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Торговые войны начались, Латвия должна быть готова к плохим сценариям — эксперт

la.lv 21 февраля, 2025 17:50

Бизнес 0 комментариев

В программе «Цена денег» на телеканале TV24 Кристап Клаус, исполнительный директор Латвийской федерации деревообрабатывающей промышленности, сказал, что Латвия должна подготовиться к реальности, ведь торговые войны уже начались.

«Мы сейчас действительно концентрируемся и думаем, что все эти вещи, которые мы делаем с американцами, действительно помогут нам избежать пошлин. Нет, на самом деле я думаю, что это поможет нам в том смысле, что американцы могли бы отправить своих солдат на некоторые базы в Латвии и оставить их там, потому что им будет жаль терять свои инвестиции». И это очень хорошо, это правда.

Но если мы вернемся к реальной экономике, то не американские инвестиции будут способствовать росту нашей экономики, нам придется подготовиться к реальности, ведь торговые войны уже начались, даже если они еще прямо не объявлены Европейскому Союзу.

«Это коснется нас хотя бы через Китай. Или через других».

Клаус подчеркнул еще один момент: в Америке другая налоговая система, у них нет НДС. «Мы должны принять во внимание, что в понимании Трампа НДС — это тот же импортный тариф. Но в США нет НДС, у них другая налоговая система», — говорит Клаус, добавляя, что в некоторых случаях Латвия прекратит экспорт в Америку.

«Нужно учитывать, что может произойти всякая, извините, фигня. Например, по поводу досок — в Европе мы начинаем производить доски, как только узнаем покупателя и договоримся о цене. В Америке все по-другому — мы не знаем, какая будет цена, когда произведем доски, мы не знаем, какая будет цена, когда погрузим их на корабль, мы не знаем, какая будет цена, пока корабль находится в пути, и только когда мы заходим в порт, мы внезапно узнаем, какова цена.

А теперь представьте, что прошло 2,3 месяца, и вы сегодня начинаете производить продукцию для американского рынка, что 1 апреля уже не за горами. По этой причине безопаснее производить не для американцев, а для британцев, тем самым наводняя наш собственный внутренний рынок».

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