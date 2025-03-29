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Торговый центр Tallina выставлен на продажу; что будет с рынком Juglas tirgus, пока непонятно

© LETA 29 марта, 2025 09:56

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Расположенный на Бривибас гатве в Риге торговый центр Tallina продают за 2,95 млн евро, согласно информации на сайте риэлторской компании Latvia Sotheby’s International Realty.

Выставленный на продажу объект недвижимости состоит из земельного участка площадью 8024 кв.м, включая площадь рынка Juglas tirgus (2040 кв.м) и торгового здания площадью 5422 кв.м.

Сообщается, что большинство помещений в этом здании сдано в аренду, за счет чего обеспечивается доход от арендной платы.

По информации земельной книги, владельцем здания торгового центра и земельного участка площадью 5984 кв.м под зданием является SIA Tallinn, которое приобрело их в 1993 году, оформив аренду с правом выкупа. Рыночную площадь, которая занимает 2040 кв.м, Tallinn приобрело в 2005 году.

Информация Firmas.lv свидетельствует о том, что Tallinn в 2023 году имело оборот в размере 321  тыс. 976 евро, прибыль - 20 тыс. 544 евро. Предприятие зарегистрировано в 1992 году, его основной капитал - 207 тыс. 200 евро. Владельцем компании опосредованно является Олаф Беркис, который через посредников владеет также издательством Latvijas mediji.

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