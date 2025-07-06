Трамп не знает, сможет ли он положить конец войне в Украине

Президент Дональд Трамп не уверен, сможет ли он положить конец войне России против Украины. "Я не знаю. Не могу сказать вам, произойдет это или нет", - сказал Трамп журналистам на борту правительственного самолета Air Force One, отвечая на вопрос, уверен ли он в том, что сможет положить конец боевым действиям, сообщило издание Politico в воскресенье, 6 июля. Когда президента США спросили, является ли прекращение войны приоритетом, Трамп ответил: "Да. Я хотел бы, чтобы это произошло".

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал положить конец войне в Украине в первый же день по вступлении в должность президента США. Позднее в интервью журналу Time он отказался от этого обещания, назвав его "преувеличением". "Мы помогли многим странам, - сказал Трамп 4 июля. - Ситуация на Украине - это дело Байдена. Это не дело Трампа. Я пытаюсь закончить это".

Посредничество Трампа

Дональд Трамп пытается выступить посредником между Россией и Украиной, но уже угрожал прекратить свои усилия на фоне растущего разочарования нежеланием Москвы идти на уступки. На этой неделе Трамп провел телефонные переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его разговор с российским лидером 3 июля, по его собственным словам, не принес "никакого прогресса". "Я уже говорил, что остался очень недоволен разговором с президентом Путиным. Он хочет идти до конца, просто продолжать убивать людей - это плохо", - сказал Трамп.

Зеленский по результатам телефонного разговора сообщил, что он и Трамп провели "очень важную и плодотворную беседу", в которой обсудили противовоздушную оборону Украины, совместное производство вооружений и "взаимные закупки и инвестиции". Трамп со своей стороны сказал: "У нас был очень хороший разговор, я думаю, очень стратегический".

Министерство обороны США на этой неделе неожиданно приостановило поставки ряда критически важных боеприпасов Украине, включая ракеты для систем ПВО Patriot, ссылаясь на опасения по поводу нехватки боеприпасов в американских арсеналах. Когда Трампа 3 июля спросили об этой приостановке, он ответил: "Мы не приостанавливали. Мы поставляем оружие. Но мы уже поставили очень много оружия. Но мы поставляем оружие и сотрудничаем с ними, стараемся им помочь. Но мы не приостанавливали".