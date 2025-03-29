Торговый центр Tallina выставлен на продажу; что будет с рынком Juglas tirgus, пока непонятно

Выставленный на продажу объект недвижимости состоит из земельного участка площадью 8024 кв.м, включая площадь рынка Juglas tirgus (2040 кв.м) и торгового здания площадью 5422 кв.м.

Сообщается, что большинство помещений в этом здании сдано в аренду, за счет чего обеспечивается доход от арендной платы.

По информации земельной книги, владельцем здания торгового центра и земельного участка площадью 5984 кв.м под зданием является SIA Tallinn, которое приобрело их в 1993 году, оформив аренду с правом выкупа. Рыночную площадь, которая занимает 2040 кв.м, Tallinn приобрело в 2005 году.

Информация Firmas.lv свидетельствует о том, что Tallinn в 2023 году имело оборот в размере 321 тыс. 976 евро, прибыль - 20 тыс. 544 евро. Предприятие зарегистрировано в 1992 году, его основной капитал - 207 тыс. 200 евро. Владельцем компании опосредованно является Олаф Беркис, который через посредников владеет также издательством Latvijas mediji.