковскис о гонорарах шпионам

Учитывая обнародованный в среду случай задержания гражданина Латвии по подозрению в сборе и передаче информации российской разведке, депутат призывает всех, кто замечает подозрительных лиц вблизи важных государственных объектов, сообщать об этом в Государственную службу безопасности (VDD) по телефону 112.

Случай, о котором сообщило VDD, касающийся гражданина Латвии, который собирал информацию о военных объектах Латвии, примечателен тем, что собранная информация была передана российской разведке.

«Комиссия по национальной безопасности и ее члены через классифицированную информацию были своевременно ознакомлены с этим случаем. Чем больше информации поступает о военных объектах, тем лучше они охраняются. Этим занимаются земессарги или военнослужащие профессиональной службы. Критическую инфраструктуру охраняют охранные компании. Если раньше любопытных у критической инфраструктуры, например, "Latvenergo" или наших гидроэлектростанций, просто прогоняли прочь, то теперь есть четкая линия, по которой об этом информируют службы безопасности, и также задерживают соответствующих лиц», — объясняет А. Латковскис.

Латковскис признает, что российские службы особенно активизировались в Балтийском регионе, делая все возможное, чтобы получить секретную информацию: «Есть люди, которые готовы продаться за небольшие деньги. Конечно, есть люди, которые когда-то служили в различных службах Советского Союза и остались здесь жить. Этот профиль разнообразен. Иногда это люди, которые "утонули" в наркотической зависимости, и им нужны деньги».

Кроме того, депутат Сейма убежден, что внесенные парламентом изменения в закон, которые проверяют лояльность должностных лиц, были обоснованными и приносят плоды: «Да, это были правильные решения именно в отношении лояльности. Конечно, для тех, кто работает с государственной тайной, есть эта система, где рассматривается и выдается разрешение. И теперь мы видим, что всем руководителям муниципалитетов, вновь избранным мэрам, пришлось обратиться в VDD с просьбой выдать допуск к работе с государственной тайной. Посмотрим на результаты.

То же самое произошло в прошлом году с исполнительными директорами муниципалитетов. Находясь рядом со страной-агрессором, местные самоуправления имеют не только планы гражданской защиты, но и военную составляющую, поскольку в случае военного конфликта местные самоуправления, конечно же, первыми сталкиваются с ним. И война в Украине показала, был ли мэр соответствующего населенного пункта лоялен Украине и ее независимости, территориальной целостности, или же он ждал российского вторжения».