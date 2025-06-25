Трамп: из встречи я вынес, что Зеленский хочет, чтобы война закончилась

-Нет-нет. Я просто хотел знать, как у него дела. Он был очень милым. Из встречи я вынес, что Зеленский хочет, чтобы это [война] закончилось. Мне надо поговорить с Владимиром Путиным, посмотрим, сможем ли мы это завершить. И вот это сумасшествие, что на прошлой неделе погибли почти 7 тысяч украинских и российских военных. Так что я поговорю с Путиным. У меня была хорошая встреча с Зеленским.

Трамп: Владимир Путин оказался сложным

Пресс-конференция Дональда Трампа в Гааге продолжается. Его спросили, почему он за пять месяцев в Овальном кабинете так и не исполнил свое предвыборное обещание и не закончил войну в Украине.

-Это сложнее, чем люди себе представляют. Владимир Путин оказался более сложным. И у меня были проблемы с Зеленским тоже, — сказал он.

Отвечая на вопрос, планирует ли США выделить Украине деньги в дополнении к сумме, которую пообещали Европа и Канада, Трамп ответил:

-Посмотрим, что произойдет. Слушайте, Владимир Путин действительно должен закончить эту войну. Люди умирают, — отвечает Трамп.