Трамп или Харрис: кто сделает Америку и мир беднее?

Когда американцев спрашивают, что прежде всего повлияет на их решение проголосовать за Трампа или Харрис, большинство ставит на первое место именно экономику. Все остальные проблемы: угроза демократии, иммиграция, аборты, оружие, Россия, Ближний Восток и прочая — далеко позади.

А во-вторых, когда Америка чихает, развитые страны простужаются, а развивающиеся валятся с гриппом. США — крупнейшая экономика и финансовый мотор планеты, важнейший рынок сбыта и крупнейший производитель нефти и газа. Доллар — главная резервная и расчетная валюта в мире.

Проблемы в США чреваты спадом в Европе (второй после США экономике) и еще больнее ударят по Китаю и другим развивающимся странам, что наглядно продемонстрировал начавшийся в США финансовый кризис 2008 года, последствия которого мир разгребает до сих пор.

Ломать не строить

Экономическая программа Трампа радикальнее того, что предлагает Харрис, однако система сдержек и противовесов в американской власти исключает резкие движения. Для радикального снижения налогов или бюджетных расходов требуется согласие Конгресса, и чем радикальнее — тем единодушнее.

А вот что говорят ученые, отмеченные Нобелевской премией. «Важнейшие условия для процветания экономики — верховенство закона и определенность, экономическая и политическая. Трамп угрожает и тому, и другому», — предупредили два десятка нобелевских ллауреатов в открытом письме перед голосованием.

Основа современной экономики — потребление и инвестиции. Неопределенность заставляет людей меньше тратить, бизнес — откладывать проекты и увольнять людей.

Верховенство закона и демократические институты гарантируют сохранность частной собственности на Западе и обеспечили ему процветание и преимущество над автократиями, что научно доказал один из подписантов письма Дарон Асемоглу — лауреат Нобеля по экономике за 2024 год.

Трамп для экономистов олицетворяет неопределенность. Он так и не признал поражение на предыдущих выборах и по ходу нынешней кампании неоднократно обещал радикальные перемены. Что из оброненного на митингах станет реальностью, неизвестно. Но эта неизвестность не прибавляет определенности.

Что обещает Трамп

Трамп обещает масштабно снизить налоги, решительно урезать социальные расходы, сократить госрегулирование, отменить «зеленые» законы Байдена и снять все ограничения для нефтяников и газовиков. И еще много чего, для чего ему потребуется такое же количество сторонников радикальных перемен в консервативном двухпартийном Сенате, в чем есть сомнения.

А вот в чем сомнений нет, так это в его способности задействовать президентские полномочия для выполнения двух главных предвыборных обещаний, имеющих решающее значение для американской экономики и мира в целом.

Первое — торговая война с Китаем и Европой. Трамп собирается эскалировать ее. В первый приход в Белый дом он обложил все китайские товары пошлиной в 25% и повысил ряд пошлин на европейские товары. Наказать Китай и Евросоюз не получилось, поскольку за все заплатили американские потребители.

Теперь Трамп обещает пойти дальше и повысить пошлину до 60%, а заодно ограничить ввоз в США машин и других товаров, произведенных на китайских фабриках в соседней Мексике, что поставит крест на свободной торговле еще и в Северной Америке. Более того, Трамп угрожает импортными тарифами Европе, а также американским компаниям, которые выводят производство за границу, и странам, не желающим пользоваться долларом в международных расчетах.

Американские экономисты из Bloomberg Economics подсчитали, что пошлины Трампа потенциально нанесут США экономический ущерб в размере 0,8-1,3% ВВП к концу следующего президентского срока в 2028 году. Это гигантские деньги: американский ВВП сейчас составляет почти 30 трлн долларов, а через 4 года, согласно прогнозам МВФ, превысит 34 трлн.

Второе обещание — депортировать мигрантов. Высылка нелегалов лишит США еще нескольких сотен миллиардов, а то и триллионов долларов, подсчитали экономисты.

Bloomberg Economics смоделировал три сценария борьбы с мигрантами в случае победы Трампа: 1) закрыть границу и больше никого не пускать; 2) заодно депортировать недавно прибывших нелегалов и 3) депортация всех мигрантов, когда-то приехавших без разрешения, даже если они с тех пор уже получили документы.

«Чем меньше работников, тем меньше ВВП, — пишут они. — Во втором сценарии, при депортации недавно прибывших мигрантов, к 2028 году общий размер экономики, по нашим подсчетам, окажется примерно на 3% меньше, чем был бы без депортации. При этом население будет сокращаться не так быстро, поэтому средний доход на душу населения уменьшится».

Другими словами, американцы станут беднее.

Пока же иммиграция идет стране на пользу и позволила США расти быстрее Европы и других развитых стран, несмотря на инфляцию и рост стоимости кредитов после ковидной пандемии.

Недавний рекордный приток мигрантов увеличит ВВП США на 7 трлн долларов с 2023 по 2034 годы и принесет дополнительно 1 трлн долларов доходов казне, подсчитал Бюджетный офис Конгресса.

Почему Харрис проигрывает Трампу в экономике

Харрис и сейчас у власти в ранге вице-президента, и в случае победы на выборах от нее в целом ожидают продолжения линии партии в налоговой и бюджетной политике с некоторыми реверансами в адрес среднего класса и неприятностями для богатых.

В ее предвыборной программе упоминаются снижение налогов на средний класс, поддержка малого бизнеса и стартапов, доступное жилье и здравоохранение.

При Байдене американская экономика избежала рецессии и уверенно растет, превосходя прогнозы, однако его вице-президенту Харрис приходится обороняться на экономическом предвыборном фронте, потому что американцы считают, что при Трампе им жилось лучше.

Во многом потому, что до ковида мир привык к низким ставкам и стабильным ценам. Для целых поколений постковидная инфляция в 10% и выше стала шоком, испытанным впервые в жизни.

Они запомнили это навсегда и теперь припоминают Байдену и Харрис, что «при Трампе такого не было».

«Чему поражаться больше: тому, что Америка значительно опередила другие развитые страны в экономическом росте, избежав более высокой инфляции, или тому, что Байдена за это не хвалят?» — написал экономист Пол Кругман и приложил график роста экономик США и еврозоны.

Десяток его американских коллег по элитному клубу нобелевских лауреатов в открытом письме поддержали Харрис.

«У каждого из нас свои взгляды на ту или иную экономическую политику, но мы в целом считаем, что экономическая программа Харрис позволит улучшить здоровье нации, устойчивость экономики, подстегнет инвестиции и создание рабочих мест, обеспечит социальную справедливость в нашей стране. Она намного лучше контрпродуктивной экономической программы Дональда Трампа», — говорится в письме.

Жизнь не по средствам

Какие из предвыборных обещаний смогут выполнить Трамп и Харрис, зависит не только от их готовности отвечать за свои слова, но и от согласия Сената, расклад сил в котором может измениться после ноябрьских выборов, на которых помимо президента американцы переизбирают треть сенаторов.

Но что гарантировано уже сейчас, вне зависимости от исхода голосования 5 ноября, так это то, что Америка при любом раскладе продолжит жить не по средствам.

Ни Трамп, ни Харрис не заикаются о том, чтобы сократить гигантский долг США, подползающий к отметке 100% ВВП, и уменьшить дыру в бюджете, текущий дефицит которого больше свойственен временам кризисным или военным, а не мирным периодам роста экономики, в которые власти традиционно пытаются привести финансы в порядок и накопить подушку безопасности.

Правда, Трамп обещает в случае победы назначить своего спонсора Илона Маска главным по экономии госсредств, а Маск, со своей стороны, грозится урезать бюджет чуть ли ни на треть. Однако для этого нужно согласие Конгресса, традиционно консервативного в вопросах сокращения социальных расходов.