Трагедия на Баускас: жители взорванного дома могут получить пособие

Редакция PRESS 5 января, 2026 15:50

ЧП и криминал 0 комментариев

Жители дома на улице Баускас в Риге, пострадавшего от взрыва газа, могут подать заявку на кризисное пособие в четырех местах, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Заявление на предоставление кризисного пособия можно подать в Рижскую социальную службу на ул. Базницас, 19/23, в Центр социальной помощи и социальных услуг Пардаугавского района на ул. Э. Смильгя, 46, в Центр социальной помощи и социальных услуг Латгальского района на ул. Аглонас, 35/1, или в Центр социальной помощи и социальных услуг Зиемельского района на ул. Иерикю, 2b.

Жителей призывают обращаться в Рижскую социальную службу и в том случае, если необходима помощь другого рода - одежда, восстановление документов или другая социальная поддержка.

Как сообщалось, в результате взрыва газа в многоквартирном доме на ул. Баускас в Торнякалнсе погибли два человека - человек, производивший в одной из квартир нелегальные действия с газопроводом, и сотрудник аварийной службы газоснабжающей компании "Gaso", который отправился на вызов в связи с утечкой газа. Еще два человека пострадали.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме произошел из-за незаконных действий, приведших к повреждению газопровода. В результате взрыва частично обрушились четвертый и пятый этажи здания, а также кровля.

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

«В нашей семье ребёнок умер»: жители бьют тревогу из-за нашествия крыс (2)

Пропавший без вести подросток найден мертвым: что случилось?

Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле

Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

Мадуро заявил о своей невиновности в американском суде

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

«Поддерживаем политику Трампа!» Шлесерс одобрил силовой захват Мадуро

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

Сколько человек почистят зубы крокодилу? В Австралии об этом узнали

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Эпопея с концертным залом: министр культуры едет разбираться в Резекне

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Это расправа с партией: Росликов о предупреждении Генпрокуратуры

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

